今年のアカデミー賞は、宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」が長編アニメーション賞、山崎貴監督「ゴジラ-1.0」が視覚効果賞を獲得し日本中が歓喜に沸く一方で、作品賞・監督賞など最多7部門を独占したのは英国系監督クリストファー・ノーラン(53)の超ド級大作「オッペンハイマー」だった。

カトリーヌ・ドヌーブに元気にアタックする? 堺正章は喜寿を過ぎても現役バリバリ

第2次世界大戦下で核兵器の開発競争が進む中、米政府はマンハッタン計画を策定し、理論物理学者ロバート・オッペンハイマー(主演男優賞のキリアン・マーフィ)をロスアラモス研究所長に任命。史上初の核爆発実験「トリニティ」を経て、核分裂連鎖反応を利用した原爆が生み出される。広島・長崎への投下後、「原爆の父」として称賛を浴びるオッペンハイマーだが、その心中に「凄まじい白色光の中で一人の少女の顔が熱線で焼けただれ、足元の黒炭化した遺体を踏み抜く」白昼夢が去来する。「我は死なり。世界の破壊者なり」という苦悩を抱え、核融合技術を使った水爆開発に躊躇するオッペンハイマーに対して、戦後の冷戦期に立ちはだかったのが原子力エネルギー委員会(AEC)のルイス・ストローズ委員長(助演男優賞のロバート・ダウニー・Jr)。共産主義運動に関与した過去を洗い出し、国家機密に関与する資格(セキュリティークリアランス)を剥奪しようとするのだ。

確かに本作品は広島・長崎における被害を正面から描かず、被爆者の不在、オッペンハイマーの道徳的偽善、あるいは米政権の政治的欺瞞に批判の声もあがる。しかしこの映画ではカラー画と白黒画が使い分けられる。AEC聴聞会で想起されるオッペンハイマーの主観的回想(カラー)を主としながら、ストローズの商務長官承認を審議する上院公聴会に至る客観描写(白黒)が折り重なる。その2つのタイムラインが交錯する最終盤、再び登場するのが「焼けただれた少女」の白昼夢だ。少女役を演じたのが監督の長女フローラ・ノーランであると知れば、ノーラン自身の思いは伝わるだろう。

■オッペンハイマーの苦悩は「時間の交錯」を象徴

初期の「メメント」(2000年)から今に至るまでノーランは一貫して「時間とは何か」を主題としてきた。「インセプション」(10年)では夢と記憶を、「インターステラー」(14年)では相対性理論を扱い、「TENET テネット」(20年)では遂に第3次世界大戦を防ぐために「時間が逆行」する世界を描いた。ノーラン映画で時間は相対的であり、当然のように前に進むとは限らない。線形(リニア)に進むフィルムで撮影され上映される映画の基本的特性を誰よりも考え抜くがゆえに、ノーランが提示する「時空間を巡る哲学的主題の深み」「プロットの重厚」「娯楽としてのスケールの破格」「音響と音楽の圧倒」は見る者を熱狂させ、他に類を見ない映画への没入体験をつくり上げる。興行的成功と優れた作家性を両立させるノーランは今や映画芸術の頂点に立つといっても過言ではない。

そのノーランがなぜオッペンハイマーを題材にしたのか。それはおそらくオッペンハイマーの苦悩が「時間の交錯」を象徴しているからだ。核兵器の出現によって人類滅亡のリスクが不可逆的に現実化し、世界史はオッペンハイマーの前と後で二分された。量子物理学が牽引する科学技術文明の「進歩」と、核兵器という野蛮の「退行」は彼において交錯する。極めてノーラン的な主題がここにはある。1960年に訪日した際、「広島に行くかどうか」を逡巡するオッペンハイマーに作家・堀田善衛は、“Naturellement, you should go to Hiroshima”(義務感からではなく、淡泊に、あなたは広島に行くべきだ)と告げるが、「ナチュレルマン」という仏語に「物理学的に」という意味もあることを後から知って背筋が寒くなったという(大江健三郎との往復書簡「核時代のユートピア」朝日新聞84年)。オッペンハイマーは結局、広島を訪れていない。

劇場公開は3月29日から。ウクライナやガザの戦争で核使用が言及される今だからこそ、本作品を見に行くべきだ。自然体で、できればIMAX映画館で。

(北島純/映画評論家・社会構想大学院大学教授)