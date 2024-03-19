¡ÚÄÉÅé¡Û¤µ¤é¤Ð¡¢¡í¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ê¥À¥«¡í¡¦¼ÄÄÍ·ú¼¡Ïº
97Ç¯¥À¥«¡¼¥ë¥é¥ê¡¼Í¥¾¡»þ¤Î¼ÄÄÍ·ú¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
À¤³¦¥¤¥Á²á¹ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼«Æ°¼ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤Î¡Ö¥À¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥ê¡¼¡ÊÄÌ¾Î¥Ñ¥ê¥À¥«¡Ë¡×¤Ç1997Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ÄÄÍ·ú¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬3·î18Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿°Î¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕÍÛ°ìÏº»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÄÄÍ·ú¼¡Ïº¤¬³«È¯»þ¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤¿½éÂå¥Ñ¥¸¥§¥í
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤¬¶î¤ë»°É©¥Ñ¥¸¥§¥í
ÅÏÊÕ¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Ñ¥ê¡¦¥À¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥ê¡¼¡ÊÄÌ¾Î¥Ñ¥ê¥À¥«¡Ë¡×¤ä¡¢¡ÖWRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¡×¤ÇÆüËÜ¿Í¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÄÄÍ·ú¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¡¢ÎÅÍÜÃæ¤ÎÄ¹Ìî¸©¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£75ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëà¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ê¥À¥«á¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡¡¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢1971Ç¯¤Ë»°É©¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¼Ò°÷¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ1986Ç¯¤«¤éÀ¤³¦¥¤¥Á²á¹ó¤Ê¼«Æ°¼ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥ê¥À¥«¡×¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï»°É©¤Î¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡¡±Ä¶È¥Þ¥ó¤ä¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¥Ô¥«¥¤¥Á¡£¤½¤ì¤¬¾Úµò¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¥À¥«»²ÀïÍâÇ¯¤È¤Ê¤ë87Ç¯¤Ë¤ÏÁí¹ç3°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡½¡½¥¹¥´¤Ã¡ª
ÅÏÊÕ¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»²Àï12Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë1997Ç¯¤Ë°ìÈÖ¾å¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤¬¶î¤ë»°É©¥Ñ¥¸¥§¥í¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤¹¡ª
ÅÏÊÕ¡¡¥Ñ¥¸¥§¥í¤Ï82Ç¯¤Ë¹ñÆâ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°Ï©¸þ¤±¤ÎSUV¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÈ¯ÇäÅö½é¤Ï¡¢¿Íµ¤¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
82Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½éÂå¥Ñ¥¸¥§¥í
¡½¡½¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¥¹¤«¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ê¥À¥«¤ÎÂç³èÌö¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡½¡½Åö»þ¤Ï¹ñÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤³¤Î¼ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
ÅÏÊÕ¡¡Àµ³Î¤Ë¸À¤¦¤È¡¢81Ç¯¤Ë¤¤¤¹¡¶¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Û¡¼¥ó¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¥Ñ¥¸¥§¥í¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¥µ¡¼¥Õ¡¢Æü»º¤Î¥Æ¥é¥Î¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥¸¥§¥í¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾´¶³Ð¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¾èÍÑ¼Ö´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²¤½£¤Ç¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³èÌö¤¬¼Ö¼ï¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥ê¥À¥«¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢à4WD¡õSUV¤Î»°É©á¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤Ç¸À¤¦SUV¿Íµ¤¤ÎÁÃ¤ò¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥¸¥§¥í¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡©
ÅÏÊÕ¡¡¼ÄÄÍ·ú¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë91Ç¯¡¢92Ç¯¤ÎWRC¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤Ç¤Ï»°É©¥®¥ã¥é¥ó¤ò¶î¤Ã¤Æ¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬½é¤á¤Æ¥Ñ¥ê¥À¥«¤òÀ©¤·¤¿97Ç¯¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢»°É©¥Ñ¥¸¥§¥í¤Ç¤·¤¿¤·¤Í¡£¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤Î4WD¥Ö¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤ÎSUV¿Íµ¤¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½»°É©¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤âÂô»³¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¼ÄÄÍ»á¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¶à¤ó¤Ç¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤ÈÌÌ¼±¤Ã¤Æ¡©
ÅÏÊÕ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï¼«Æ°¼Ö»¨»ï¤Î°ìÊ¼Â´¤Î¼ã¤¤ÊÔ½¸¼Ô¡£¤¿¤Ö¤ó¤´µ²±¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö¼ÄÄÍ·ò¼¡Ïº¡×¤È¼ª¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢»°É©¥Ñ¥¸¥§¥í¤ò¶î¤ëà¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ê¥À¥«á¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿°Î¶È¤Ï¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ ¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿»°É©¼«Æ°¼Ö