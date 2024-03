Googleがウェアラブルデバイスの「Fitbit by Google」のブランド名を廃止し、「Google Fitbit」に置き換えていると報じられています。'Fitbit by Google' is now 'Google Fitbit' in rebrand, like Pixel & NestGoogle axes 'Fitbit by Google' for new, more on-point branding -

https://www.androidauthority.com/google-fitbit-rebranding-3426494/Googleは2019年にフィットネストラッカーメーカーであるFitbitを買収しました。「Fitbit by Google」ブランドは、2022年8月にウェアラブルデバイス「Inspire 3」「Versa 4」「Sense 2」が発表された時に登場しています。Google傘下のFitbitが次世代ウェアラブルデバイス「Inspire 3」「Versa 4」「Sense 2」を発表 - GIGAZINE「Fitbit by Google」は、Fitbitの製品パッケージや映像、公式サイトにも表示されていました。しかし、記事作成時点でfitbit.comにアクセスすると、「Google Fitbit」と表示されるようになりました。Fitbitのロゴは、かつては「fitbit」とすべて小文字で表記されていたのが、「Google Fitbit」のロゴでは「Fitbit」となり、Fが大文字で表記されるようになりました。また、ロゴのフォントにはGoogle Sansが使われています。Google関連のニュースを扱う9To5Googleは、FitbitがGoogleの一部になったことはデザイン以外にも大きな影響を与えるだろうと述べています。2024年1月にGoogleはハードウェア部門で大規模な人員整理を行い、Fitbitの共同創業者であるジェームズ・パーク氏とエリック・フリードマン氏もGoogleを去りました。GoogleがPixelなどを手がけるハードウェア部門や音声アシスタント部門で大幅な人員整理を実施 - GIGAZINE9To5Googleは、「"Watches"カテゴリ名が"Watches & Trackers"に改められ、ページも全面的に刷新されました。これは、fitbit.comがストアを廃止する可能性もあります」と述べています。