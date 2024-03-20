【暴風警報】福井県・福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町などに発表
気象台は、午前4時51分に、暴風警報を福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。
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福井県の海上では、20日昼前から20日昼過ぎまで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■敦賀市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■あわら市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■坂井市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■南越前町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■越前町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■美浜町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■高浜町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■おおい町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
■若狭町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s