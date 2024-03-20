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気象台は、午前4時13分に、暴風警報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町、穴水町、能登町に発表しました。また波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表

石川県の海上では、20日昼前から20日昼過ぎまで暴風に警戒してください。石川県では、20日昼前から20日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■七尾市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・東海上
　最大風速　25m/s

■小松市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■輪島市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・北海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■珠洲市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・北海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■加賀市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■羽咋市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・西海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■かほく市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■白山市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■能美市
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■内灘町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■志賀町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・西海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■宝達志水町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・西海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　20日昼前から20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■穴水町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・東海上
　最大風速　25m/s

■能登町
□暴風警報【発表】
　20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・東海上
　最大風速　25m/s