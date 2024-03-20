¥×¥ê¥¥å¥¢À¸ÃÂ20¼þÇ¯¡ªprecure genic¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè1ÃÆ´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Öprecure genic room¡×¡£¥×¥ê¥¥å¥¢¡ß¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬À¸¤ó¤À¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡Ô¸åÊÔ¡Õ
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¡£
À¸ÃÂ20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Öprecure genic room¡×¤¬¡¢2024Ç¯3·î1Æü¤«¤é6Æü¤Þ¤Ç²¼ËÌÂôADRIFT¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê7Æü°Ê¹ß¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤Ç¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«Ãæ¡Ë
¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆâÍ÷²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿µ¼Ô¤¬¡¢½éÂå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦ÏÉÈøÅ·¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿Á°²ó¡£¡Êµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ë
¸åÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Öprecure genic room¡×¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¡ª¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤Î¿·¤·¤¤·Á
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿2¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Êë¤é¤¹Éô²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Öprecure genic room¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¹¥È¥¢¤ÎÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÊÉ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢precure genic originals -goods-¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡£
ÌòÌ¾¤ä¼çÂê²Î¤Î¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä°áÁõ¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤µ¤Èº£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÎ¾Êý´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÃª¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥â¥Ë¥ç¥Á¥¿¥Ý¥ß¥Á¡×¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
¥³¥í¥ó¤È´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÀþ¤ò¾¯¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢¡õ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEWERA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥Ã¥×¤òÈ¯¸«¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÂåÅª¤Ê¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤Î·Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤ËÉô²°¤Î±ü¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É......¤¤¤ä¤ª»®¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPEOPLEAP¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿"¥ì¥³¡¼¥É»®¡ÊÇÈº´¸«¾Æ¡Ë"¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥¥å¥¢¡ß¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡ß¥ì¥³¡¼¥É»®¤È¤¤¤¦³Ý¤±»»¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤ÎÎò»Ë¤È°¦¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤È¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Îº¢¤Î¾×·â¤È¤È¤¤á¤¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡Öprecure genic room¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿°ì¿Í¡¢¥¢¡¼¥È¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYMYM¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ YUUKI¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Þ¤ºÉáÄÌ¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡×
¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëºÝ¤Ë¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÊüÁ÷Åö»þ¤Ë´¶¤¸¤¿"Æ´¤ì"¤¬¡¢À©ºî¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤½¤¦¤Ç......¡£
¡Ö°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÈë¤á¤¿¤ë¶¯¤µ¡£¤â¤È¤â¤ÈÉáÄÌ¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò½É¤·¤Æ......¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Ãæ¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¯¤ë°ã¤¦¼«Ê¬¡¢¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤¿»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½é´ü¤Î¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¡¦Èà¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£YUUKI¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤âËÜÅö¤Ë½é´ü¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²û¤«¤·¤µ¤òÆ±¤¸¤¯»×¤¦¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥·¥ê¡¼¥º¼«ÂÎ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¡×
¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦¤«¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤Ë·Á¼«ÂÎ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¡£¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï½÷¿´¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ü¥ó¤È¤«¥Ï¡¼¥È¤È¤«¥¥é¥¥é¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤È²µ½÷¿´¤Î¤¢¤ëÍ×ÁÇ¡Ë¤¬Î¾ÊýÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤«¤Î½÷¤Î»Ò¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·Á¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÆ°¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¾®ÊªÎà¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¼Ô¡£
YUUKI¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤Ã¤«¤Ê......¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤éÁª¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÅöÆüÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿YMYM Graphic Cropped L/S¡Ê¥í¥óT¡Ë¡£
¡Ö»ä¤¬½é´ü¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò¸«¤¿°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇ¼ê¤Ç²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¦¤ï¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¢¤Î´¶¤¸¤Ë¶¯¤¯¶Ã¤¤¤Æ¡£ËâË¡¤È¤«¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¡¢¥¥Ã¥¯¤À¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È¡£½÷¤Î»Ò¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤¨¤Æ³¨¤È¤·¤Æ¤Ï·õ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀï¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ä¤·¤Ç¤¹¡ª¡×
YMYM¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤Ø¤Î°¦¤ä¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÃÂ¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤á¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¡¢3·î7Æü¤«¤éEC¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïprecure genic EC¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀË¤·¤¯¤âÀ°Íý·ô¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ä±óÊý¤ÇÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÊC¡ËÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë