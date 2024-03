マーベル版ウルトラマン『ザ・ミステリー・オブ・ウルトラセブン』発売 ─ マーベルヒーローとのクロスオーバーも予定

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、マーベル邦訳アメコミの新刊『ザ・ミステリー・オブ・ウルトラセブン』が2024年3月14日より発売となった。

マーベルコミックスが手掛ける新たなウルトラマンストーリー、待望の第3弾。ウルトラマン対ウルトラセブン、衝撃の対決の行方は?

本書『ザ・ミステリー・オブ・ウルトラセブン』は、『ザ・ライズ・オブ・ウルトラマン』『ザ・トライアルズ・オブ・ウルトラマン』に続く、マーベルコミックスが手がける新たなウルトラマンストーリーの第3弾。

かつて謎の失踪を遂げ、数十年ぶりに奇跡の生還を果たした元統合科学特捜隊隊員のモロボシ・ダン。彼を労うハヤタ・シンでしたが、ダンは、シンに突然襲い掛かり、彼のウルトラエッセンスを奪って逃走してしまう。

シンが目覚めると、街では、突如現れた謎のウルトラが怪獣と戦いを繰り広げていた。その謎のウルトラの正体は……シンから奪ったウルトラエッセンスで変身したモロボシ・ダン!

ウルトラマンとの絆を絶たれ、窮地に立たされたシンと統合科学特捜隊は、ダンと謎のウルトラの目的を探ろうとするのだが……?

放送開始55周年を迎え、今もなお人気の「ウルトラセブン」。本作では、そんなウルトラセブンをめぐる謎を中心に、『ザ・ライズ・オブ・ウルトラマン』から続く秘密を解き明かすストーリーが展開していく。

今後、マーベルヒーローたちとのクロスオーバー展開もアナウンスされている注目のシリーズ、アメコミファンもウルトラマンファンも必読の一冊。

The post first appeared on .