ÉÔÆó²È¡ß¡ØONE PIECE¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤¬¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ø
¡¡¡ÖÉÔÆó²È¡×¤Ï¡¢4·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿²Û»Ò¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¡ÖÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¡×¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ë¥Õ¥£É÷¤ËÊÑ¿È!? ¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¡ª
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Û»Ò¡¢¥°¥Ã¥º¡¢ÍÎ²Û»Ò¡£
¡¡4·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤ÎÂè1ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥³¤Á¤ã¤óÉ÷¤ËÊÑ¿È¤·¤¿Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤¬2¿Í¤º¤ÄÉÁ¤«¤ì¤¿´Ì¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¡×¤òµÍ¤á¤¿¤ª²Û»Ò´Ì¤ä¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬1¿Í¤º¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤¬¥ë¥Õ¥£¤ÈÆ±¤¸ÉþÁõ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬±Ç¤¨¤ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¡×¤ò»ý¤Ã¤¿¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÍÑ°Õ¡£³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆó²È¡×¤Î¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡×¤È¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÇþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ4·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆó²È¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥í¡¼¥ë¡×¤Ë¡¢¥ë¥Õ¥£¤Î¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ó¡Á¤ë¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥½¡¼¥¹¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÍÎ²Û»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¤¥¹¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡Ú¡Ö¡ØÉÔÆó²È¡Ù¡ß¡ØONE PIECE¡Ù¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§4·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¡ÖÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡×¡¢¡ÖÇþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢¡×¤Û¤«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ë¥Õ¥£É÷¤ËÊÑ¿È!? ¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¡ª
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Û»Ò¡¢¥°¥Ã¥º¡¢ÍÎ²Û»Ò¡£
¡¡4·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤ÎÂè1ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥³¤Á¤ã¤óÉ÷¤ËÊÑ¿È¤·¤¿Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤¬2¿Í¤º¤ÄÉÁ¤«¤ì¤¿´Ì¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¡×¤òµÍ¤á¤¿¤ª²Û»Ò´Ì¤ä¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬1¿Í¤º¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ4·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆó²È¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥í¡¼¥ë¡×¤Ë¡¢¥ë¥Õ¥£¤Î¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ó¡Á¤ë¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥½¡¼¥¹¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÍÎ²Û»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¤¥¹¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡Ú¡Ö¡ØÉÔÆó²È¡Ù¡ß¡ØONE PIECE¡Ù¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§4·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¡ÖÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡×¡¢¡ÖÇþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢¡×¤Û¤«