宇多田ヒカル、ベストアルバム収録の「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-（Sci-Fi Edit）」が先行配信決定
■抽選で200名にオリジナルステッカーがプレゼントされるプレオーダーキャンペーンもスタート！
【その他の画像・動画を元記事で見る】
キャリア初のベストアルバム『SCIENCE FICTION』の発売を4月10日に控え、リリースカウントダウンキャンペーンなどで盛り上がりを見せる宇多田ヒカル。
そんななか、ベストアルバムのボーナストラックとして収録される「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- （Sci-Fi Edit）」の先行配信が4月3日に決定した。
「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-（Sci-Fi Edit）」は8thアルバム『BADモード』に収録され、海外音楽メディア「Pitchfork media」が発表した「The 100 Best Songs of 2022」で10位を獲得した他、slantmagazine.comやBrooklynVeganなどのサイトでもベスト10に選出。
さらには、FADER「The 100 best songs of 2022」にもランクインした楽曲のリエディットバージョン。同楽曲を手掛けた、Floating pointsがエディットを施し、ニューバージョンとして今回リリースが決定した。
「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- （Sci-Fi Edit）」の配信予約キャンペーンも3月20日からスタート。
Apple Music/Spotify/Amazon Musicでプレアド/プレセーブ・iTunesでのプレオーダーで応募可能で、抽選で200名にオリジナルステッカーをプレゼント。また応募者全員にオリジナル待ち受け画像が贈呈される。詳細はキャンペーンページで確認しよう。
リリース情報
2024.04.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-（Sci-Fi Edit）」
2024.04.10 ON SALE
ALBUM『SCIENCE FICTION』
配信予約キャンペーンの詳細はこちら
https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/SomewhereNearMarseilles/
宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/
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キャリア初のベストアルバム『SCIENCE FICTION』の発売を4月10日に控え、リリースカウントダウンキャンペーンなどで盛り上がりを見せる宇多田ヒカル。
そんななか、ベストアルバムのボーナストラックとして収録される「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- （Sci-Fi Edit）」の先行配信が4月3日に決定した。
「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-（Sci-Fi Edit）」は8thアルバム『BADモード』に収録され、海外音楽メディア「Pitchfork media」が発表した「The 100 Best Songs of 2022」で10位を獲得した他、slantmagazine.comやBrooklynVeganなどのサイトでもベスト10に選出。
さらには、FADER「The 100 best songs of 2022」にもランクインした楽曲のリエディットバージョン。同楽曲を手掛けた、Floating pointsがエディットを施し、ニューバージョンとして今回リリースが決定した。
「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- （Sci-Fi Edit）」の配信予約キャンペーンも3月20日からスタート。
Apple Music/Spotify/Amazon Musicでプレアド/プレセーブ・iTunesでのプレオーダーで応募可能で、抽選で200名にオリジナルステッカーをプレゼント。また応募者全員にオリジナル待ち受け画像が贈呈される。詳細はキャンペーンページで確認しよう。
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2024.04.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-（Sci-Fi Edit）」
2024.04.10 ON SALE
ALBUM『SCIENCE FICTION』
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