11人組グローバルボーイズグループ・INIの郄塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。3月18日(月)の放送で、メンバーの池粼理人さんとの京都観光を報告しました。今回は、“初めてなこと”として、2月24日、25日に開催された京セラドーム大阪公演『INI 2ND ARENA LIVE TOUR [READY TO POP!] IN KYOCERA DOME OSAKA』を振り返りました。さらに、その翌日にも経験した“初めてなこと”として、この京都観光に触れました。

郄塚:そしてもう1つ、“初めてなこと”があったんですよ。京セラドームでのライブの次の日が、東京に戻る移動日、兼、オフだったんです。その日に僕は、初めて理人と一緒に京都観光をしました! 理人とどこかに行くのは初めてではないんですけど、京都観光は初めてでしたね。その日は、さすがにドームの次の日だし体も疲れ切ってるだろうなと思って、1回「リスケにする?」みたいな話はしたんだけど……理人が「いや、行こう」って言ってくれて。でも、行ってよかったです。僕1人じゃ絶対にそんなにアクティブなことはできないので、そうやって連れ出してくれて嬉しかったです。京都では、嵐山と清水寺に行ったんですよ。移動は、僕が車を借りて運転したんです。京都の初めての道路を自分で運転するのって……「いやいや、無理無理」みたいに言う人もいるかもしれないんだけど、すごく楽しかったですね。そんな感じで、初めての京セラドームと京都旅行だったわけなんですけど。2024年になってまだ2ヵ月ですけど、今年1番の思い出になってもおかしくないっていうくらい、濃い3日間、ドーム2日間でした!





