【暴風警報】愛知県・豊橋市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、西尾市などに発表
気象台は、午前6時50分に、暴風警報を豊橋市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、西尾市、蒲郡市、常滑市、東海市、知多市、高浜市、田原市、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町に発表しました。
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愛知県の海上では、20日昼過ぎから20日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■豊橋市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・内海
最大風速 23m/s
・外海
最大風速 23m/s
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■豊川市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・内海
最大風速 23m/s
■碧南市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■刈谷市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■西尾市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■蒲郡市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・内海
最大風速 23m/s
■常滑市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■東海市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■知多市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■高浜市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■田原市
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・内海
最大風速 23m/s
・外海
最大風速 23m/s
■東浦町
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■南知多町
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■美浜町
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■武豊町
□暴風警報【発表】
20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s