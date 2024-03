オープンソースのコンパイラ「GCC」にAMDが開発中のCPUアーキテクチャ「Zen 5」に関連すると思われるパッチが導入されました。AMD Zen 5 "Znver5" CPU Enablement Merged For GCC 14 - Phoronixhttps://www.phoronix.com/news/AMD-Zen-5-Znver5-Merged-GCC14AMD adds support for Zen 5 to Linux GCC compiler | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-adds-support-for-zen-5-to-linux-gcc-compilerAMDは、2024年2月に「znver5」と呼ばれるプロセッサを対象にしたパッチを提出していました。海外メディアのPhoronixは、この「znver5」が未発表のCPUアーキテクチャ「Zen 5」を指していると推測しています。なお、AMDが提出したパッチではZen 5でサポートが追加されるとみられる「AVXVNNI」「MOVDIRI」「MOVDIR64B」「PREFETCH」などの拡張命令の導入が確認されています。これらの機能強化は、従来のZen 4搭載プロセッサーの機能に基づいて構築されており、AMDのクライアントおよびデータセンター向けPCのパフォーマンスと電力効率をさらに向上させることが可能とされています。Zen 5へのサポートが正式発表に先立ったGCCに導入されることで、ソフトウェアの開発者はZen 5に対する最適化や微調整を進めることができます。これにより、ユーザーはZen 5採用CPUの発売と同時に最適化されたパフォーマンスを得ることができます。Phoronixによると、GCCに追加された時点でのznver5は基本的にZen 4アーキテクチャのシステムを引き継いでいるものの、将来的なパッチでさらなる最適化や機能強化が提供される予定とのこと。znver5の継続的な開発が続けば、Zen 5アーキテクチャの機能を最大限に活用するためのコンパイラの能力がさらに洗練するとみられています。AMDによるznver5の更新履歴は以下のリンクから確認することができます。gcc.gnu.org Git - gcc.git/commithttps://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=commit;h=d0aa0af9a9b7dd709a8c7ff6604ed6b7da0fc23aなお、AMDはZen 5のリリース時期を明らかにしていませんが、複数の海外メディアが「2024年後半にZen 5が発表され、その後Zen 5アーキテクチャを採用したCPUが出荷される」と予測しています。