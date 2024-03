大谷翔平　半生を描いたメッセージ絵本　言葉・想いとともに子どもたちへ「夢の素晴らしさ」を伝える　

大谷翔平選手の特別協力絵本『野球しようぜ!大谷翔平ものがたり』(世界文化社)が、3月20日(水)に発売される。月刊保育絵本「ワンダーランド」2023年8月号(世界文化ワンダーグループ)にて、大谷翔平選手が特集されたのをきっかけに、子どもたちへ贈るメッセージ「君なら なんだってできる!!」という言葉・想いとともに、大谷翔平選手の半生が絵本化された。

絵本の題字「野球しようぜ!」は、 大谷本人の直筆によるもの。世界中の子どもたちの憧れ 大谷翔平選手だからこそ伝えられる「夢をもつ素晴らしさ」。「君ならなんだってできる!!」と、挑戦する子どもたちの背中を押してくれる一冊だ。また、大谷と世界文化社は共同で、売上の一部を日本赤十字社に寄付する。

さらに、絵本にはメッセージとともに大谷選手の情報も掲載「もっとしりたい! 大谷翔平しんぶん」と題し、大谷選手の手形をはじめ、子ども目線での一問一答なども収録されている。多くの子どもたちに夢を与える大谷翔平の絵本、ぜひチェックしてみよう。

(文=リアルサウンド ブック編集部)