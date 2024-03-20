【暴風警報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表
気象台は、午前4時13分に、暴風警報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町、穴水町、能登町に発表しました。また波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表
石川県の海上では、20日昼前から20日昼過ぎまで暴風に警戒してください。石川県では、20日昼前から20日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■七尾市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・東海上
最大風速 25m/s
■小松市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■輪島市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・北海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■珠洲市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・北海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■加賀市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■羽咋市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・西海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■かほく市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■白山市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■能美市
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■内灘町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■志賀町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・西海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■宝達志水町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・西海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
20日昼前から20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■穴水町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・東海上
最大風速 25m/s
■能登町
□暴風警報【発表】
20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・東海上
最大風速 25m/s