知ったら人にしゃべりたくなる英語クイズを出題! よく使う日本語を英語にしたらなんて言う!? これって日本語ではどういう意味? 意外と知らない内容を、今回は「国際ビジネスコミュニケーション協会」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届け。ぜひ、スキマ時間に新しい知識をゲットしてみてください!これを知っていれば、あなたも英語博士に!?■答えはどれでしょう?野球の「トップバッター」を英語で表現すると、次のうちどれでしょう?

first batterlead manlead-off batter野球の「トップバッター」――正解は次のページで!■正解はこちら!○【答え】3. lead-off batter実は「トップバッター」は和製英語。正しくは、「lead-off batter」もしくは「lead-off man」と表現します。「lead - off」は"最初の、先頭の"という意味ですが、野球に関していえば、先頭打者を指します。また、"2回の先頭打者をつとめる"と表現する際は「lead off the 2nd inning」ということができます。そのほか、応用編として「lead-off」を使った野球用語をあげてみましょう。・lead-off home run (先頭打者ホームラン)・lead-off double (先頭打者二塁打)・lead-off triple (先頭打者三塁打)ちなみに、打順が1番のバッターのことも、「lead-off batter」といいます。いかがでしたでしょうか? ぜひ英語に関する新しい知識を覚えてみてください。それでは次回をお楽しみに!○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。