¡í¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¦¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡í¤âÁÀ¤¨¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅðÎÝ¤âÃíÌÜ¡ª¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎºÙ¤«¤¹¤®¤ë¸«¤É¤³¤í9Ï¢È¯¡ª
¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¹¥ÁöÎÝ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Îº£µ¨¤Ï40ÅðÎÝ¤âÁÀ¤¨¤ë¤«¤â
ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤è¤ê¤â¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡¢3·î20Æü¤Ë¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ëMLB¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î½ÐÎÝ¸å¤ÎÅðÎÝ¡õ¿ÊÎÝ
MLB¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ëËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬¤Þ¤ºµó¤²¤ëÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÁöÎÝ¤À¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÁêÅö¤ÊÎÌ¤òÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åêµå¤ËÂÎÎÏ¤ò»Ä¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º²áµî5¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤40ËÜÎÝÂÇ¡õ40ÅðÎÝÄ¶¤¨¤Î"¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¦¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£"¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¤ÏÁöÎÝÈ½ÃÇ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÎÝ»þ¤ÏÅðÎÝ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¼ÂºÝ¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÎÝ¤Ë¤¤¤¿ÂçÃ«¤¬ÆóÎÝ¤Ø¤È¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁöÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿3ÈÖ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£ÅðÎÝ¤â¤É¤ó¤É¤óÁÀ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤Û¤É¡¢Áö¼Ô¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥«¥¦¥ó¥È¤¬¿Ê¤à¤«¤é·ù¤À¡Ù¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¿¿·õ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÁª¼ê¤À¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£Èà¤¬ÂçÃ«¤Î¸å¤í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡×
¢£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇÎ¨¤¬»Ä¤ë¥¹¥¤¥ó¥°
ºòµ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¡Ê.304¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿ÂçÃ«¡£º£µ¨¤â³«Ëë10ÆüÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀïÂÇÎ¨¤Ï5³äÄ¶¤¨¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò¸ª¤Ë¿²¤«¤»¤Æ¹½¤¨¤ë¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤«¡©
¡Ö"¸ª¾è¤»"¤ÏÎý½¬¤Ç¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¸ª¤Ë¾è¤»¤Æ¤«¤é¼Ð¤á¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤ÎÎ©¤ÁÊý¤ä¡¢¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤ÎÂÎ¤Î¤Ò¤Í¤ê¶ñ¹ç¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼È¾¿È¤Î¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯¡¢´¶³ÐÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇÎ¨3³ä3Ê¬¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë³ê¤é¤«¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥àºÇ½ªÇ¯¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È.332¡Êµ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤«¡©
¡Ö150»î¹ç¶á¤¯¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.330¡¢50ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÅðÎÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»°´§²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾Ãæ¿®É§¤µ¤ó¤ÎÁ´À¹´ü¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ»þ´Ö3·î13Æü»þÅÀ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÂÇÎ¨.579¡¢OPS1.705¤ÈÀä¹¥Ä´¤ÎÂçÃ«
¢£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤ÇÄ©¤àº£µ¨¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎDH¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ä¼çÎÏÁª¼ê¤ÎµÙÍÜÅªÌò³ä¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¾¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Û¤ÉDHÆÈÀê¤ÏÌµÍý¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤â°ÊÁ°¤Ï¡¢DHÆÈÀê¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«¤Î¾õÂÖ¤âÁÛÁü°Ê¾å¤ËÎÉ¤¯¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¬²æËý¤·¤Æ¤Ç¤âÂçÃ«¤ËDH¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö³°Ìî¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢º¸Åê¤²¤Î¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íø¤ÏÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤"º¸Åê¤²¤Î³°Ìî¼éÈ÷"¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂçÃ«¤Ê¤é¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î2016Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î"¸«¤»ÂåÂÇ"¤Î¤è¤¦¤Ê³èÍÑ¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤¬¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬·Ù²ü¤·¡¢ÃæÅÄæÆ¡Ê¸½ÃæÆü¡Ë¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£µÙÍÜÆü¤Ë"¸«¤»ÂåÂÇ"¤Ç½ÐÈÖ¤È¤¤¤¦ºîÀï¤â¡¢ÂçÃ«¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÌò³ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¢£»³ËÜÍ³¿¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¡¼¥Ö
³«Ëë2ÀïÌÜ¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤Î»³ËÜÍ³¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤¬"¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¡¼¥Ö"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤êÍî¤Á¤ë¥«¡¼¥Ö¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ö¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»³ËÜ¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï150¥¥í¶á¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£¿¿¤óÃæ¤äÄã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÆ±¤¸µ°Æ»¤ÇÂ®¤¤¤Þ¤ÞÍî¤Á¤ë¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬À¸Ì¿Àþ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â¥«¡¼¥Ö¤¬ÂåÌ¾»ì¤È¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅêµå³ä¹ç¤Î50¡ó¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î³ä¹ç¤Ï15¡óÄøÅÙ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î15¡ó¤¬Åêµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¾å¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×
»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Çºå¿ÀÂÇÀþ¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿»î¹ç¡£¥«¡¼¥Ö¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤ÎÃ±Ä´¤ÊÅêµå¤Ç¹¶Î¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»³ËÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ï125¥¥íÄøÅÙ¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ30¥¥í¤Û¤É¤ÎµåÂ®º¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÍîº¹¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È°ì½Ö¡¢¸«¶Ë¤á¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¾å¡¢´ËµÞ¤¬·ã¤·¤¯¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¡¼¥Ö¤òÅêµå¤Ë¤¤¤«¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅêµåÈæÎ¨¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£»³ËÜÍ³¿¤Î"°®¤ê"¤Î±£¤·Êý
µå¼ï¥Ð¥ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó»þ¤Î¥°¥é¥Ö°ÌÃÖ¤ò¤ªÊ¢¤ÎÁ°¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿»³ËÜ
½é¤ÎMLBÄ©Àï¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤âÌä¤ï¤ì¤ë»³ËÜ¤À¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó»þ¤Ëµå¼ï¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÌäÂê¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥°¥é¥Ö¤ÎÃæ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤ê¤«¤éµå¼ï¤ò¥º¥Ð¥º¥ÐÅªÃæ¤µ¤»¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡Ö»î¹çÃæ¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤Î³ÎÇ§¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢MLB¤ÏÊÊÅð¤ß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È»þ¤Î¥°¥é¥Ö°ÌÃÖ¡¢°®¤êÊý¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
ÂçÃ«¤âµå¼ïÅð¤ßÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó»þ¤Î¥°¥é¥Ö°ÌÃÖ¤ò¶»¸µ¤«¤é¤ªÊ¢¤ÎÁ°¤Ø¤È¡¢2022Ç¯4·î¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Û¤«¤Ë¤â¥°¥é¥Ö¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¿§¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÊÊ¤¬¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¤Î¤âÍ¸ú¡£ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤âÁêÅö¸¦µæ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤Î¥À¥Þ¤·¹ç¤¤¤â¡¢MLB¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Î»ØÅ¦¤É¤ª¤ê¡¢»³ËÜ¤â³«ËëÄ¾Á°¤Ë¥»¥Ã¥È»þ¤Î¥°¥é¥Ö°ÌÃÖ¤ò¤ªÊ¢¤ÎÁ°¤ËÊÑ¹¹¡£¥À¥Þ¤·¹ç¤¤¤Ï¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¶Ã°Û¤Î±¿Æ°¿À·Ð
31ºÐ¤ÇÍ··â¼ê¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÏMLB¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤
¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÆÃÄ§¤â¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î2018Ç¯¤ËMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤À¡£ºòµ¨¤Ï¼ç¤Ë¥é¥¤¥È¤ò¼é¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥»¥«¥ó¥ÉÀìÇ¤¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÅÓÃæ¤ÇµÞî±¡Ê¤¤å¤¦¤¤ç¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMLB¸ø¼°X¤¬¡ØºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÃ¯¡©¡Ù¤ÈÁª¼ê¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤·¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¥Ù¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯±¿Æ°¿À·Ð¤¬È´·²¤Ç¡¢31ºÐ¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·ºÍ¤¹¤®¤ÆÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼¨¤¹°ïÏÃ¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿ÈÄ¹175Ñ¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¹¥±¤ò¤¹¤ì¤Ð¥À¥ó¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Â¦Å¾¤âÌµ¸Â¤Ë¤Ç¤¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ì¤Ð300ÅÀËþÅÀ¤ò²¿ÅÙ¤âµÏ¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÏ¢Â³Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î»³ÅÄÅ¯¿Í¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ä¤«¤Ä¤Æ¤Î½©»³¹¬Æó¤Î¤è¤¦¤Ê½ÓÉÒÀ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤¤¤¨¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÂÇÎ¨.346¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿2018Ç¯¤Ï¡¢30ÅðÎÝ¡¢32ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£ÅðÎÝ¿ô¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢10¡Á16¸Ä¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ºòµ¨¤Ï39ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤êÃæ¿´¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢2ÈÖ¤è¤ê¤â1ÈÖÂÇ¼Ô¸þ¤¡£1ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¡¢2ÈÖÂçÃ«¤ÎÎ®¤ì¤ÏÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ç¤¹¡×
¢£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¼«¸Êµ¾À·¡õ¥Õ¥¡¥¦¥ë
¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£ÂçÃ«¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë
2ÈÖÂçÃ«¤Î¸å¤Î3ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢"MVP¥È¥ê¥ª"¤Î¤â¤¦°ì³Ñ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¡£ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.331¡¢29ËÜÎÝÂÇ¤È¡¢È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë¹¥ÂÇ¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¿È¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î²¼¤ò¤³¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤È»÷¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ´¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÃ«¤¬Áö¤ëµ¡²ñ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î1¡Á3ÈÖ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÇÎ´À¹¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥¬¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë¡¢¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î"BBC¥È¥ê¥ª"¤À¤È¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥Ù¥¤¥ë¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸¥¿ÈÅª¤Ç¾¡Éé¶¯¤¤¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥¼¥Þ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÂçÃ«¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¡£°ìÈÖ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤Ê¼ç¿Í¸ø¥¥ã¥é¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡×
¢£»³ËÜÍ³¿¤È¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à"½÷Ë¼Ìò"
ÀµÊá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¡£¶¯ÂÇ¤â»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢3ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¸å¤í¡¢4ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤
"MVP¥È¥ê¥ª"¤Î¸å¡¢4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÀµÊá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¡¢¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢WBC¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤À¡£
¡ÖÂÇÎ¨.270¡¢20ËÜÎÝÂÇ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ëÂÇ·â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤ò¹â¤á¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°µ»½Ñ¡Ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÇÛµå¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ë°Íµò¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢³ê¤é¤«¤ÊÎ×µ¡±þÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»³ËÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¡£¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦°ì¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤À
Êá¼ê¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤À¡£
¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦°ì¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£Æ¬¤âÎÉ¤¯¤ÆÇÛµå¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»þÂå¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤â¡Ø¥Ð¡¼¥ó¥º¤ÏÅê¤²¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MLBÈÇ¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Êá¼ê¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Þ¤ÇÇÄ°®¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÃæ·Ñ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡£
¢£"¤Ê¤ª¥É"¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î·ÑÅê
ºÇ¸å¤ËºÓÇÛ¤ÎÃíÌÜÅÀ¤âÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«¡©
¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ë°Íµò¤·¤¿ºÓÇÛ¤òÅ°Äì¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ÑÅê¤¬Â¿¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¡£»³ËÜ¤¬¥Î¡¼¥Î¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤Ê¤¯¸òÂå¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä·ÑÅê¤òSNS¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×Á°¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÏÌµÎà¤ÎÌîµå¹¥¤¡£2018Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢7²ó1»à¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤ò91µå¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î·ÑÅê¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø7²ó¤Þ¤Ç°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤òÂå¤¨¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤À¡Ù¤ÈSNS¤ÇÌÔÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Û¤ÉÈãÈ½¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë·ÑÅê¤äºÓÇÛ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»³ËÜ¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Î¿ô¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î·ÑÅê¡¦ºÓÇÛ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅê¼ê¤Î¼Á¤â¿ô¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¤¤¿º¢¤Î"¤Ê¤ª¥¨"¤Ê¤é¤Ì¡¢"¤Ê¤ª¥É"¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡¢¤È¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Öµß±ç¿Ø¤¬¿ÍºàÆñ¤Ç¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊµÕÅ¾Éé¤±¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç100¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç3Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤½¤³¤ÇÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«¤È»³ËÜ¤Ç¤¹¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜÅª¤ÊºÓÇÛ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ëMLB¡£ÂçÃ«¡õ»³ËÜ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÌöÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª
¼Ì¿¿¡¿USA TODAY Sports, Sipa USA, »þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¡¡¥¢¥Õ¥í