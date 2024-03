■抽選で200名にオリジナルステッカーがプレゼントされるプレオーダーキャンペーンもスタート!キャリア初のベストアルバム『SCIENCE FICTION』の発売を4月10日に控え、リリースカウントダウンキャンペーンなどで盛り上がりを見せる宇多田ヒカル。そんななか、ベストアルバムのボーナストラックとして収録される「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- (Sci-Fi Edit)」の先行配信が4月3日に決定した。「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-(Sci-Fi Edit)」は8thアルバム『BADモード』に収録され、海外音楽メディア「Pitchfork media」が発表した「The 100 Best Songs of 2022」で10位を獲得した他、slantmagazine.comやBrooklynVeganなどのサイトでもベスト10に選出。さらには、FADER「The 100 best songs of 2022」にもランクインした楽曲のリエディットバージョン。同楽曲を手掛けた、Floating pointsがエディットを施し、ニューバージョンとして今回リリースが決定した。「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- (Sci-Fi Edit)」の配信予約キャンペーンも3月20日からスタート。Apple Music/Spotify/Amazon Musicでプレアド/プレセーブ・iTunesでのプレオーダーで応募可能で、抽選で200名にオリジナルステッカーをプレゼント。また応募者全員にオリジナル待ち受け画像が贈呈される。詳細はキャンペーンページで確認しよう。リリース情報2024.04.03 ON SALEDIGITAL SINGLE「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-(Sci-Fi Edit)」2024.04.10 ON SALEALBUM『SCIENCE FICTION』配信予約キャンペーンの詳細はこちらhttps://cp.digle.tokyo/utadahikaru/SomewhereNearMarseilles/宇多田ヒカル OFFICIAL SITEhttps://www.utadahikaru.jp/