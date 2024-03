2014年3月20日、ニコニコ動画に投稿された『【鏡音レン君feat.女子】+♂【オリジナル】』が、本日2024年3月20日で投稿から16周年を迎えました!

再生数は累計2,711,494回にのぼり、動画につけられたコメント数は37,636件を超えています。(記事制作時)

「投稿記念日ギフト」は、ユーザーがニコニコ動画に作品を投稿した“投稿記念日”の前後7日間限定で毎年販売されます。

視聴者はこの期間、対象の作品に「投稿記念日ギフト」を贈ってお祝いすることができます。

ギフトアイテムは花輪やクラッカー、ケーキなど6種類を展開し、「〇周年」が入ったアイテムには投稿からの年数に合わせた数字が記載されます。

動画投稿者は、贈られたギフトに応じた奨励金を獲得することができます。

