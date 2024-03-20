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気象台は、午前6時50分に、暴風警報を豊橋市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、西尾市、蒲郡市、常滑市、東海市、知多市、高浜市、田原市、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】愛知県・豊橋市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、西尾市などに発表

愛知県の海上では、20日昼過ぎから20日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■豊橋市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・内海
　最大風速　23m/s
・外海
　最大風速　23m/s

■半田市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■豊川市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・内海
　最大風速　23m/s

■碧南市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■刈谷市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■西尾市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■蒲郡市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・内海
　最大風速　23m/s

■常滑市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■東海市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■知多市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■高浜市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■田原市
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・内海
　最大風速　23m/s
・外海
　最大風速　23m/s

■東浦町
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■南知多町
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■美浜町
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

■武豊町
□暴風警報【発表】
　20日昼過ぎから20日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s