＜SATANIC CARNIVAL ′24＞、第二弾発表にロットン、dustbox、ラスベガス、SHADOWS、サバシスターなど9組
＜SATANIC CARNIVAL 2024＞が6月15日(土)、幕張メッセ国際展示場 9-11にて開催されることは既報のとおり。このたび、第二弾出演アーティストが発表となった。
◆＜SATANIC CARNIVAL＞ 画像
第二弾として発表されたのは、Age Factory、NOISEMAKER、バックドロップシンデレラ、dustbox、Paledusk、Fear, and Loathing in Las Vegas、ROTTENGRAFFTY、サバシスター、SHADOWSといった9組。シーンの最前線を走るぶっといラインナップが現在まで21組アナウンスされたかたちだ。出演者は今後も発表される予定とのこと。チケットのオフィシャル2次先行は3月19日19:00より。
■＜SATANIC CARNIVAL 2024＞
・物販 / FOOD AREA：start 9:30
・ライブ観覧エリア：open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定
▼出演者
04 Limited Sazabys
Ken Yokoyama
10-FEET
Maki
Age Factory
NOISEMAKER
バックドロップシンデレラ
マキシマム ザ ホルモン
dustbox
OVER ARM THROW
ENTH
Paledusk
Fear, and Loathing in Las Vegas
ROTTENGRAFFTY
FIGHT IT OUT
サバシスター
FOMARE
SHADOWS
ハルカミライ
四星球
HEY-SMITH
and more…
▼チケット
・オフィシャルHP先行 \10,800
・各種プレイガイド先行 \11,000
・一般 \11,000
【オフィシャルHP2次先行(抽選)】
2024年3月19日(火)19:00〜3月26日(火)23:59
https://carnival.satanic.jp/2024/
※枚数制限：ひとり4枚まで
※小学生以下入場無料(チケットをお持ちの保護者同伴に限り)
※中学生以下は保護者要同伴
関連サイト
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト