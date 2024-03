『スター・ウォーズ』の実写ドラマ新シリーズ「アコライト」より、初の予告編映像が公開された。何人ものジェダイが登場し、一斉にライトセーバーを起動する映像も見られる。追記:2024年6月5日より日米同時配信となることも発表された。

「アコライト」の舞台は『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』の100年前で、当時は劣勢側だったシスの台頭を追う物語。衝撃的な犯罪事件の捜査を通じて、尊敬されるジェダイ・マスター(イ・ジョンジェ)が、過去の危険な戦士(アマンドラ・ステンバーグ)と対決する。手がかりが増えるにつれ、彼らは邪悪な力が全てを明らかにする暗い道を進んでいく……という内容だ。

ジェダイ全盛期。ジェダイ・マスターのソルは、若きパダワン(ジェダイ訓練生)たちを稽古している。その頃、マスク姿の怪しい刺客がとあるジェダイに接近していた。ジェダイ・オーダーは、何者かが「ジェダイ殺し」を行なっていることに気付く。何が起こっているのか?光と闇の壮絶な戦いが始まる。



『スター・ウォーズ』ユニバースにおいて、ジェダイの黄金時代が初めて実写化。さまざまなジェダイたちが登場し、台頭するシスとの激しい攻防戦を繰り広げる。

©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. Amandla Stenberg in Lucasfilm's THE ACOLYTE, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

「イカゲーム」(2021-)のイ・ジョンジェが頼もしいジェダイ・マスターを演じる。ほか出演は『ディア・エヴァン・ハンセン』(2021)「ジ・エディ」(2020)のアマンドラ・ステンバーグジ、『トップガン マーヴェリック』(2022)フリッツ役のマニー・ジャシント、『アフター・ヤン』(2021、日2022)のジョディ・ターナー=スミス、『LOGAN/ローガン』(2017)ローラ役のダフネ・キーン、『マトリックス』シリーズのキャリー=アン・モス、『1917 命をかけた伝令』(2019)のディーン=チャールズ・チャップマン、「独身女の禁酒ライフ」(2022-)のレベッカ・ヘンダーソン、「ロシアン・ドール: 謎のタイムループ」(2019-)のチャーリー・バーネットら。

脚本・製作総指揮・ショーランナーは「ロシアン・ドール: 謎のタイムループ」のレスリー・ヘッドランドで、同作に出演しているチャーリー&レベッカとは再タッグ。ほか製作総指揮はキャスリーン・ケネディ、サイモン・エマニュエル、ジェフ・F・キング、ジェイソン・ミカレフら。

(C)2024 Lucasfilm Ltd. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

「アコライト(原題)」は2024年6月5日よりにて日米同時配信。初回は2話同時配信。