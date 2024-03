TEENTOPのNIEL、ソロデビュー9年目で初！コンサートを盛況裏に開催

TEENTOPのNIELがソロデビュー以来、初めて開催したコンサートで感動を与え、ソロアーティストとして存在感をアピールした。ニエルは17日の午後6時、ソウル西橋(ソギョ)洞の新韓カードSOLペイスクエアライブホールにてソロコンサート「Nieliss NIEL 1st SOLO CONCERT」を開催し、NIELISS(ファンの名称)と楽しい時間を過ごした。今回のコンサートは2015年、ソロデビューから9年で初めて披露する単独コンサートでファンを喜ばせた。

ニエルはソロデビュー以来、初めて開催した公演であるだけに、照明から振り付けまで、全ての準備過程に参加し、細かいところまで丁寧に準備した。コンサート名の「Nieliss」も、ニエルの名前と「この上ない幸せ」という意味を持つBLISSの合成語で、観客が幸せな時間を過ごすことを願う気持ちが込められている。2ndソロアルバム「LOVE AFFAIR…」の収録曲「On My Way」で公演の幕を開けたニエルは「Lovekiller」と「Lady」を愛ついて歌い、雰囲気を盛り上げた。また、最近1年2ヶ月ぶりに発売した3rdソロシングル「PARTING EMOTION」に収録された「Parting Path」と「Loved XX」をはじめ、「Memory…」「Heart Monster」「Affogato」「Call me」「Hypnotized」「LOVE AFFAIR」「Only you」「In The Rain」「Epilogue」など、彼の音楽世界を深く味わえる楽曲を披露し、感動を与えた。特に今回のコンサートには、TEENTOPのメンバーたちがスペシャルゲストとしてステージに上がり、視線を奪った。CHUNJIとRICKYは「That Night」のステージと共に様々なトークを披露し、ファンを喜ばせた。チェ・ジョンヒョン(CHANGJO)もコンサート会場に登場し、メンバー全員揃って15年来の友情を誇り、ファンは歓呼した。この他にも「Song of an angel」「Today」「A to Z」「In your space」「What's good?」「Fever」「LOVE AFFAIR…」を熱唱した。それから一緒に公演を作り上げたダンサーたちを紹介し、ファンとフォトタイムを設けた後、アンコール曲「Forever Young」まで披露し、コンサート名のようにファンにこれ以上ない幸せな時間を届けた。ファンたちも「EPILOGUE」のステージ前、直接準備したサプライズ映像を公開してニエルに感動を与え、アーティストとファンが一つになる時間となった。初のソロ単独コンサートを終えた彼は「大変なこと、良いこと、悲しいことがある時に共感できる友人になりたい。大切なファンの皆様に力を与える人になれるようもっと努力する」という約束と共に、「30年、40年が過ぎてもコンサートを思い出せば幸せになることを願う」と全部言えなかった感想を甘い告白が込められたコメントを残し、もう一度ファンを感動させた。単独ステージの22曲にゲストとの合同ステージまで計23曲に達する出来の良い構成を披露した彼はネットでのライブ配信も提供し、一緒にできなかった海外のファンにも配慮する思慮深い姿を見せた。初のソロコンサートを成功裏に終えたニエルは、多様な音楽活動を続ける計画だ。