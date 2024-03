春は出会いと別れの季節。今年もまた櫻坂46と日向坂46から多くのメンバーが中学校・高校を卒業し、新たな門出を迎えようとしている。毎年この時期になると中高を卒業したメンバーを集めて『B.L.T.graduation2024高校卒業』と『B.L.T.graduation2024中学卒業』(いずれも東京ニュース通信社)が発売されているが、それぞれ表紙を飾っているのが櫻坂46の山粼天と日向坂46の渡辺莉奈だ。中でも山粼天は中学1年生で欅坂46の二期生として加入し、青春時代の大半をアイドルとして過ごしてきた。

振り返れば山粼は2018年当時、グループ最年少メンバーとして加入しながらも、大人びた姿がフォーカスされることが多かった。バラエティなどで見せる素顔からは年相応な一面を覗かせることもあったが、ステージに立つと表情が一変。最年少メンバーとは思えないほど、グループの中でも圧倒的な存在感を見せていたのが山粼だった。筆者が山粼のパフォーマンスで衝撃を受けたのが、2020年に国立代々木競技場 第一体育館にて開催された『欅坂46 THE LAST LIVE』で山粼がセンターとして披露した「大人は信じてくれない」だ。同年7月に開催された配信ライブ『KEYAKIZAKA46 Live Online,but with YOU!』でも同曲でセンターに立った山粼だが、欅坂46としてのラストライブではそのパフォーマンスを凌駕するほどのキレのあるダンスと鋭い表情で新たな境地を見せつけた。欅坂46から櫻坂46への改名という混沌の中で、山粼に希望を見出すことができたのもこの時期だったように思う。

櫻坂46へと改名されたのは山粼が中学3年生のとき。まだまだ顔つきにはあどけなさを残しつつも、ブログやインタビューで語られる改名への前向きな決意は年齢以上の落ち着きを感じさせた。そんな彼女にとってターニングポイントとなったのは、4thシングル『五月雨よ』で表題曲初センターを経験し、ツアーの座長としてグループを牽引した『2nd TOUR 2022 “As you know?”』だろう。同ツアーは菅井友香の卒業を控えたものだったが、山粼のリーダーシップはグループの分岐点において、次第に存在感を大きくしていた。そして、昨年の『3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE』で観客を堂々と煽る姿は頼もしさを感じるのと同時に、グループを象徴する存在であることを示していた。

『B.L.T.graduation2024高校卒業』のインタビューでは「嫌でも大人になっていくわけですから、変に急がなくてもいいのかなって。逆にいつまでも子ども心というか、はしゃぐ楽しさを忘れたくないなあ~って思っています(笑)」と語っていた山粼。この発言そのものがある意味達観しているとも言えるのだが、山粼にはいつまでも変わらずに、次世代へとバトンをつないでほしい。

『B.L.T.graduation2024中学卒業』で表紙を飾っているのが日向坂46の渡辺。山粼と同じく同期の中で末っ子という立ち位置ながら、渡辺はどちらかと言うと年齢相応の愛らしいキャラクターをしている。2024年3月現在で15歳の渡辺が、日向坂46に加入したのは中学2年生の13歳。加入したばかりの紹介動画では、あどけなさとともにキュートな笑みも浮かべており、ギュッと心が締め付けられるようなピュアさがそこにはあった。冠番組『日向坂で会いましょう』(テレビ東京/以下、『ひなあい』)では、メンバーから可愛がられるシーンも多くあるが、初登場となった「オードリーさん、ぜひ紹介したい人がいるんです!」の企画では、オードリーから「誰にも負けないこと」を聞かれた際に、キャプテンの佐々木久美と13歳差であることを踏まえて、「若さですかね」とまっすぐな目で答えてスタジオの爆笑を誘ったことがあった。おそらくバラエティ的な笑いを取りにいったわけではないとは思うが、番組初登場でインパクトを与えた渡辺には伸びしろを感じた。

四期生はまだまだ活躍の場が限られている中で、9thシングル『One choice』収録の四期生楽曲「シーラカンス」ではフロントメンバーに抜擢。渡辺は『日経エンタテインメント! 日向坂46 Special 2023』(日経BPムック)で「どうすれば表現力が身につくんだろうと悩んだときは、小坂さんの映像を見ているんです」と憧れの小坂菜緒のパフォーマンスをお手本にしていることを明かしていたが、「シーラカンス」では自身の魅力であるしなやかなダンスを遺憾なく発揮していた。昨年開催された乃木坂46の5期生、櫻坂46の三期生、日向坂46の四期生による合同イベント『新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za』では日向坂46の前身グループであるけやき坂46時代を象徴する楽曲である「ひらがなけやき」でセンターに立ち、フレッシュな笑顔で観客を魅了。四期生初の冠番組『日向坂アニメ部』(カンテレ)にはレギュラー出演もしており、絵のセンスを爆発させている。

普段は人懐っこい性格の渡辺だが、学校では静かに過ごすことが多かったそうで、「高校ではもう少し交友関係を広げていけたらいいなと思っています」と高校進学への意気込みを語っていた(『B.L.T.graduation2024中学卒業』より)。高校卒業と比べると、中学卒業は仕事面での影響はそこまで大きくはないだろうが、高校生は精神的にも大きく成長できる期間だ。

『B.L.T.graduation2024高校卒業』には他にも櫻坂46から遠藤理子、小島凪紗、谷口愛季、日向坂46から宮地すみれが登場している。高校卒業をすることにより、これまで出演することのできなかった『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!』(TBS系)などを筆頭とした夜間帯の生出演番組やラジオへの生出演が解禁され、これまで以上に活動範囲が広がっていく。まだまだポテンシャルを秘めた彼女たちが、どんな新しい姿を見せてくれるのか、これからのグループの未来は彼女たちにかかっている。

(文=川崎龍也)