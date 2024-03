マーク・ノップラーが、ジェフ・ベック、エリック・クラプトン、デヴィッド・ギルモア、ブライアン・メイ、ブルース・スプリングスティーン、リンゴ・スターらをゲストに迎え制作したチャリティ・シングルが、全英チャートの週半ばの集計でトップにつけている。ノップラーは50人以上のアーティストたちと、彼の楽曲「Going Home (Theme From Local Hero)」(1983年)を再レコーディング。収益は若いがん患者たちを支援する団体、英国とアメリカのTeenage Cancer Trustへ寄付する。

Surprise! ???? #MarkKnopflersGuitarHeroes lead the charge for Number 1 in today's Official Chart First Look @MarkKnopfler ???? https://t.co/eTp8JLtY4y