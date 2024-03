■今号には、高松アロハ×大倉空人、日向亘、長谷川慎×古屋呂敏原因は自分にある。、GENIC、WATWINGらも登場!宮世琉弥が3月21日発売の『awesome! Plus Vol.26』(シンコーミュージック)のWカバーに登場。さらに、W主演映画『恋わずらいのエリー』が3月15日に公開、音楽活動では4月10日に1stアルバム『PLAYLIST』でメジャーデビューが控えるなど、多方面で活躍中の宮世の巻頭特集も掲載される。書籍情報2024.03.21 ON SALE『awesome! Plus Vol.26』【CONTENTS】表紙巻頭特集 宮世琉弥映画『恋わずらいのエリー』/1st Album『PLAYLIST』特集高松アロハ×大倉空人 ※高松アロハの「高」は、はしごだかが正式表記日向亘長谷川慎×古屋呂敏中川晃教藤田悠×西野遼JUST PUSH PLAY!日向亘Pick Up Music原因は自分にある。GENICWATWING宮世琉弥 OFFICIAL SITEhttps://miyaseryubi.jp/