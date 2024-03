《I was fighting when the police came(警察来たときタイマンしてた)》、《Should I steal that bike?(あそこのバイク盗んでええかな?)》。パンチの効いた“例文”を流暢に話し、「できなかったら根性焼きだかんね!」と視聴者をにらみ付ける。異色すぎる「元ヤンメソッド」の発信で注目を集めているのは、英語系YouTuberのHinaさん(22才)。不敵に笑う彼女は、慶應義塾大学経済学部に通う才女かつ、ハタチにして「TOEIC満点」「英検1級」をもぎとった“英語脳”の持ち主でもある。ジャージー姿で駆け抜ける「令和のビリギャル」の半生を直撃してみると──。

【写真】「令和のビリギャル」煙草をくわえるヤンキー姿

「実は私、いままでに何度も学校をドロップアウトしかけているんです。昔から集団生活になじめなくて……」(Hinaさん・以下同)

そう話す彼女の生い立ちをひもとくと、恵まれた家庭環境だったがゆえの“苦悩”が見えてきた。最初の苦い思い出は、5才の頃。父親の転勤に付いてカナダ・バンクーバーへ移住し現地校に入学したものの、仲間はずれにされた。

「『お弁当のおにぎりや焼きそばが気持ち悪い』ってバカにされて。当時は英語がわからないから、反論もできず本当に悔しかった」

苦境の中、必死で周囲になじもうと努力し、少しずつコミュニケーションが取れるようになってきた矢先、再び父親の仕事の都合で日本に帰国することになる。

「結局、カナダにいたのは3年間。慣れてきた頃、また環境が変わって。しかも日本の先生は1つの価値観を押しつけてくる人ばかりだし、1才しか違わないのにやたらと偉そうな先輩もいる。全然肌に合わなかった(苦笑)」

違和感を覚えながら何とか中学までは卒業したものの、高校に入学して以降、本格的にグレていく。

「飲み屋で悪い先輩たちと知り合って、平日の夜は毎晩地元のクラブに出入りしてイキり散らかして、チンピラの道まっしぐら。高2に進級してちょっと経った頃、集団で喫煙していたことがバレてついに停学になったんです。

母は『どうしてそんなことをするのかわからない。昔はあんなにいい子だったじゃない』とめっちゃ泣くし。それまでは何を言われても『うるせえ、ババア!』と反抗していたけれど、さすがに胸が痛くなりました。いま振り返ると、日本になじめない自分が嫌で、悪いことをしてでも目立って、存在を認めてほしかったんだと思う」

教師はHinaさんを「反省の色なし」と見なし、当初は1週間の予定だった停学は無期限となった。

「しかも、本当は違ったのに勝手に“主犯”に仕立て上げられていて。そのことに腹が立って、許せなくて、先生たちが手の届かないようないい大学に行って見返してやろうと思った。ちょうど停学中で暇だったときに偶然、映画『ビリギャル』を見て“カッコイイ! ウチも頑張れば、慶應に行けるかな!?”って、慶應を目指すことにしました」

慶應の試験は英語と小論文がメイン。勉強時間のほとんどは英語に充てられた。

「よく『帰国子女だから英語、当たり前にしゃべれるんやろ?』って言われたけど、使う機会がなかったら、ほんまに忘れます。実際、慶應に行く子なら満点近くとれて当然のセンター試験の点数も、最初は4割行くかどうか。だから、ネイティブの発音をひたすら真似しまくる『モデリング』とか、あらゆる方法を試しながら独学で1日12時間の勉強を1年間続けました」

その結果、TOEICは300点台から800点台に、センター模試はほぼ満点をとれるまでになり、見事慶應に合格。しかし、そこでも再び壁に直面することになる。

「学生寮に入ったものの、友達もできないし“期待していた生活と違う、何だかつまらない”って全然行きたくなくなってしまって、それから2年間、またクラブに入り浸って留年。どう説明したらいいかわからなくて、親からの連絡もフル無視していました」

見かねて上京してきた母親は、Hinaさんのあり様を見て、号泣した。

「母の2度目の涙を見て目が覚めました。ちょうどその頃、クラブでつるんでいた仲間が警察沙汰になって、せっかく努力して大学に入ったのに、自分は何をやってるんだろうと冷静になった。その日から夜遊びは一切しなくなりました」

英語を教えるきっかけは「ギャルの先輩」

復学後は、真面目にキャンパスに通う日々が続いた。

「周囲の就活をしている学生を見ていると、英語がしゃべれる人ほど仕事やキャリアの幅が広がるし、何より英語を通じて世界中の文化や思想に触れられるから、多様な価値観を持っていると気がついて。だから、将来どんな生き方をするにしても英語力は必須だと思って、まずはTOEIC満点と英検1級の合格を目指して、再び頑張ることに決めました」

2度目の猛勉強の末、6か月で2つの目標を晴れて達成。時を同じくして、英語を教えるようにもなっていた。

「夜遊びしていた時代にクラブで出会った5才年上のギャルに『英語得意なら教えてよ〜』って言われて軽い気持ちで引き受けたんです。だけどいざやってみると自分で勉強するよりもさらに難しい。試行錯誤を重ねた結果、単語・文法・発音の3つの柱をバランスよく鍛えることが上達の近道だと気がつきました。

単語は本当に使う1000個に絞り、例文は先輩の好きなヒップホップに関する事柄を入れるなど、脳へのインプットを重視した。文法は、ウチと一緒にとにかく声に出して耳で覚えてもらうようにしました」

その結果“ギャルの先輩”は半年でTOEIC480点から900点台へ。外資系企業に転職し、年収も300万円アップしたという。

現在は「伝える力」を生かしてYouTube『Hina 卍TOEIC満点卍』で発信を行いつつ、コーチングサービス『LinkUp』も運営している。

「3月1日現在で50人の生徒が在籍しています。最高齢の62才の“姉貴”は中学英語もすべて忘れた状態から再勉強して、英検準1級をとりました。大学に受かりたい、年収を上げたい、海外旅行で流暢に話したい……英語を学ぶ目的は人の数だけあるけれど、共通するのは、できるようになると、努力してきた自分のことを好きになって自信が持てること。それがいちばんの英語を学ぶ意味なんやと思います。

特に日本人って世界的に見るとめっちゃシャイだから、これからもたくさんの人に英語を教えて、世界にカチこめるような自信満々な日本人を増やしたいとウチは本気で思ってます!」

