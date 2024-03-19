ÌÀË¡¢ÇØÈÖ¹æ3¤Î¡Ö4ÈÖÊá¼ê¡×¤¬·àÅª¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¡Û
¡¡¢¡Âè96²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ1²óÀï¡¡ÌÀË1¡½0ÆØ²ìµ¤Èæ¡Ê19Æü¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ÌÀË¤Î¼¹Ç°¤¬Áê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£4ÈÖÀÐÅÄÃÒÇ½¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¶¯¤¤ÂÇµå¤¬ÆóÎÝ¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤±¦ÍãÁ°¤ØÈ´¤±¤ë¤È¡¢½ÓÂ¤ÎÆóÎÝÁö¼Ô¡¢ÌÚÂ¼Î±°Î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇËÜÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£2»à¤«¤éÅÚÃÅ¾ì¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î½Õ²ÆÄÌ»»20¾¡ÌÜ¤ò¹ï¤ó¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬4ÈÖ¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç·è¤á¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÂÇ¤òÁÀ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìî¼ê¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤ÐÌÚÂ¼¤ÏÂ¤¬Â®¤¤¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ÀÐÅÄ¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¶¯¤¤ÂÇµå¤Ç¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î2Ç¯À¸º¸ÏÓ»ûËÜÍª¿¿¤È¥¨¡¼¥¹ÌîÅÄ¹Ä»Ö¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤ÎÏÅê¤Ç0¡½0¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï5²ó°Ê³°Ëè²óÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é·èÄêÂÇ¤¬½Ð¤º8²ó¤Þ¤Ç11»ÄÎÝ¤È¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¹¶·â¤¬Â³¤¤¤¿¡£9²ó¤Ï1»à¤«¤é1ÈÖ¤ÎÌÚÂ¼¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£2ÈÖ¹âÌÚ¿¿¿´¡Ê3Ç¯¡Ë¤â»Íµå¤Ç½ÓÂ¥³¥ó¥Ó¤¬½ÐÎÝ¤·4ÈÖÀÐÅÄ¤¬·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÅª¤Ê¹¶·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÚÂ¼¡¢¹âÌÚ¡¢ÀÐÅÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢9²ó¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀîºê°¼Ê¿´ÆÆÄ¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿Áª¼ê¤ÎÇ´¤ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î²ù¤·¤µ¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ë¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï1²óÀï¤ÇËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é9²óÎ¢¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿±äÄ¹10²ó¤Ë9¡½10¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£6ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼¹Ç°¤Î°ìÂÇ¤Çºò²Æ¤Î°Ì´¤ò¤¦¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ3¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤Î½Õ¤«¤éÊá¼ê¤È¤·¤ÆÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤Î2Ç¯À¸º¸ÏÓ»ûËÜÍª¿¿¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥¨¡¼¥¹ÌîÅÄ¹Ä»Ö¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ò»Ù¤¨¤¿¡£1Ç¯¤Î¤È¤¤ÏÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ê¤·ºò½©¤Ïº¸Íã¤Ç½Ð¾ì¡£ºò½©¤Î¶å½£Âç²ñ¸å¡¢ÀÐÅÄ¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àîºê´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÊá¼ê¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ìºÆ¤ÓÊá¼ê¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼éÈ÷¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÍýÁÛ¤ÏOB¤Ç¤â¤¢¤ë¾ëÅç·ò»Ê»á¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼·ó¥·¥Ë¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤À¡£
¡¡Åß¤ÎÎý½¬¤Ç¤ÏÂÇ·âÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¦¥¨¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¾åÈ¾¿È¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ï72¥¥í¤«¤é92¥¥í¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤ÉÂÇ·âÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤â°ÂÄê¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¥ê¡¼¥É¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÈÖ¹æ¤â3¤Ê¤ó¤Çµ¤Éé¤¤¤¹¤®¤ºµ¤³Ú¤Ë¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤ÇÂç¤¤Ê¼«¿®¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï3Ç¯Á°¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬²Ì¤¿¤·¤¿½àÍ¥¾¡¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¡£¡Öº£Æü¤ÏÅê¼ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¡¤ÏÂÇÀþ¤¬´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÇØÈÖ¹æ3¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö4ÈÖÊá¼ê¡×¤¬¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤Ø¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë