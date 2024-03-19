宮世琉弥『awesome! Plus Vol.26』のWカバーに登場！W主演映画『恋わずらいのエリー』＆1stアルバム『PLAYLIST』の特集も
■今号には、高松アロハ×大倉空人、日向亘、長谷川慎×古屋呂敏原因は自分にある。、GENIC、WATWINGらも登場！
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宮世琉弥が3月21日発売の『awesome! Plus Vol.26』（シンコーミュージック）のWカバーに登場。
さらに、W主演映画『恋わずらいのエリー』が3月15日に公開、音楽活動では4月10日に1stアルバム『PLAYLIST』でメジャーデビューが控えるなど、多方面で活躍中の宮世の巻頭特集も掲載される。
書籍情報
2024.03.21 ON SALE
『awesome! Plus Vol.26』
【CONTENTS】
表紙巻頭特集 宮世琉弥
映画『恋わずらいのエリー』／1st Album『PLAYLIST』特集
高松アロハ×大倉空人 ※高松アロハの「高」は、はしごだかが正式表記
日向亘
長谷川慎×古屋呂敏
中川晃教
藤田悠×西野遼
JUST PUSH PLAY!
日向亘
Pick Up Music
原因は自分にある。
GENIC
WATWING
宮世琉弥 OFFICIAL SITE
https://miyaseryubi.jp/
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宮世琉弥が3月21日発売の『awesome! Plus Vol.26』（シンコーミュージック）のWカバーに登場。
さらに、W主演映画『恋わずらいのエリー』が3月15日に公開、音楽活動では4月10日に1stアルバム『PLAYLIST』でメジャーデビューが控えるなど、多方面で活躍中の宮世の巻頭特集も掲載される。
書籍情報
2024.03.21 ON SALE
『awesome! Plus Vol.26』
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表紙巻頭特集 宮世琉弥
映画『恋わずらいのエリー』／1st Album『PLAYLIST』特集
高松アロハ×大倉空人 ※高松アロハの「高」は、はしごだかが正式表記
日向亘
長谷川慎×古屋呂敏
中川晃教
藤田悠×西野遼
JUST PUSH PLAY!
日向亘
Pick Up Music
原因は自分にある。
GENIC
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