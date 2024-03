宇多田ヒカルが、ベストアルバム『SCIENCE FICTION』収録の楽曲「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- (Sci-Fi Edit)」を、4月3日に先行配信リリースすることが決定した。「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- (Sci-Fi Edit)」は、8thアルバム『BADモード』に収録され、海外音楽メディア・Pitchfork mediaが発表した「The 100 Best Songs of 2022」にて10位を獲得したほか、slantmagazine.comやBrooklynVeganなどのサイトでもベスト10に選出、さらにはFADER「The 100 best songs of 2022」にもランクインした楽曲のリエディットバージョンだ。

「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- (Sci-Fi Edit)」



2024年4月3日(水)配信リリース

https://erj.lnk.to/u6NY21



配信予約キャンペーン:https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/SomewhereNearMarseilles/ 2024年4月3日(水)配信リリースhttps://erj.lnk.to/u6NY21配信予約キャンペーン:https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/SomewhereNearMarseilles/

【宇多田ヒカル「SCIENCE FICTION」リリースカウントダウンキャンペーン 公開スケジュール】

3/14(木)21:00プレミア公開

Wait & See 〜リスク〜 (4K UPGRADE): https://youtu.be/jWPs_orw2Dk



3/15(金)21:00プレミア公開

Movin' on without you (4K UPGRADE): https://youtu.be/ltz6BX-dBaE



3/16(土)21:00プレミア公開

Prisoner Of Love (4K UPGRADE): https://youtu.be/EHj3ljJvo5Y



3/17(日)21:00プレミア公開

Addicted To You (4K UPGRADE): https://youtu.be/fZ7JyZyBjjY



3/19(火)21:00プレミア公開

For You (4K UPGRADE): https://youtu.be/cE6QBKp62aE



3/20(水)21:00プレミア公開

Can You Keep A Secret? (4K UPGRADE): https://youtu.be/w4w6OTjV7so



3/21(木)21:00プレミア公開

Automatic (4K UPGRADE) : https://youtu.be/rJwLPcL2u3c



3/23(土)21:00プレミア公開

FINAL DISTANCE (4K UPGRADE): https://youtu.be/UrxdeHn_E1k



3/24(日)21:00プレミア公開

光 (4K UPGRADE): https://youtu.be/PFzQ3ZXBsbo



3/25(月)21:00プレミア公開

SAKURAドロップス (4K UPGRADE): https://youtu.be/V6PisCGexEU



3/26(火)21:00プレミア公開

Deep River (4K UPGRADE): https://youtu.be/l-g0iwqyeZA



3/27(水)21:00プレミア公開

COLORS (4K UPGRADE): https://youtu.be/04RQ6uLSf64



3/28(木)21:00プレミア公開

誰かの願いが叶うころ (4K UPGRADE): https://youtu.be/tWSY-5meT68



3/29(金)21:00プレミア公開

Be My Last (4K UPGRADE): https://youtu.be/li2TjO2P-Pg



3/30(土)21:00プレミア公開

Passion (4K UPGRADE): https://youtu.be/j01KLlxfoN4



3/31(日)21:00プレミア公開

Keep Tryin' (4K UPGRADE): https://youtu.be/fwo2O7f33C8



4/1(月)21:00プレミア公開

Flavor Of Life-Ballad Version (4K UPGRADE): https://youtu.be/iX4FRMcV88Y



4/2(火)21:00プレミア公開

タイムリミット (4K UPGRADE): https://youtu.be/KHkZvsuhQU0



4/4(木)21:00プレミア公開

traveling (4K UPGRADE): https://youtu.be/4j2ZJAgdrGE



4/5(金)21:00プレミア公開

桜流し (4K UPGRADE): https://youtu.be/5GUHzOvKG8g



4/6(土)21:00プレミア公開

HEART STATION (4K UPGRADE): https://youtu.be/VccJi8eo-Vg



4/8(月)21:00プレミア公開

ベストアルバム『SCIENCE FICTION』

https://utadahikaru.lnk.to/SCIENCEFICTION



■品番/価格

【完全生産限定盤】ESCL-5925~27 ¥4,950(with tax)

【通常盤】ESCL-5928~29 ¥4,400(with tax)



■仕様・特典欄

【完全生産限定盤】188亞僖好撻轡礇襯妊献僖奪。表1デザインはレンチキュラー仕様。アジロ綴じ36ページオールカラーブックレット(H186×W184.5弌砲封入。全国ツアー「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」チケット特別受付シリアルコード封入(※)



【通常盤(初回仕様)】全国ツアー「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」チケット特別受付シリアルコード封入(※)

※ご購入者対象エントリー受付期間: 2024年4月9日(火)正午12:00〜4月30日(火)午後11:59 受付終了



■収録内容

[DISC1]

1 Addicted To You (Re-Recording)

2 First Love (2022 Mix)

3 花束を君に

4 One Last Kiss

5 SAKURA ドロップス (2024 Mix)

6 あなた

7 Can You Keep A Secret? (2024 Mix)

8 道

9 Prisoner Of Love (2024 Mix)

10 光 (Re-Recording)

11 Flavor Of Life -Ballad Version- (2024 Mix)

12 Goodbye Happiness (2024 Mix)



[DISC2]

1 traveling (Re-Recording)

2 Beautiful World (2024 Mix)

3 Automatic (2024 Mix)

4 君に夢中

5 何色でもない花

6 初恋

7 Time

8 Letters (2024 Mix)

9 BAD モード

10 COLORS (2024 Mix)

11 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎

12 Gold ~また逢う日まで~

13 Electricity

<Hikaru Utada SCIENCE FICTION TOUR 2024>

SCIENCE FICTION TOUR 2024 オフィシャルサイト: https://live.hikaruutada-tour-official.com/

自身初の台北公演・香港公演も決定!※詳細は後日発表となります。



日程

マリンメッセ福岡

7月13日(土)15:30開場 17:00開演 7月14日(日)14:30開場 16:00開演

Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

7月19日(金)17:00開場 18:30開演 7月20日(土)15:00開場 16:30開演

さいたまスーパーアリーナ

7月24日(水)17:00開場 18:30開演 7月25日(木)17:00開場 18:30開演

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

7月30日(火)17:30開場 18:30開演 7月31日(水)17:30開場 18:30開演

国立代々木競技場第一体育館

8月3日(土)15:00開場 16:00開演 8月4日(日)15:00開場 16:00開演

大阪城ホール

8月27日(火)17:30開場 18:30開演 8月28日(水)17:30開場 18:30開演

Kアリーナ横浜

同楽曲を手掛けた、Floating pointsがエディットを施し、ニューバージョンとして今回リリースが決定した。また、「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- (Sci-Fi Edit)」の配信予約キャンペーンも3月20日よりスタート。Apple Music/Spotify/Amazon Musicでプレアド/プレセーブ・iTunesでのプレオーダーで応募可能で、抽選で200名にオリジナルステッカーをプレゼントする。また応募者全員にここでしか手に入らない、オリジナル待ち受け画像をプレゼント。詳細はキャンペーンページにて。