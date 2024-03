■dipの新TVCM『Let’s get started!』篇は3月20日より全国放映スタートメジャーリーガーでロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がブランドアンバサダーに就任したディップ株式会社の新TVCM『Let’s get started!』篇(30秒・15秒)が、3月20日より全国放映スタート。本CMの楽曲には、藤井 風がロサンゼルスで制作した「Workin’ Hard」が使用されている。大谷翔平は、世界一のプロ野球選手になるという大きな夢、二刀流という世界を驚かせたアイデア、世界中を熱くする情熱を持ち、dipの社名であるdream idea passionを体現する人物。2023年に続き、ディップ株式会社が運営する求人サービスのスローガンである「夢を叶える仕事に出会おう。」をテーマにしたCMで、ブランドアンバサダーの大谷翔平が出演。「いくつになっても、夢はあっていい。アイデアは、実現してこそ意味がある。」と大谷が夢を持ち、アイデアを実現していくことの重要性を訴求するCMとなっている。■撮影現場レポートロサンゼルスで撮影した高層ビルの夜景を背景に、シックな世界観に合わせて、大谷はネイビースーツをスタイリッシュに着こなし撮影に挑んだ。活動拠点とするロサンゼルスの幻想的な夕暮れを高層ビルから眺めるシーンの撮影では、まるであらたな夢への挑戦を見据えるかのような優雅な佇まいで、圧倒的な存在感を放っていた。世界を舞台に活躍する大谷が自信に満ち溢れた表情で「さぁ、いこう!」と働くすべての人へ力強くエールを送ると、監督が思わず「Brilliant! Marvelous!!」と称するほどの完璧な表情と声のトーンに大絶賛の声が上がった。撮影当日は愛犬のデコピンも駆けつけていた。藤井 風 OFFICIAL SITEhttps://fujiikaze.com/