■Blu-rayには、国内外の3本のワンマンライブを収録!YOASOBIが、4月10日に発売するライブ映像作品集『THE FILM 2』の商品画像と店舗別特典の詳細を発表。さらに、本作の収録内容が解禁となった。前作『THE FILM』同様に2枚組Blu-rayと、各地でのライブ写真を綴じ込んだ特製バインダー付きの本作。2枚組Blu-rayには、2023年6月開催の『YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”』さいたまスーパーアリーナ公演2日目、同年12月開催の『“YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024” LIVE IN SEOUL KOREA』KOREA UNIV. TIGER DOME公演2日目、2024年1月開催の『YOASOBI ZEPP TOUR 2024 “POP OUT”』 Zepp Haneda公演2日目の国内外含む3本のワンマンライブを収録。さらに『YOASOBI LIVE DOCUMENTARY』と題して、本作に収録されているライブの裏側に加え、2023年8月に出演した『Head In The Clouds Los Angels』での模様を収録した1時間に及ぶドキュメンタリー映像も収録される。また、特製バインダーには、162ページに及ぶライブ写真、ステージセットや衣装デザイン資料が綴じこまれた、豪華仕様となっている。そして、今回解禁となった店舗別購入者特典は、収録されている3本のライブ映像から選りすぐりの楽曲でデザインされた、特製バインダーに綴じ込むことができるオリジナルインデックス。対象となるCDショップ・オンラインサイトでの振り分けも発表となっており、デザインは全部で9種類。多彩なライブ、楽曲の中から、ぜひお気に入りのデザインをセレクトしよう。店舗別購入者特典の詳細については、公式サイトまで。さらに、10月、11月に京セラドーム、東京ドームにて開催される自身初単独ドーム公演『YOASOBI DOME LIVE 2024』のチケット先行シリアル封入も決定。『THE FILM 2』購入者限定のチケット先行受付となるので、ぜひチェックしよう。リリース情報2024.03.13 ON SALESINGLE「Biri-Biri」2024.03.13 ON SALEANALOG「Biri-Biri」2024.04.10 ON SALEBlu-ray『THE FILM 2』※Blu-ray 2枚組+特製バインダー+ライブ写真集YOASOBI OFFICIAL SITEhttps://www.yoasobi-music.jp/