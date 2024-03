■「好きなものを好きだと叫びたい気持ちを曲にしました」(Reol)Reolがマクドナルドのキャンペーン『WcDonald’s』に新曲「感情御中 -WANT U LUV IT-」を提供。3月20日から楽曲配信がスタートした。『WcDonald’s』は、マクドナルドとスタジオぴえろが共同で制作した4話の短編アニメを通じて、アニメ史におけるマクドナルドの役割を称える期間限定のキャンペーン。「感情御中 -WANT U LUV IT-」は、今回のキャンペーンにインスピレーションを得て「ひっくり返す」をテーマにReolが書き下ろし。2022年リリース「赤裸裸」以来のタッグとなるツミキが編曲を担当した。なお、マクドナルドのオフィシャルYouTubeでは「感情御中 -WANT U LUV IT-」が全編に流れる「WcDonald’s」コラボMVが公開された。ぜひチェックしてみよう。■Reol コメント好きなものを好きだと叫びたい気持ちを曲にしました。「好き」に出会うためならば、「好き」を探すためならば、迷う時間だってご愛嬌。まだまだわたしたちが、たくさんの好きを見つけられますように!■ツミキ コメントいつも「わくわく」は、こんな所に?と思うような場所にあります。何の変哲もない、ありふれたものの中に混じって隠れています。まずは全ての当たり前をひっくり返して、とにかくしっちゃかめっちゃかに、野放図にやってみよう。きっといつか、夜も眠れないぐらいの「わくわく」があなたを襲います。そんな想いを込めた楽曲をReol氏と共作(競作?)させていただきました。玩具箱を逆さにしたような遊び心のある演奏も合わせて、楽しんで聴いていただければと思います。リリース情報2024.03.10 ON SALEDIGITAL SINGLE「感情御中 -WANT U LUV IT-」Reol OFFICIAL SITEhttps://reol.jp/