¡Ú12À±ºÂ¥¨¥ì¥á¥ó¥ÈÀê¤¤¡Û°ÛÀ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
²Ð¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡Ê¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¦¤·¤·ºÂ¡¦¤¤¤ÆºÂ¡Ë
ÊìÀ°î¤ì¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤µ
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¾ð¤Î¿¼¤µ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¹ÔÆ°¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÛÀ¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Î¤¬¾å¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¯¤ËÁð¿©·ÏÃË»Ò¤Ë¤Ï¡¢¸ú²ÌÀäÂç¤«¤â¡£¾¯¤·¶¯µ¤¤ÇÎå¤Þ¤¹»ÑÀª¤È¤ªÀá²ð¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊìÀ°î¤ì¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤ÆÃË¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¤Ç¥Þ¥¶¥³¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥à¥¯¥à¥¯¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
ÅÚ¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡Ê¤ª¤¦¤·ºÂ¡¦¤ª¤È¤áºÂ¡¦¤ä¤®ºÂ¡Ë
¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç·òµ¤¤Ê»Ñ
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÀº¿ÀÅª¤ËÂç¿Í¤Ê¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Î½÷À¤¬¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿§ÌÜ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²£ÌÜ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Î©¤·¤¿»Ñ¤¬°ÛÀ¤«¤éÁÇÅ¨¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤Ï·òµ¤¤µ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
É÷¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡Ê¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¦¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¦¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ë
¿´¤ò¤Û¤°¤¹¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼
¤¢¤Ê¤¿¤Ï·ùÌ£¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤ËÁê¼ê¤ò°ú¤¹þ¤à¤Î¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤ì¤Ï°ÛÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÆ±À¤âÆ±¤¸¡£¼Â¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦·×»»¹â¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¾®°ËâÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æüº¢¤Ï¤½¤ì¤ò¤ª¤¯¤Ó¤Ë¤â½Ð¤µ¤º¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÁÀ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¤ÇÍ¶ÏÇ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±À¤«¤éÎøÏ©¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ò¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Íî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¡È¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê²°¡É¤«¤â¡£
¿å¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡Ê¤«¤ËºÂ¡¦¤µ¤½¤êºÂ¡¦¤¦¤ªºÂ¡Ë
´¶¼õÀË¤«¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌÌ
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢´¶¼õÀË¤«¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿ÀÈëÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¡¢°ÛÀ¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Ê¤É¡¢°ÛÀ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤Ä¤Ï¤º¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¼«Ê¬¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÁÀ¤ï¤º¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬ÃËÀ¤Î¥Ä¥Ü¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤½¤ì¤ò¶¯¤ß¤Ë¡ª
¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬Êü¤Ä¡È¥ª¡¼¥é¡É¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¡¼¥é¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤«¤é¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥â¥Î¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¤½¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¸ÀÆ°¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÊª¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¹½À®¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬Í»¹ç¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¸ÇÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àê¤¤¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¿ÏÆÅÄ¾°´ø