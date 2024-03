ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、大切な人への贈り物にもぴったりな、ディズニーデザイン「ステンレスタンブラー/名入れ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ステンレスタンブラー/名入れ」

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:径約7.4×高さ約13.1cm

容量:約320ml

製品重量:約234g

材質:18-8ステンレス

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※商品のお届けまで約2〜3週間かかります。

金物の町、新潟県の燕市・三条市の職人技が叶えた造りのステンレスタンブラー。

職人がひとつひとつ端正に磨き上げた鏡面仕上げになっています。

さらに、オーダーでお名前を入れられるで自分用にはもちろん、母の日&父の日のギフトとしてや、結婚など慶事の贈り物にもオススメ!

デザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の2種類がラインナップされています。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのステンレスタンブラー。

ステンレスに黒でアートを施したシックなデザインが魅力的☆

© Disney

「ミッキーマウス」はスタンディングポーズでにっこりと微笑んでいます。

シンプルなテイストなので世代問わず使いやすそう!

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのステンレスタンブラー。

「ミニーマウス」は「ミッキーマウス」と並べると向かい合うようなポーズになっています☆

© Disney

お花のついた帽子をかぶった「ミニーマウス」はレトロなタッチで、フレームの上部にはリボンもあしらわれています。

© Disney

名入れはアルファベットで12文字まで、そして頭文字のみ大文字に。

お名前によって文字の間隔は異なり、フォント、文字の色は選べません。

「ミッキーマウス」デザインと「ミニーマウス」デザイン、それぞれ背面にはロゴが入っています。

© Disney

タンブラーは真空二重構造なので、氷をたっぷりと入れても結露しにくい仕様に。

時間がたっても結露せず氷も溶けにくいので、快適に冷たいドリンクを飲むことができます。

上品な黒の化粧箱に入っているのもうれしいポイント。

そのままプレゼントとして渡すことができます。

カップルや夫婦、家族でお揃いで使ってもおしゃれ!

大切な人への贈り物にもぴったりな、ディズニーデザイン「ステンレスタンブラー/名入れ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 名入れもできるミッキーとミニーデザイン!ベルメゾン ディズニー「ステンレスタンブラー」 appeared first on Dtimes.