気象台は、午前4時13分に、暴風警報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町、穴水町、能登町に発表しました。また波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表

石川県の海上では、20日昼前から20日昼過ぎまで暴風に警戒してください。石川県では、20日昼前から20日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■金沢市

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■七尾市

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・東海上

最大風速 25m/s



■小松市

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■輪島市

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・北海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■珠洲市

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・北海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■加賀市

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■羽咋市

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・西海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■かほく市

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■白山市

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■能美市

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■内灘町

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■志賀町

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・西海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■宝達志水町

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・西海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

20日昼前から20日夕方にかけて警戒

予想最大波高 5m



■穴水町

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・東海上

最大風速 25m/s



■能登町

□暴風警報【発表】

20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・東海上

最大風速 25m/s

