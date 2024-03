文房具の ”のり” でお馴染みの、フエキどうぶつのりのキャラクター「フエキくん」と「サンリオキャラクターズ」コラボ第二弾が始まるよ♪ 新たな仲間たちとのかわいいステッカーが要チェックです。不易糊工業の「フエキくん」とサンリオキャラクターのこぎみゅん、けろけろけろっぴ、ポチャッコ、バッドばつ丸、タキシードサム、リトルツインスターズたちがコラボレーション! フエキくんと仲良く並ぶイラストがとっても素敵なステッカーが新登場する。

カラフルな風船を手にしたフエキくんとサンリオキャラクターズのイラストは、スマホやノートなど持ち物に彩りと可愛さをプラスしてくれそう。集めてコレクションするのもおすすめです。ステッカーのサイズは約H70×W65mmと存在感もばっちり。フエキショップ、関西の駅構内・土産店舗、WEB通販などでお取り扱いされるので、ぜひチェックしてみてね。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L 640111(C)FUEKINORI KOGYO/EFFORT