GUNDAM FACTORY YOKOHAMA(ガンダムファクトリーヨコハマ以下、GFY)が2024年3月31日をもって営業を終了します。GFYと連携協定を締結している横浜市は、まちでの回遊を楽しんでもらうための施策を実施中。3月20日から、回遊施策の第2弾が始まるので、その楽しみ方を紹介します(画像は提供、一部筆者撮影)。(c) 創通・サンライズGFYは「機動戦士ガンダム 40周年プロジェクト」の一環として、横浜市と連携して18メートルの実物大ガンダムを動かすという夢を実現し、横浜で体感するための施設です。2020年12月19日、横浜・山下ふ頭にグランドオープンしました。

当初は2022年3月31日までの予定でしたが、コロナ禍などの影響で会期を延長。そして、ついに2024年3月31日に営業終了を迎えます。最後の勇姿を見納めようと、連日多くのファンでにぎわっています。最終日は、通常開催を16時に終了し、19時から「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE 〜To the New Stage〜」が実施(入場チケットはすでに完売)。GFYのフィナーレを締めくくる演出が予定されています。横浜市×GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 回遊施策は2月26日から実施。みなとみらいの動く歩道のフラッグ掲出(すでに終了)のほか、大観覧車コスモクロック21の特別演出、都市型循環式ロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN」とGFYの当日チケットを購入すると限定ステッカーがもらえるコラボレーション企画などを行っています。3月20日から始まる回遊施策の第2弾では、横浜市内の7施設にGFYで公開されている実物大の動くガンダムがフォトスポットとして出現。横浜ベイエリアを巡りながら、ガンダムと一緒に撮影を楽しんでみては。<設置施設>・クイーンズスクエア横浜(ステーションコア シースルーエレベーター)・Colette・Mare(コレットマーレ)(6階 エスカレーター横)・MARK IS みなとみらい(地下4階えきまえ広場)・YOKOHAMA AIR CABIN(桜木町駅舎外階段)・横浜港大さん橋国際客船ターミナル(2階出入国ロビー休憩スペース)・横浜市役所(3階市民ラウンジ)・横浜ワールドポーターズ(2階観覧車側エスカレータ脇)“動くガンダム”の迫力ある映像など「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」のPR映像が横浜市内の8施設で放映されます。GFYまで行けないという人は、こちらで“動くガンダム”の勇姿を見届けましょう。<放映施設(★:動画を放映 ☆:静止画を放映)>・クイーンズタワーB棟(4階サイネージ)☆・Colette・Mare(コレットマーレ)(1階屋外エントランスサイネージ他)★・MARK IS みなとみらい(館内サイネージ)★・みなとみらい東急スクエア(みなとみらい駅改札階大型ビジョン他)☆・YOKOHAMA AIR CABIN(桜木町駅舎内・運河パーク駅舎内サイネージ)★・横浜港大さん橋国際客船ターミナル(2階出入国ロビー内サイネージ)★・横浜市役所(アトリウム大型ディスプレイ、庁舎内サイネージ)★・横浜ワールドポーターズ(1〜5階エスカレータ、エレベータ脇サイネージ他)★※放映時間、間隔などは施設により異なるガンダムシリーズの楽曲(20曲)が、みなとみらいエリアの3施設の館内放送で流れます。<放送施設>・みなとみらい東急スクエア(館内共用部)・YOKOHAMA AIR CABIN(桜木町駅舎内)・よこはまコスモワールド(園内)※放送時間、曲数などは施設により異なるまた、3月20日、24日、30日、31日はみなとみらいSTREET MUSICと連携した生演奏も実施。ガンダムシリーズの楽曲を中心とした演奏を楽しめます。<演奏スケジュールと演奏者>・3月20日 13:30〜14:00、14:30〜15:00横浜ワールドポーターズ(ハワイアンタウン会場)演奏者:Quartzite・3月24日 13:30〜14:00、14:30〜15:00よこはまコスモワールド(中央広場ステージ)演奏者:SPiN・3月30日 13:30〜14:00、14:30〜15:00横浜ワールドポーターズ(ハワイアンタウン会場)演奏者:龍蓮河・3月30日 13:30〜15:00コレットマーレ(正面入り口敷地内スペース)演奏者:SPiN・3月31日 13:30〜14:00、14:30〜15:00よこはまコスモワールド(中央広場ステージ)演奏者:チーム東横“動くガンダム”“ハロ”などの人気キャラクターが出現する大観覧車コスモクロック21の特別演出も、GFYの最終日となる3月31日まで実施されています。こちらもお見逃しなく!・実施時間:18:30〜21:31(毎時15分、30分、45分から60秒間実施、23日20:30の回を除く)※天候など諸事情により変更になる場合ありこの記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)