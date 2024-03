■『緑黄色社会・長屋晴子のオールナイトニッポンX(クロス)』にもゆかりがある、長屋晴子のリアルお友達ふたりが出演!5月18日に東京・昭和女子大学人見記念講堂で開催される『緑黄色社会・長屋晴子の長(OSA)LIVE 2024 Supported by オールナイトニッポン』。惜しくも3月末に終了してしまうニッポン放送『緑黄色社会・長屋晴子のオールナイトニッポンX(クロス)』の「ちょっと早い同窓会的イベント」として開催されるこの長屋晴子のソロイベントに豪華ゲストの出演が決定した。ひとり目のゲストは、乃木坂46の久保史緒里。昨年秋に長屋が番組内でパン作りにハマっていると話したことをきっかけに、自身もパン作りにハマっていた久保はパーソナリティを務める『乃木坂46のオールナイトニッポン』のなかで、「お友達になりたい!」と直談判。両番組でのやり取りのあと、12月に『緑黄色社会・長屋晴子のオールナイトニッポンX(クロス)』で直接対面が実現。後日、久保は長屋が大好きなイチゴを手土産に持って長屋の自宅に訪問。長屋はサーモンのカルパッチョみたいなやつ、クリームチーズと桃の生ハム巻きなどの手料理を久保に振る舞うなど、“リアル友達”になった。そんな長屋と久保が今回の『長(OSA)LIVE』ではどんなトークを繰り広げるのか。さらには、ふたりでの歌唱も披露する予定だ。ふたり目のゲストは、ポップスピアニストのハラミちゃん。長きにわたって交友関係があるハラミちゃんと長屋。長屋が番組を始めた当初から時折名前が出ていたハラミちゃんは、2022年8月に番組ゲスト出演…の予定が、長屋が新型コロナウイルス陽性になってしまい急遽『ハラミちゃんのオールナイトニッポンX(クロス)』を担当したことも。ゲスト出演は同年12月に実現し、ハラミちゃんのピアノ演奏で長屋が歌う形式で「クリスマスライブ」も披露した。今回の『長(OSA)LIVE』にハラミちゃんは、自身の全国ツアーの合間を縫って駆けつける。トークはもちろん、どんな“献立”でコラボを披露してくれるか、楽しみにしていよう。ふたりのお友達ゲスト発表と同時に『長(OSA)LIVE』のチケット二次先行受付(抽選)がスタート。受付は3月24日23時59分まで。その他、詳細はイベント公式サイトで。イベント情報『緑黄色社会・長屋晴子の長(OSA)LIVE 2024 Supported by オールナイトニッポン』05/18(土)東京・昭和女子大学 人見記念講堂(三軒茶屋)出演:長屋晴子(緑黄色社会)、久保史緒里(乃木坂46)、ハラミちゃん主催:ニッポン放送イベント公式サイトhttps://event.1242.com/events/osalive2024『緑黄色社会・長屋晴子のオールナイトニッポンX(クロス)』番組サイトhttps://www.allnightnippon.com/haruko/緑黄色社会 OFFICIAL SITEhttps://www.ryokushaka.com/乃木坂46 OFFICIAL SITEhttps://www.nogizaka46.comハラミちゃん OFFICIAL SITEhttps://harami-piano.com/