日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の3万9810円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41111.28円 ボリンジャーバンド3σ
40429.38円 ボリンジャーバンド2σ
40003.60円 19日日経平均株価現物終値
39810.00円 20日夜間取引終値
39747.49円 ボリンジャーバンド1σ
39182.00円 5日移動平均
39065.60円 25日移動平均
38975.00円 一目均衡表・転換線
38745.00円 一目均衡表・基準線
38383.71円 ボリンジャーバンド-1σ
37701.82円 ボリンジャーバンド2σ
37019.92円 ボリンジャーバンド3σ
36282.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36056.53円 75日移動平均
35110.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33752.00円 200日移動平均
株探ニュース
41111.28円 ボリンジャーバンド3σ
40429.38円 ボリンジャーバンド2σ
40003.60円 19日日経平均株価現物終値
39810.00円 20日夜間取引終値
39747.49円 ボリンジャーバンド1σ
39182.00円 5日移動平均
39065.60円 25日移動平均
38975.00円 一目均衡表・転換線
38745.00円 一目均衡表・基準線
38383.71円 ボリンジャーバンド-1σ
37701.82円 ボリンジャーバンド2σ
37019.92円 ボリンジャーバンド3σ
36282.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36056.53円 75日移動平均
35110.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33752.00円 200日移動平均
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