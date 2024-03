SARD UNDERGROUNDが3月20日、デビュー5周年イヤー第一弾作品として、ZARDトリビュート・ベストセレクションアルバム『ZARD tribute Best Selection』をリリースする。ZARD の名曲カバー『ZARD tribute』シリーズから厳選収録した究極のトリビュート・ベストセレクションの完成だ。5年間の成長と感謝を、この1枚にすべて詰め込んで。『ZARD tribute Best Selection』は、過去3作リリースされたトリビュートアルバムから選りすぐった楽曲を“2024年バージョン”として再録音した8曲に加え、新たなカバー2曲など全14曲を収録。ZARD愛溢れるアートワークも含め、ZARDのトリビュートバンドとしてデビューした彼女たちの原点と現在が一望できる作品に仕上がった。未来へ向けて視界は良好、区切りの5年を超えてさらにその先を目指す3人に話を聞いた。



▲神野友亜(Vo) ▲神野友亜(Vo)



▲『ZARD tribute Best Selection』初回限定盤 ▲『ZARD tribute Best Selection』初回限定盤



▲杉岡泉美(B) ▲杉岡泉美(B)



▲『ZARD tribute Best Selection』通常盤 ▲『ZARD tribute Best Selection』通常盤



▲坂本ひろ美(Key) ▲坂本ひろ美(Key)

■5周年記念アルバム『ZARD tribute Best Selection』

2024年3月20日(水)発売



【初回限定盤(CD+Blu-ray+カレンダー)】GZCA-5322 \5,500(税込)

▼特典Blu-ray:LIVE Best Selection

・2021年<Cheers!>:「息もできない」「少女の頃に戻ったみたいに」

・2022年<in the twilight>:「世界はきっと未来の中」「IN MY ARMS TONIGHT」「永遠」「愛が見えない」「負けないで」

・2023年<hold me, my friend>:「揺れる想い [tribute 2023]」

▼特典カレンダー

・撮り下ろし写真によるカレンダー ※2024年4月〜2025年3月



【通常盤(CD)】GZCA-5323 2,750(税込)





▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

▼CD収録曲 ※初回限定盤/通常盤共通

01. あの微笑みを忘れないで [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:川島だりあ 編曲:麻井寛史

02. DAN DAN 心魅かれてく [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:麻井寛史

03. Don't you see! [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:栗林誠一郎 編曲:麻井寛史

04. 負けないで [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:麻井寛史

05. 心を開いて [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:麻井寛史

06. 眠れない夜を抱いて

作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:鶴澤夢人 / 長戸大幸

07. この愛に泳ぎ疲れても

作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:鶴澤夢人 / 長戸大幸

08. 永遠 [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:徳永暁人 編曲:麻井寛史

09. 運命のルーレット廻して

作詞:坂井泉水 作曲:栗林誠一郎 編曲:鶴澤夢人 / 長戸大幸

10. マイ フレンド [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:麻井寛史

11. 揺れる想い [tribute 2023]

作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:麻井寛史

12. きっと忘れない [tribute 2024]

作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:麻井寛史

13. Just believe in love

作詞:坂井泉水 作曲:春畑道哉 編曲:麻井寛史

14. GOOD DAY

作詞:坂井泉水 作曲:綿貫正顕 編曲:麻井寛史

※[tribute2024]=リレコーディング

※M13, M14=初カバー

■フリーライブ開催

2024年3月20日(水/祝) 神奈川・Niigoひろば [屋外]

・13:00〜

・16:00〜

横浜駅みなみ西口(相鉄線改札口先)CeeU Yokohama公開空地

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-15 Unnamed Road

※横浜ビブレ1Fのフリースペースとなります

アルバム発売記念インストアイベント情報:http://sard-underground.jp/

■「マイ フレンド [tribute 2024]」先行配信

2024年3月1日(金)配信開始

https://bzone.co.jp/ex/subsclink/?no=GZCA-5323



■初の全国ツアー<SARD UNDERGROUND LIVE 2024>

9月07日(土) 福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオ

9月14日(土) 宮城・仙台PIT

9月16日(月) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

9月20日(金) 愛知・ダイアモンドホール

9月22日(日) 大阪・Zepp Namba

◆ ◆ ◆──デビュー5周年おめでとうございます。再録音された楽曲を聴いて、“こんなに成長したんだ”って、バンドの成長がよく見えてとても頼もしく感じました。神野:たぶん1枚目のトリビュートアルバム『ZARD tribute』と並べて聴いたら、“え!?”ってなると思います(笑)。サウンドも声もすべてが、“違うアーティストかな?”レベルで変わっているので。──レコーディングも、ライブも、5年間に積み重ねてきたものが全部ここに入っているんじゃないかと思います。どうですか、5年前に、未来のことをどんな風に想像してました?神野:この状況が続いているとは思っていましたけど、そもそも先のことをあまり考えなかったというか、常に精いっぱいだったので。でも今は先のことも考えられるようになりました。坂本:私も目の前のことに必死で、今できることを頑張るという感じだったので、未来はあんまり想像できていなかったですね。いろんなところでライブができたらいいなとか、そういう思いはあったんですけど、実際どうなっているかは全然想像つかなかったです。──未来にいる自分から、あの頃の自分に何か言ってあげるとすると?坂本:「周りを信じて精一杯頑張りなさい」ですね。神野:「はじめまして」でしたもんね。坂本:そう。最初はみんなのことも知らなかったし、でも「安心してみんなを信じて頑張っていればいいよ」って言いたいです。神野:ZARDさんのトリビュートバンドがスタートで、しかもメンバー同士は「はじめまして」で、誰にも不安を打ち明けることもできず、ライブ中も“こんな感じで大丈夫なのかな?”みたいに思っていたので。でも確かに、「大丈夫だよ」って言ってあげたいですね。杉岡:私も、5年前の自分には「大丈夫だよ」って言ってあげたいです。すごく緊張してて、演奏中に笑顔も作れなかったんですよ。でもだんだんと、表情を出せるようになってきました。前はずっと、一人で真顔でした。神野:そんなことないですよ(笑)。杉岡:それと昔は、テンポの速い曲は追いつくのに精いっぱいだったけど、今は感情も乗せながら弾けるかなと思います。──人間的にはどうでしょう。それぞれ、どれだけ成長したか、どんなふうに変わったか。自分では言いにくいかもしれないので、周りの二人から言ってもらっていいですか。まずは神野さんについて。坂本:(神野)友亜ちゃんは、最初はあんまり喋らなかったけど、一緒にいる時間が増えていって、だんだん素の部分というか、面白い部分とかもいっぱい見えるようになってきました。神野:(素を)いつ出そうか、と思ってました(笑)。今はのびのびしてます。坂本:突然、筋トレとかしだすんですよ。神野:動いてないと落ち着かなくて。最初の頃はじっとしてなきゃいけないと思ってたんで、それもすごいストレスでした。“暴れたい!”と思ってました(笑)。──あはは。でも「おとなしくしてて」と言われたわけではないでしょう。神野:そうなんです。考えすぎてましたね。──杉岡さんはどうですか、二人から見て。神野:めっちゃ変わりましたよね。一番変わった気がする。杉岡:ほんまですか。変わったかなぁ。神野:めっちゃ言い方が悪く聞こえたらアレなんですけど、もっとしっかりしている人だと思ってた(笑)。「はじめまして」の時に、一番大人っぽいなと思ったんです。見た目から。杉岡:よく言われます。頭良さそうって言われます(笑)。神野:でも今は本当に、素でいてくれてるんだと思います。ふとした瞬間に、カワイイがいっぱい詰まってる。愛嬌がすごいです。杉岡:愛嬌で生きてます(笑)。──坂本さんについては?神野:ろみさん(坂本)が一番変わらないですね。ほんとに変わらないです。杉岡:でもなんか、面白いです。急に面白いのが出るんですよ。坂本:ごく稀にですけどね。杉岡:見逃したら駄目です、ずっと見とかないと。ふとした瞬間に天然が出るんですよ、ろみさんは。神野:あと、話のトーンが、どれだけ喋ってもずっと同じで落ち着きます。安心します。坂本:私も最初はすごく緊張していたので、“これ言って大丈夫かな?”とか、すごく考えてました。神野:みんな、発言が少なかったから。取材のときに、「プライベートとか待ち時間とかで、何の話をしてますか?」みたいな質問が多かったんですけど、いつも「ZARDさんの話を」しか言えなくて。本当にそのぐらいしか話せなかったです。今はもうなんでも話しますね。最近はリリースイベントが始まって、「顔をどうよく見せるか」とか言って、化粧品のことをよく話してます。杉岡:めっちゃ教えてくれます、友亜ちゃんが。神野:いろいろ試してて、共有してます。──見せ方も変わって、歌と演奏、表現力も着実に変わってきている。あらためて、今回の『ZARD tribute Best Selection』は、自身にとってどんな作品ですか。神野:今回は1枚目の『ZARD tribute』で歌っていた曲が多く入ってるんですけど、全8曲歌い直しています。1枚目は不完全燃焼な感じがあったんですよ、私的に。だからずっと「歌い直したい」と言っていて、今回その目標が叶って、全部納得のいく仕上がりになりました。アレンジもZARDさんにより近づいてるので、聴いててすごくワクワクします。杉岡:まず、友亜ちゃんの声の進化がすごい。テンポもZARDさんに近いので、居心地が良く聴けました。「Just believe in love」の友亜ちゃんの声が一番好きです。めっちゃいいです。坂本:友亜ちゃんの声がすごく魅力的になって、アレンジもZARDさんのオリジナルに近づいて、ピアノも一つ一つの音が聴こえるようで、なんかドキドキするような感じがします。前と違って、今までライブとかでずっと大事にしてきたものが詰まっているので、自分にとって大切な1枚になったなと思います。◆インタビュー【2】へ──そして「Just believe in love」と「GOOD DAY」のカバーが今回初登場。どうですか、歌ってみて。神野:「Just believe in love」はずっと歌いたいと思っていました。歌詞が好きなんですよ。情景が浮かびやすい言葉選びが好きで、でもすごく大人な歌詞なので、“今、やっと歌えて嬉しいな”と思いながら、大切に歌いました。杉岡:Aメロがめっちゃ好きです。Aメロから言葉が刺さるというか、一番入ってきたのは“♪出逢いと別離(わかれ)を繰り返し 人は大人になる”というところがぐさっと刺さりました。めっちゃいいです、これ。──こういう大人っぽいメッセージの歌をできるようになったんだなって、実感する部分もあったり?杉岡:そうですね。「もう24歳か」ってなってます。「20から25はあっという間だよ」って聞かされてて、「確かに」って。だってもう今年25歳ですもん。怖い〜。──怖くないですよ(笑)。いらっしゃい。杉岡:で、「25から30までも早い」って言われるので。神野:もう全部早いじゃない(笑)。杉岡:だから大切に生きます。神野:「Just believe in love」の原曲の坂井さんの声は、本当に唯一無二だなと思います。“深くて甘い”みたいな、“甘い”をどうやって入れてるんだろう?って。杉岡:確かに、甘い感じはありますね。神野:“♪すり切れる程聴いたアルバムが”って、最初の一行からもう…言葉は別に甘くはないのに、人を虜にするものがあるんです。そこは私には表現しきれないところだなと思いました。杉岡:でも甘いなって思いますよ、友亜ちゃんの歌。すごく良かった。神野:本当ですか。でも甘さが違うんですよ、たぶん。甘くなりたいですね。──ブラックコーヒーに、ちょっとだけ甘みを加えて。そこは、歌い手として一番面白いところじゃないですか。声の出し方や表現のテクニックだけじゃなくて、年齢とか経験とかも関係してくるような。でも、とてもうまく歌えていると思いますよ。神野:ありがとうございます。坂本:私はこの“♪身体中(からだじゅう)”という歌詞が好きで、そこの坂井さんの歌い方が好きなんですよ。楽曲「揺れる想い」にも出てくる言葉ですけど、耳にすごく残って、大人っぽい歌詞に心奪われて、大好きな曲です。──これはライブでぜひ聴きたいですね。神野:絶対カッコいいですよね。坂本:私、途中のベースラインがめっちゃ好きです。最後らへんとかも。杉岡:うふふ。ライブでできたらいいですね。──もう1曲の初登場カバー「GOOD DAY」はどうですか。神野:「GOOD DAY」はもう大好きです。ZARDさんの原曲より歌詞も増えて、サビが頭に来ていて。サビ頭のアレンジから始まる「GOOD DAY」って、もう最初からつかまれますね。杉岡:最初にサビから歌い始めるのは、ZARDさんにはなかったので。満足感がすごいです。神野:満たされますよね。杉岡:満たされます。“♪GOOD DAY”の言い方も、すごく響きました。神野:最後に転調しているので、最初と最後でがっしりつかまれたまま、何回でも聴けるような、本当にいい曲だなと思います。──「GOOD DAY」も前から歌いたかった曲ですか。神野:この曲は歌いたいよりも、ZARDさんの曲を“あーいい曲だな”と思って聴くことが多かったんですよ。歌いたいなという感情じゃなかったんですけど、歌ってみて、“歌って良かったな”と思いました。──この曲は、甘さと苦さでいうとどっちの味でしょう。神野:甘さは少なめな気がします。歌詞もすごく深いですし、本当にこの歌詞の通りの大人の世界観という感じです。坂本:この曲はピアノのメロディも大好きで、ライブでも演奏するのが楽しみです。あと友亜ちゃんの英語の歌い方がすごく好きで、ぜひみなさんに聴いてほしいです。カッコいいです。神野:ありがとうございます(照笑)。坂本:難しかったですか?神野:というよりも、私はやっぱり“ZARDさんはすごいな”って、レコーディングを終えたら毎回思うので。たどり着けないです。だからもう、SARD UNDERGROUNDのものとして歌うことしかないです。──それは大事なワードかもしれないですね。そういう意識は、この5年間のどこかで変わってきた部分はありますか。最初はやっぱり、ZARDに追いつきたいとか、近づきたいという思いが強かったんじゃないかと想像しますけど。神野:最初は、似せよう似せようと思っていました。でも、似せようとしすぎるより“こっちの歌い方のほうがいいな”とか、曲ごとに見つけていってるので、もう私の歌い方が確立している気がします。曲によって“この曲はZARDさんっぽく歌えるから似せよう”というものと、“この曲は無理”みたいなのがあるんですよ(笑)。“この曲は似せられないから、SARD UNDERGROUNDとしてどう良く見せるか?を考えて歌おう”とか。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──それ、具体的に聞いてもいいですか。今回のベストの中で、よりSARD UNDERGROUNDらしく、神野友亜らしい歌い方になっていったのは、たとえばどの曲ですか。神野:私っぽくなっていったのは、「揺れる想い」と「マイ フレンド」ですかね。あと「Don’t you see!」も。私っぽくなっていったというよりは、“この曲はZARDさんっぽく歌うのが難しい”と思ったのがきっかけなんですけど、 特にSARD UNDERGROUNDバージョンとしてよく聴こえるように歌おうと思っている3曲ですね。「揺れる想い」とか、坂井さんの声の甘さと透明感がすごいんですよ。あれはもう絶対に真似できない個性なので、ZARDさんの作品として聴きたいです。私たちは、言葉を届けるという思いでやっています。──ほかに、特に好きな曲や思い入れの強い曲というと?杉岡:今の気持ちで言うと、「Just believe in love」です。今はそれを聴いてもらいたいです。坂本:私は「心を開いて」がずっと好きなので。聴いたらちょっとホッとするというか。神野:確かに。あのイントロ、めっちゃ良くないですか。坂本:大好きです。だから嬉しいです、今回も入っていて。神野:1枚目の『ZARD tribute』で「心を開いて」を聴いてくださっていた方がこれを聴いたら、“これこれ!”ってなると思う(笑)。「心を開いて」も「DAN DAN 心魅かれてく」も「マイ フレンド」も。杉岡:“これこれ!”ってなりそう。坂本:イントロが違いましたもんね。神野:「あの微笑みを忘れないで」も「Don't you see!」も。全部違いますね。坂本:『ZARD tribute』の「心を開いて」のイントロはシンセでやってたんですけど、今はピアノでやっていて、深みのある音になっています。「マイ フレンド」もそうですね。神野:あと、「あの微笑みを忘れないで」は、前回はだいぶキーを上げてたんですよ。だからライブで歌いにくくて、ちょっと避けちゃってたんですけど、今回は原曲のキーになっているので。これからどんどんセットリストに入れていけるなと思ってワクワクします。──それは嬉しい。そもそも、なぜ前はキーを上げていたんでしょう。神野:たぶん、その時の私の声や年齢に合っていたというのもあると思うんですけど。今っぽいアレンジにしようというのがあったと思います。それでキーを上げて。坂本:テンポも速くして。神野:あの時は歌えていたんですけど、時間が経つごとにちょっとしんどくなって(笑)。それと、ZARDさんの原曲と雰囲気がかけ離れすぎたのもあって、セットリストに入れにくかったのもあるかもしれない。──良かった。大復活ですね。神野:はい。嬉しいです。──ここからまたライブでどう変わっていくか楽しみですね。そしてデビュー5周年ツアー<SARD UNDERGROUND LIVE 2024>が決まりました。9月だから、まだ先ですけど。神野:だいぶ先ですけど、すぐ来そうですね。半年って一瞬じゃないですか。リハーサルとかしてたら、あっという間な気がする。杉岡:みんな来てくれますかね。今回は5ヵ所だから。神野:もうすでに「全部行きます」みたいに言ってくださる方も多くて。でもみんな口を揃えて「だいぶ先だけど」って(笑)。──逆に言うと、先にスケジュールを入れちゃえばいいんじゃないですか。杉岡:そう。有給取れるやんって(笑)。──「全部行きます」とか言ってくれるのってめちゃめちゃ嬉しくないですか。それはこの5年間で、ZARDのトリビュートバンドというだけではない、バンドとしてのSARD UNDERGROUNDを好きになってくれた人が多いということですよね。あらためて、5年間を支えてくれたファンの人たちにはどんな思いがありますか。神野:もう感謝しかないです。元々ZARDさんを知っていたという方がやっぱり多いので、そんな中で私たちを応援してくれるのが嬉しいですし、もっともっとZARDさんを知らない世代にも伝えていきたいと思ってます。──あらためて、ツアーにはどんな楽しみを期待していますか。坂本:今までは東京と大阪だけだったんですけど、初めての5ヵ所ツアーなので、すごく緊張してる部分もあるし、楽しみな部分もあるし、それぞれの場所で会える人と、その時だけの思い出を作れたら嬉しいです。仙台とか、そこだから行けるという人がいてくれたら嬉しいです。──そうですね。しかも仙台は9月14日じゃないですか。神野さんのお誕生日ですよ。これはスタッフの粋な計らいですか。神野:えー、わかんないです(照笑)。坂本:お祝いしなきゃ。杉岡:やりたい! ケーキ持って。神野:逆に、何もなかったらどうしよう(笑)。──楽しい日になりますね。間違いなく。神野:そうですね。9月は私の誕生日もあるんですけど、SARD UNDERGROUNDのデビュー月でもあるので。私にとってはすごく大事な月で、その月にツアーができるので、毎週毎週みんなに会えるという、すごく嬉しい1ヵ月になりそうです。それと、『ZARD tribute Best Selection』収録曲の多くが“tribute 2024”っていう新バージョンになっているので、オリジナルとのギャップも出しながら楽しいライブにしたいです。杉岡: 5ヵ所もあるので、いろいろ喋れるなと思っていて、何喋ろうかな〜(笑)。地元の人も来てくれたら嬉しいですね。私たちが会いに行くので、来てくれたら、いっぱい喋りたいなと思います。その場所場所のことを。──募集しますか。“この土地ではこんなこと喋ってほしい”とか、ご当地トーク。杉岡:いろいろ教えてもらえたら嬉しいですね。その土地のお薦めとか、教えてください。──ファンのみなさん、まずは9月のスケジュールを押さえましょう。神野:第1候補でお願いします!──そして、ここから始まる5周年イヤー。ほかにもいろんな楽しみを期待していていいですか。神野:はい。いろいろ発表できるようにしたいと思っています。またお会いできるように、リリースできるように、頑張ります。取材・文◎宮本英夫◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る