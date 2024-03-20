¡Ú¤³¤Á¤éÆü¹â»Ù¶É¤Ç¤¹¡¦¸ÅÃ«¹äÉ§¡Û¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤Ç£²ºÐÇÏ¤ÎÇ½¸¡¡¡¥Õ¥¡¥¹¥È¥ï¥ó¤¬°ìÈÖ»þ·×
¡¡£´·î£±£·Æü¤Î³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤Ç¤Ï£²ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ëÇ½ÎÏ¸¡ºº¤¬£³·î£±£´Æü¡¢ÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤ê£³£´Æ¬¤âÂ¿¤¤£±£µ£´Æ¬¤¬¼õ¸¡¡£Á´£²£¶£Ò¤¬ãÄ½Å¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££·£Ò¡¢£±£´£Ò¡¢£²£±£Ò½ªÎ»¸å¤Ë¥Ï¥í¡¼³Ý¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸áÁ°£±£±»þ¤«¤éÌó£µ»þ´ÖÈ¾¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Ç½¸¡¤Î£²½µÁ°¤ËÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢½üÀãºî¶È¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËüÁ´¤Î¾õ¶·¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤ÆâÁöÏ©¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁöÏ©¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¤Ä¤¯¡¢£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤£²ºÐÇÏ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë³°ÏÈ¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÆâÏÈ¤ÎÇÏ¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈÖ»þ·×¤Ï¡¢£±£¹£Ò¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥ï¥ó¡ÊÌÆ¡¢¾®ÌîË¾±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼¡Ë¤Î£´£¹ÉÃ£¶¡£½Å¿´¤ÎÄã¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç·Ú²÷¤ËÀè¹Ô¤·¡¢Æ±¤¸¾®ÌîË¾±¹¼Ë¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ö¥ë¡¼¡ÊÌÆ¡¢Éã¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¡Ë¤¬ÇÏÂÎ¤òÊ»¤»¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤«¤ï¤µ¤»¤Ê¤¤º¬À¤ò¸«¤»¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËºÎ»þ¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¥é¥Ã¥×¤Ï£±£³ÉÃ£°¡Ý£±£²ÉÃ£°¡Ý£±£²ÉÃ£µ¡Ý£±£²ÉÃ£±¤È¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤¿¸å¤ÎÈ¿±þ¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢ÅöÍó¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢Ç½¸¡½éÆü¤Ë°ìÈÖ»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÇÏ¤Ï£²£°£±£¶Ç¯°Ê¹ß¡¢£²£°£²£°Ç¯¤ò½ü¤¤¤ÆËÌ³¤Æ»¤«Æî´ØÅì¤Ç½Å¾Þ¥¦¥£¥Ê¡¼¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î£²£°£²£°Ç¯¤â¡¢¥È¥ó¥Ç¥³¥Ñ¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Á¥ã¥ó¥ì¥¸¤ò£¸ÇÏ¿Èº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ë£Ã¤Ç£°ÉÃ£±º¹¤Î£²Ãå¤ÈÏ¢ÂÐ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥¹¥È¥ï¥ó¤Ï¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ä¥ô¥¡¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë½Å¾Þ¤Ë¶¯¤¤¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼»º¶ð¤ÇÃíÌÜ¤Î°ïºà¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿·¼ï²´ÇÏ¤Î»º¶ð¤Ë¤â»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢£³£Ò¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¦¥£¡¼¥ë¥É¥é¥¤¥Ö»º¶ð¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò·è¤á¤¿¡££±Ãå¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¥É¥é¥¤¥ô¡ÊÌÆ¡¢ÅÄÃæ½ß»Ê±¹¼Ë¡Ë¤Ï¡¢µ¤¹ç¤ò¤Ä¤±¤ÆÀè¼ê¤òÃ¥¤¤¡¢Ä¾Àþ¤ÏÍ¾ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡££µ£±ÉÃ£³¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡££²Ãå¥ª¡¼¥ë¥±¥¢¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´¡¢¾®ÌîË¾±¹¼Ë¡Ë¤Ï¡¢Æ»Ãæ¤ÇÈø¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¼ã¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ª»Ï³°¤ò²ó¤ëÅ¸³«¤Ê¤¬¤éËö¤ò¿¤Ð¤·¤Æ£µ£±ÉÃ£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤ÎÇ½ÎÏ¸¡ºº¤Ï³«ËëÁ°½µ¤Þ¤Ç¡¢Ëè½µÌÚÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££³·î£²£±Æü¤«¤é£³ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ½¸¡¤â»Ï¤Þ¤ë¡£Å·¸õ¤ÏÅß¤ËµÕÌá¤ê¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç½¸¡¤ÎÁö¤ê¤Ê¤É£²ºÐÇÏ¤ÎÏÃÂê¤¬ÃÆ¤àÇÏ»ºÃÏ¤ÏÃå¼Â¤Ë½Õ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë