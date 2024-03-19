¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ♡¡Ú¥»¥Ö¥ó¡Û¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä5Áª
¡Ø¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡ªº£½µ¤Ï¡Ö¤È¤íÀ¸¿©´¶¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡¢¡Ö£·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡çõ¤Î¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä5Áª
ÍÒ¾Æ¤¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó
ÅòÀù¾Æ¤¤·¤¿Íñ¤Î¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥×¥ê¥ó¡£
¡ÔÈ¯ÇäÆü¡Õ3·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä
¡Ô²Á³Ê¡Õ200±ß¡ÊÀÇ¹þ216±ß¡Ë
¡Ô¥«¥í¥ê¡¼¡Õ190kcal
¡ÔÈÎÇäÃÏ°è¡ÕËÌ³¤Æ»¡¢´ØÅì¡¢»³Íü¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©¡¢Åì³¤¡¢Ãæ¹ñ
¡Ô¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊó¡ÕÆÃÄê¸¶ºàÎÁ7ÉÊÌÜ¡¡Íñ¡¦Æý
¤È¤íÀ¸¿©´¶¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë²Ã¤¨¤¿¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£
¡ÔÈ¯ÇäÆü¡Õ3·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä
¡Ô²Á³Ê¡Õ230±ß¡ÊÀÇ¹þ248.40±ß¡Ë
¡Ô¥«¥í¥ê¡¼¡Õ241kcal
¡ÔÈÎÇäÃÏ°è¡ÕËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢ËÌÎ¦¡¢´ôÉì¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡¢¶áµ¦¡¢¶å½£
¡Ô¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊó¡ÕÆÃÄê¸¶ºàÎÁ7ÉÊÌÜ¡¡Íñ¡¦Æý¡¦¾®Çþ
£·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡çõ¤Î¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×
¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¤¥Á¥´¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¤¥Á¥´¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¡¢É½ÌÌ¤Ë¥¤¥Á¥´²ÌÆù¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥¤¥Á¥´»ÅÎ©¤Æ¤Î¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡£
¡ÔÈ¯ÇäÆü¡Õ3·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä
¡Ô²Á³Ê¡Õ300±ß¡ÊÀÇ¹þ324±ß¡Ë
¡Ô¥«¥í¥ê¡¼¡Õ272kcal
¡ÔÈÎÇäÃÏ°è¡ÕÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£
¡Ô¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊó¡ÕÆÃÄê¸¶ºàÎÁ7ÉÊÌÜ¡¡Íñ¡¦Æý¡¦¾®Çþ
£·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡ºù¤â¤Á¥Ñ¥Õ¥§
ÏÂ²Û»Ò¤Î¡Öºù¤â¤Á¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥§»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¡£
¡ÔÈ¯ÇäÆü¡Õ3·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä
¡Ô²Á³Ê¡Õ298±ß¡ÊÀÇ¹þ321.84±ß¡Ë
¡Ô¥«¥í¥ê¡¼¡Õ258kcal
¡ÔÈÎÇäÃÏ°è¡ÕËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£
¡Ô¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊó¡ÕÆÃÄê¸¶ºàÎÁ7ÉÊÌÜ¡¡Æý¡¦¾®Çþ
¤Õ¤ï¤â¤Á¥í¡¼¥ë¡¡·ª¤¢¤ó¡õ·ª¥¯¥ê¡¼¥à
¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¤É¤é¾Æ¤À¸ÃÏ¤Ç·ªÉ÷Ì£¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤È·ª¤¢¤ó¤ò´¬¤¤¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡ÔÈ¯ÇäÆü¡Õ3·î20Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä
¡Ô²Á³Ê¡Õ230±ß¡ÊÀÇ¹þ248.40±ß¡Ë
¡Ô¥«¥í¥ê¡¼¡Õ156kcal
¡ÔÈÎÇäÃÏ°è¡ÕËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£
¡Ô¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊó¡ÕÆÃÄê¸¶ºàÎÁ7ÉÊÌÜ¡¡Íñ¡¦Æý¡¦¾®Çþ
¶Ë¾å¥¹¥¤¡¼¥Ä♡
¡Ø¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤Î¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢Á´¼ïÎà¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¤Î¤â¤¢¤ê¡ªInformation
¡Ø¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¿·¾¦ÉÊ
¡ÔÈ¯ÇäÆü¡Õ2024Ç¯3·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¤Îµ¬³Ê¤ä²Á³Ê¡¢È¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÇä¤ì¹Ô¤¤Ç¸¶ºàÎÁ¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÇºÜÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ
¢¨ÈÎÇäÃÏ°è¤ÎÉ½µ¤Ï¡ÖÃÏ°è¶èÊ¬É½¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë
¢¨±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥é¥Ù¥ëÉ½µ¤Ë¤ÆÍ×³ÎÇ§
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸
¢¨·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÈÎÇäÃÏ°èÆâ¤Ç¤âÌ¤È¯Çä¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Þ¤¿¡¢Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÇä¤ì¹Ô¤¤Ç¸¶ºàÎÁ¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÇºÜÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£