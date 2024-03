<SATANIC CARNIVAL 2024>が6月15日(土)、幕張メッセ国際展示場 9-11にて開催されることは既報のとおり。このたび、第二弾出演アーティストが発表となった。第二弾として発表されたのは、Age Factory、NOISEMAKER、バックドロップシンデレラ、dustbox、Paledusk、Fear, and Loathing in Las Vegas、ROTTENGRAFFTY、サバシスター、SHADOWSといった9組。シーンの最前線を走るぶっといラインナップが現在まで21組アナウンスされたかたちだ。出演者は今後も発表される予定とのこと。チケットのオフィシャル2次先行は3月19日19:00より。

■<SATANIC CARNIVAL 2024>



6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11・物販 / FOOD AREA:start 9:30・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定▼出演者04 Limited SazabysKen Yokoyama10-FEETMakiAge FactoryNOISEMAKERバックドロップシンデレラマキシマム ザ ホルモンdustboxOVER ARM THROWENTHPaleduskFear, and Loathing in Las VegasROTTENGRAFFTYFIGHT IT OUTサバシスターFOMARESHADOWSハルカミライ四星球HEY-SMITHand more…▼チケット・オフィシャルHP先行 \10,800・各種プレイガイド先行 \11,000・一般 \11,000【オフィシャルHP2次先行(抽選)】2024年3月19日(火)19:00〜3月26日(火)23:59https://carnival.satanic.jp/2024/※枚数制限:ひとり4枚まで※小学生以下入場無料(チケットをお持ちの保護者同伴に限り)※中学生以下は保護者要同伴