マーク・ノップラーのチャリティ・シングル、全英チャート週半ばの集計でトップに
Sebastien.gross, CC BY-SA 4.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で
マーク・ノップラーが、ジェフ・ベック、エリック・クラプトン、デヴィッド・ギルモア、ブライアン・メイ、ブルース・スプリングスティーン、リンゴ・スターらをゲストに迎え制作したチャリティ・シングルが、全英チャートの週半ばの集計でトップにつけている。
ノップラーは50人以上のアーティストたちと、彼の楽曲「Going Home (Theme From Local Hero)」（1983年）を再レコーディング。収益は若いがん患者たちを支援する団体、英国とアメリカのTeenage Cancer Trustへ寄付する。
ジョーン・アーマトレイディング、ジェフ・ベック、リチャード・ベネット、ジョー・ボナマッサ、ジョー・ブラウン、ジェームズ・バートン、ジョナサン・ケイン、ポール・キャラック、エリック・クラプトン、ライ・クーダー、ジム・コックス、スティーヴ・クロッパー、シェリル・クロウ、ダニー・カミングス、ロジャー・ダルトリー、Duane Eddy、サム・フェンダー、ガイ・フレッチャー、ピーター・フランプトン、オードリー・フリード、ヴィンス・ギル、デヴィッド・ギルモア、バディ・ガイ、Keiji Haino、トニー・アイオミ、ジョーン・ジェット、John Jorgenson、マーク・ノップラー、サニー・ランドレス、アルバート・リー、Greg Leisz、アレックス・ライフソン、スティーヴ・ルカサー、フィル・マンザネラ、デイヴ・メイソン、ハンク・マーヴィン、ブライアン・メイ、ロビー・マッキントッシュ、ジョン・マクラフリン、トム・モレロ、リック・ニールセン、オリアンティ、ブラッド・ペイズリー、ナイル・ロジャース、マイク・ラザフォード、ジョー・サトリアーニ、John Sebastian、Connor Selby、スラッシュ、ブルース・スプリングスティーン、リンゴ・スター＆ザック・スターキー、スティング、アンディ・テイラー、スーザン・テデスキ＆デレク・トラックス、イアン・トーマス、ピート・タウンゼント、キース・アーバン、スティーヴ・ヴァイ、ワディ・ワクテル、ジョー・ルイス・ウォーカー、ジョー・ウォルシュ、ロニー・ウッド、グレン・ヴォルフ、ズッケロ
全英チャートを集計、発表しているOfficial Charts Companyによると、4週連続で1位に輝くビヨンセの「TEXAS HOLD‘ EM」との差は1,000ユニット以下だといい、予断を許さない状況ではあるが、このまま行けば、ノップラーにとってダイアー・ストレイツ時代を含め初の全英NO.1シングルとなる。
全英チャートは毎週、現地時間金曜日夜に発表される。
Ako Suzuki
Surprise! ???? #MarkKnopflersGuitarHeroes lead the charge for Number 1 in today's Official Chart First Look @MarkKnopfler ???? https://t.co/eTp8JLtY4y— Official Charts (@officialcharts) March 17, 2024