　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の3万9810円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41111.28円　　ボリンジャーバンド3σ
40429.38円　　ボリンジャーバンド2σ
40003.60円　　19日日経平均株価現物終値
39810.00円　　20日夜間取引終値
39747.49円　　ボリンジャーバンド1σ
39182.00円　　5日移動平均
39065.60円　　25日移動平均
38975.00円　　一目均衡表・転換線
38745.00円　　一目均衡表・基準線
38383.71円　　ボリンジャーバンド-1σ
37701.82円　　ボリンジャーバンド2σ
37019.92円　　ボリンジャーバンド3σ
36282.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36056.53円　　75日移動平均
35110.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33752.00円　　200日移動平均


株探ニュース