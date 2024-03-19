¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û¤¢¤Î»Ò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È...¡ÖÃË»Ò¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÒÂè£±°Ì¡ÁÂè£³°Ì¡Ó
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤òMBTI¿ÇÃÇ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©MBTI¿ÇÃÇ¤È¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ³Ê¤ò16¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁêÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À³Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤äÂÖÅÙ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇÊÌ¤Ë¡ÖÃË»Ò¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£Âè3°Ì¡§INTJ¡Ê·úÃÛ²È¡Ë
INTJ¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤Ï¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÇÍýÁÛ¼çµÁ¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾ï¤Ë¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹â¤¤´ð½à¤ò»ý¤Á¡¢´üÂÔ¤äÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤Ë¤âÆß´¶¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎºÍÇ½¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËþÂ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âè2°Ì¡§ESFJ¡ÊÎÎ»ö¡Ë
ESFJ¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤Ï¡¢¼Ò¸òÅª¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ëµ¤ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²á´³¾Ä¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤äÉþÁõ¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤ê¡¢Â«Çû¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¤ê¡¢´Å¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä°¦¾ð¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ä¶õ´Ö¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âè1°Ì¤Ï...
Âè1°Ì¡§INFJ¡ÊÄó¾§¼Ô¡Ë
INFJ¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤Ï¡¢ÍýÁÛÅª¤Ç¾ðÇ®Åª¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò±£¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤Ë¤âÉÒ´¶¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿¼¤¤º²¤ä¾ðÇ®¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£