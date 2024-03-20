BTS SUGA、映画『SUGA | Agust D TOUR ′D-DAY′ THE MOVIE』のIMAX上映が決定！IMAX版ポスター＆予告映像も公開
■映画『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』は4月26日から全国公開！
【その他の画像・動画を元記事で見る】
4月26日から全国公開される映画『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』のIMAX上映が決定。IMAX版のポスタービジュアルと予告映像が公開された。
本作は、BTSのSUGAが世界10都市全25公演で敢行したワールドツアーの集大成として韓国・ソウルで開催し、全世界を魅了した『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE FINAL』を記録した作品。全世界を魅了した感動のステージをぜひIMAXでも楽しもう。
映画情報
『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』
2024年4月26日（金）より全国公開
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
(C)BIGHIT MUSIC ＆ HYBE. All Rights Reserved.
『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』作品サイト
http://sugathemovie.jp/
BTS OFFICIAL SITE
https://bts-official.jp/
http://www.universal-music.co.jp/bts/
【その他の画像・動画を元記事で見る】
4月26日から全国公開される映画『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』のIMAX上映が決定。IMAX版のポスタービジュアルと予告映像が公開された。
本作は、BTSのSUGAが世界10都市全25公演で敢行したワールドツアーの集大成として韓国・ソウルで開催し、全世界を魅了した『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE FINAL』を記録した作品。全世界を魅了した感動のステージをぜひIMAXでも楽しもう。
映画情報
『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』
2024年4月26日（金）より全国公開
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
(C)BIGHIT MUSIC ＆ HYBE. All Rights Reserved.
『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』作品サイト
http://sugathemovie.jp/
BTS OFFICIAL SITE
https://bts-official.jp/
http://www.universal-music.co.jp/bts/