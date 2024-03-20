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Wait & See ¡Á¥ê¥¹¥¯¡Á ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/jWPs_orw2Dk¡¡
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Movin' on without you¡¡¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/ltz6BX-dBaE¡¡
3/16¡ÊÅÚ¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Prisoner Of Love ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/EHj3ljJvo5Y¡¡
3/17¡ÊÆü¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Addicted To You ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/fZ7JyZyBjjY¡¡
3/19¡Ê²Ð¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
For You¡¡¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/cE6QBKp62aE¡¡
3/20¡Ê¿å¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Can You Keep A Secret? ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/w4w6OTjV7so¡¡
3/21¡ÊÌÚ¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Automatic ¡Ê4K UPGRADE¡Ë : https://youtu.be/rJwLPcL2u3c¡¡
3/23¡ÊÅÚ¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
FINAL DISTANCE ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/UrxdeHn_E1k¡¡
3/24¡ÊÆü¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¸÷ ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/PFzQ3ZXBsbo¡¡
3/25¡Ê·î¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
SAKURA¥É¥í¥Ã¥×¥¹ ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/V6PisCGexEU¡¡
3/26¡Ê²Ð¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Deep River ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/l-g0iwqyeZA¡¡
3/27¡Ê¿å¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
COLORS ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/04RQ6uLSf64¡¡
3/28¡ÊÌÚ¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Ã¯¤«¤Î´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤³¤í ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/tWSY-5meT68¡¡
3/29¡Ê¶â¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Be My Last ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/li2TjO2P-Pg¡¡
3/30¡ÊÅÚ¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Passion ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/j01KLlxfoN4¡¡
3/31¡ÊÆü¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Keep Tryin' ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/fwo2O7f33C8¡¡
4/1¡Ê·î¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Flavor Of Life-Ballad Version ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/iX4FRMcV88Y¡¡
4/2¡Ê²Ð¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/KHkZvsuhQU0¡¡
4/4¡ÊÌÚ¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
traveling ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/4j2ZJAgdrGE¡¡
4/5¡Ê¶â¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
ºùÎ®¤· ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/5GUHzOvKG8g¡¡
4/6¡ÊÅÚ¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
HEART STATION ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/VccJi8eo-Vg¡¡
4/8¡Ê·î¡Ë21:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
First Love ¡Ê4K UPGRADE¡Ë: https://youtu.be/GcpsTmDO9k0¡¡
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[DISC1]
1 Addicted To You ¡ÊRe-Recording¡Ë
2 First Love ¡Ê2022 Mix¡Ë
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4 One Last Kiss
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7 Can You Keep A Secret? ¡Ê2024 Mix¡Ë
8 Æ»
9 Prisoner Of Love ¡Ê2024 Mix¡Ë
10 ¸÷ ¡ÊRe-Recording¡Ë
11 Flavor Of Life -Ballad Version- ¡Ê2024 Mix¡Ë
12 Goodbye Happiness ¡Ê2024 Mix¡Ë
[DISC2]
1 traveling ¡ÊRe-Recording¡Ë
2 Beautiful World ¡Ê2024 Mix¡Ë
3 Automatic ¡Ê2024 Mix¡Ë
4 ·¯¤ËÌ´Ãæ
5 ²¿¿§¤Ç¤â¤Ê¤¤²Ö
6 ½éÎø
7 Time
8 Letters ¡Ê2024 Mix¡Ë
9 BAD ¥â¡¼¥É
10 COLORS ¡Ê2024 Mix¡Ë
11 Æó»þ´Ö¤À¤±¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹ featuring ÄÇÌ¾ÎÓ¸é
12 Gold ~¤Þ¤¿°©¤¦Æü¤Þ¤Ç~
13 Electricity
14 Somewhere Near Marseilles -¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÊÕ¤ê- ¡ÊSci-Fi Edit¡Ë [Bonus Track]
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