¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¥Ñ¥ó¡Û°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¡ªÏ»ËÜÌÚ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ÇÇã¤¨¤ë¡ÖÀäÉÊ¥Ñ¥ó¡×¤ª¤¹¤¹¤á5ÉÊ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼
Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¡Ù¡£
¡ÚÁ´¤Æ¤Î¼Ì¿¿¡ÛÁ´ÉôÇã¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¢ö ¤ª¤¹¤¹¤á¥Ñ¥ó5¼ï¤Î²èÁü¤Ï¤³¤Á¤é
¤³¤Á¤é¤Î¥«¥Õ¥§¡Ø¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ù¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ñ¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¡Ù¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤ª¤¹¤¹¤á¥Ñ¥ó¡ª
1¡§¥ì¡¼¥º¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥É ÀÇ¹þ770±ß
¤ªÃë²á¤®¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡ª¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨Çã¤¤¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥Ñ¥ó¡Ø¥ì¡¼¥º¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥É¡Ù¤Ç¤¹¡£
16.5¡ß10.5¡ß8.5cm¤Î°ì¶ÔÈÎÇä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï1,000±ß°Ê²¼¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤Ï¤Õ¤«¤Õ¤«½À¤é¤«¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥º¥ó¤È¥Ñ¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¡¢¤¯¤É¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾åÉÊ¤ÊÂç¿Í¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥È¡¼¥¹¥È¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤ä¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸«±Ç¤¨¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤¼¤Ò¡£
2¡§¥¹¥³¡¼¥ó4P ÀÇ¹þ1,000±ß
Â³¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥³¡¼¥ó4P¡Ù¡£¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼µ¤Ê¬¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó¤¬2¸Ä¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡½¤Î¥¤¥Á¥´¥Á¥ç¥³¥¹¥³¡¼¥ó2¼ï¤Î¹ç·×4¸Ä¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¸Ä¤¢¤¿¤ê250±ß¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó¤Ï¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç²¹¤á¤ë¤È¥Ð¥¿¡¼¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤Ã¤È¤ê¾åÉÊ¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤¼¤ÒÅº¤¨¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¥´¥Á¥ç¥³¥¹¥³¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤ß¤¬ÀäÌ¯¤Ê°ìÉÊ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç²¹¤á¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¼¤Ò¡£
3¡§¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó ÀÇ¹þ400±ß
Â¾¤Ë¤Ê¤¤¡¢¸ÄÀÇÉ¥Ñ¥ó¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¡Ø¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê ¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÈÖ¥Ñ¥ó¤Ï¤¼¤ÒÍÞ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡ª
¤³¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼þ¤ê¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¡ª
¤³¤ÎºÇ¹â¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤Ï¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·òºß¡£¤À¤«¤é¾Ç¤Ã¤ÆÅöÆü¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¯¤ÆOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
Ãæ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Å¤¤¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤·¤ÆÂç¤¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª²£13cm¡¢¹â¤µ6.5cm¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥¤¥º¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ºÇ¹â¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê ¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÙÌ¾Êª¥Ñ¥ó2¼ï¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
4¡§Í®»Ò¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó ÀÇ¹þ200±ß
¡ØÍ®»Ò¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡Ù¤Ï¡Ø¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê ¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÙÄêÈÖ¿Íµ¤¤ÎÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
Ä¾·Â8cm¤Î¾®¤Ö¤ê¤Ê¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¡¢º½ÅüÄÒ¤±¤·¤¿Í®»Ò¥Ô¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢Í®»Ò¥Ú¡¼¥¹¥È¤òº®¤¼¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤è¤ê´Å¤µ¤â¤°¤Ã¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÉÊ¤ÊÂç¿Í¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
5¡§¥ª¡¼¥¯ ¥É¥¢ ¥µ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É ÀÇ¹þ260±ß
¡Ø¥ª¡¼¥¯ ¥É¥¢ ¥µ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É¡Ù¤âÄ¹Ç¯¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê ¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Î´ÇÈÄ¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
°ì¸«ÉáÄÌ¤Î¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¶¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤ê¡ª
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥µ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ò¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥·¥§¥Õ¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡Ø¥ª¡¼¥¯ ¥É¥¢¡Ù¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡Ø¥ª¡¼¥¯ ¥É¥¢¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡£¤½¤·¤Æ¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Í½¤á¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤²¹¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê ¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ1³¬¡Ê¥í¥Ó¡¼¥Õ¥í¥¢¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ¡Á21»þ30Ê¬