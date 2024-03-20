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気象台は、午前4時51分に、暴風警報を福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福井県・福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町などに発表

福井県の海上では、20日昼前から20日昼過ぎまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

■敦賀市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

■小浜市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

■あわら市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

■坂井市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

■南越前町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

■越前町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

■美浜町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

■高浜町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

■おおい町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

■若狭町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s