¡Ú¥Õ¡¼¥×¥í¤Ë¤ªÇ¤¤»Ä¶´ÊÃ±¡Û¥Ô¥ó¥¯¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¥ì¥·¥Ô
¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Î¥ì¥·¥ÔÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ç¤É¤ó¤É¤óº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Íñ1¸Ä¤Çºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤ä¤Ä¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
ºàÎÁ¡ÊÌó12¡ß12cm¡§1ÂæÊ¬¡Ë
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¡60g
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡30g
º½Åü¡¡20g
Íñ¡¡1¸Ä
¤¤¤Á¤´¡¡4¸Ä¡Ê50¡Á60g¡Ë
¥ì¥â¥ó½Á¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
ÇöÎÏÊ´¡¡Âç¤µ¤¸1
²¼½àÈ÷
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦·¿¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¼¼²¹¤ËÌá¤·¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
ºî¤êÊý
¡¡¡¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢º½Åü¤òÆþ¤ì¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦º®¤¼¤ë¡£
¢¨¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¬¸Ç¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸600W¤Ç10ÉÃ¤º¤Ä²ÃÇ®¤·¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡Íñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
£¡¡¤¤¤Á¤´¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò²Ã¤¨¡¢¤¤¤Á¤´¤¬¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯º®¤¶¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¤¡¡ÇöÎÏÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥¡¡·¿¤ËÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¡¢·Ú¤¯¥È¥ó¥È¥ó¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¶õµ¤¤òÈ´¤¡¢170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ25¡Á30Ê¬¾Æ¤¯¡£
ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈËÄ¤é¤ß¡¢À¸ÃÏ¤¬ÍÉ¤ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤«¤é¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤à¤º¤«¤·¤¤ºî¶È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºàÎÁ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢ÃúÇ«¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ë¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ß¥¥µ¡¼¤ä¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âOK¡ªÊ¬Î¥¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¹¥¤ß¤ÇÅÚÂæ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òºÕ¤¤¤ÆÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢·¿¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈÉß¤µÍ¤á¤Æ¤«¤é¡¢À¸ÃÏ¤òÎ®¤·¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥³¥³¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¾®¤µ¤¯¾Æ¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºàÎÁ¤ò¤É¤ó¤É¤óº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡