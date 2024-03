ウェブブラウザ「Firefox 124」の正式版が公開されました。Firefox Viewの開いているタブの表示順を指定したオプションで並び替えられるようになりました。Firefox 124.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.mozilla.org/en-US/firefox/124.0/releasenotes/

◆キャレット(カーソル)ブラウズモードがPDFビューアでも機能するようにブラウザ操作をキーボードだけでも行うことができるようになるキャレット(カーソル)ブラウズモードがPDFビューアでも機能するようになりました。◆Firefox Viewで開いているタブを最近表示した順、タブの並び順で並べ替えられるように最近表示した順がデフォルトのオプションです。◆Mac版FirefoxでmacOSフルスクリーンAPIを使用するようになりましたMac版のFirefoxでフルスクリーンウィンドウにした際にmacOSのフルスクリーンAPIを使用するようになりました。◆開発者向けの変更点・::first-letter および ::first-line CSS 疑似要素をSVG内のtextに適用できるようにCSSを使用してSVG内のtextの最初の文字もしくは行の塗りつぶし、またはフォントなどを変更できます。◆その他の変更点・Windows タスクバーのジャンプ リストをより効率的に表示するようになりました。・Qwantの利用可能範囲がベルギー、イタリア、オランダ、スペイン、スイスに加え、フランス地域のすべての言語に拡大されました。・WebSocketを作成するときにHTTP(S)と相対URLが利用できるようになりました。・AbortSignal:any()のサポートが追加されました。また、Firefox 124には複数のセキュリティバグフィックスが含まれています。なお、次期メジャー版となる「Firefox 125」は現地時間の2024年4月16日にリリース予定です。