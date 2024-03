ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、デッキやルーターやゲーム機もひとまとめにできる、ディズニーデザイン「プリンター収納付きテレビ台」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「プリンター収納付きテレビ台」

© Disney

タイプと価格:【幅120cm】35,900円(税込)、【幅150cm】39,900円(税込)

※別途、幅120cmは2,490円(税込)、幅150cmは3,850円(税込)の大型商品送料がかかります。

サイズ:奥行44.5、高さ40cm

耐荷重量:【天板】30kg、【棚板】5kg

主材:【天板・前板】強化プリント紙化粧繊維板、【その他】プリント紙化粧繊維板

可動棚:2枚

裏面コード穴付き

キャスター付き(ワゴン部)

製品重量:【幅120cm】26kg、【幅150cm】33kg

引出内寸:【幅150cm】22.5×33.5×6.5(高さ)cm・1杯、22.5×33.5×14(高さ)cm・1杯

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

プリンターが収納できるワゴン付きテレビ台。

インテリアに馴染みやすい木目柄に、前面にあしらわれたミッキーモチーフがオシャレなアクセントになっています。

© Disney

カラーは落ち着いた印象の「ダークブラウン」と、

© Disney

やさしく、温かみのある「ナチュラル」の2色展開。

© Disney

それぞれ幅120cmと幅150cmの2種類のサイズ展開で、お部屋の大きさやテレビの大きさに合わせて選ぶことができます◎

© Disney

フロントのフラップ扉内には可動棚があり、デッキやルーター、ゲーム機を収納可能!

テレビ周りで使うものをひとまとめにできます。

© Disney

さらに、プリンターはワゴンに収納できます。

プリンターを使うときはワゴンを引き出し、ワゴンを引き出した奥には印刷用紙を保管できる棚も☆

ワゴンの収納部には背板がない設計で、配線もしやすくなっています。

© Disney

幅150cmタイプには引出しが付いています。

引出しにはA4サイズが収納できるので、DVDや本など様々なものを収納できます。

スライドレール付きなので出し入れもラクチン!

© Disney

背板のコード穴はミッキーモチーフ型に☆

見えない細部までこだわりが詰まっています。

そのほか、天板にはコード落としもあり、配線がスムーズにできます。

可愛いうえに収納力も抜群なすぐれもの。

デッキやルーターやゲーム機もひとまとめにできる、ディズニーデザイン「プリンター収納付きテレビ台」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

