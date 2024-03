■映画『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』は4月26日から全国公開!4月26日から全国公開される映画『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』のIMAX上映が決定。IMAX版のポスタービジュアルと予告映像が公開された。本作は、BTSのSUGAが世界10都市全25公演で敢行したワールドツアーの集大成として韓国・ソウルで開催し、全世界を魅了した『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE FINAL』を記録した作品。全世界を魅了した感動のステージをぜひIMAXでも楽しもう。映画情報『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』2024年4月26日(金)より全国公開配給:エイベックス・フィルムレーベルズ(C)BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』作品サイトhttp://sugathemovie.jp/BTS OFFICIAL SITEhttps://bts-official.jp/http://www.universal-music.co.jp/bts/