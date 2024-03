¤¤¤¤²»Çú²»¥¢¥ï¡¼ vol.149¡Ö¡ÈÁ´ÎÏ¥É¥é¥Þ¡¼¡É ¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ý¡¼¥«¥í¡×

ジェフ・ポーカロ(Jeff Porcaro):

1954年4月1日、米国コネチカット州で、パーカッション奏者の父、ジョー・ポーカロ(Joe Porcaro 1930 - 2020)と母、アイリーン(Eileen)の長男として生まれる。弟にマイク(Mike)、スティーヴ(Steve)、妹にジョリーン(Joleen)。7歳から父に習ってドラムを始める。

1966年8月、ロサンゼルスに移住。Ulysses S. Grant High Schoolに通う。

1971年から、徐々にセッション・ドラマーとして活動を始め、75年頃にはもう引っ張りだこ。数々のビッグアーティストのセッションを経て、

1977年、“Toto”を結成。以降もTotoと並行して、膨大な数のスタジオワークをこなしていたが、

1992年8月5日、自宅の庭で殺虫剤を散布後に心臓発作を起こし38歳の若さで急死。担当検視官はコカイン使用による動脈硬化が進んだ虚血性心疾患が心臓発作を引き起こしたとしたが、家族は、ジェフが慢性的に心臓がよくなかったのと、タバコのせいだと言い、Totoのメンバーはドラッグの使用を否定していたと証言している。

Toto「I'll Supply the Love(愛する君に)」 まずはTotoのデビューアルバムから。Totoのメンバーはいずれもロサンゼルスのスタジオ・ミュージシャンですが、単にスタジオ・ミュージシャンが集まったということではなく、ジェフが通ったロスのGrant High Schoolという高校で、同学年のデイヴィッド・ペイチ(David Paich)と“Rural Still Life”というバンドを組むことから始まりました。きっかけはジェフの父、ジョーとペイチの父親で有名なアレンジャーだったマーティ・ペイチ(Marty Paich)の親のつきあいから。

そして同じ高校の後輩、スティーヴ・ルカサー(Steve Lukather)と同学年だったのは、ジェフの弟スティーヴ。彼らも“Rural Still Life”に入り、その後4人ともスタジオ・ミュージシャンになりました。やがて、4人は自分たちのバンドをつくろうと思い立ち、スタジオでしょっちゅういっしょになるベースのデイヴィッド・ハンゲイト(David Hungate)を誘い、“S.S. Fools”というバンドにいたボーカルのボビー・キンボール(Bobby Kimball)に声をかけて、1977年にTotoを結成したのです。

ただ実は、1stアルバムができ上がった時点でも、バンド名やタイトルが決まっていませんでした。で、録音テープの箱に目印として、ジェフが「オズの魔法使い」に登場する犬の名前である「Toto」と書いてあったのを、ハンゲイトが、「“toto”はラテン語で“網羅的”を意味して、我々がどんな音楽でもこなすのとイメージが合う」と言ったので、それがバンド名かつ1stアルバムのタイトルに決まりました。日本ではジャケットの剣のイラストから「宇宙の騎士」という邦題をつけましたが。 第2弾シングル(1979年1月発売)

1st アルバム『Toto(宇宙の騎士)』(1978年10月15日発売)収録

作詞・作曲:David Paich/プロデュース:Toto

レーベル:Columbia

全米45位 アルバムは全米9位、全英37位、オリコン39位



・lead vocal: Bobby Kimball

・Cover Art: Philip Garris(“Greatful Dead”のジャケット・イラストで有名) トト:

Bobby Kimball - lead and backing vocals

Steve Lukather - guitars, backing vocal

Steve Porcaro - synthesizers

David Paich - synthesizers, piano, backing vocal

David Hungate - bass

Jeff Porcaro - drums, percussion

Sonny & Cher「Bang Bang (My Baby Shot Me Down)」 ジェフの演奏が最初にレコードになったのは、ジャック・ドーハティ(Jack Daugherty)というトランペッターにして、“Carpenters”のプロデューサーとして有名ながら、リチャード・カーペンターに言わせると実は何もしていないという、ちょっと怪しい人が1971年に出した『Jack Daugherty and the Class of Nineteen Hundred and Seventy One』というアルバムで、ジム・ケルトナー(Jim Keltner)とツインドラムで演奏しているものなのですが、プロのキャリアということでは、1972年に“Sonny & Cher”のライブ・バックバンドへの加入が最初です。

シェールはこの後、歌手としてまた女優として大成功するのでよく知られていますが、ソニー・ボノ(Sonny Bono)は、60年代初めはフィル・スペクターのアシスタント的なことをやりながら作曲家としても活動。64年にシェールと結婚して、65年に“Sonny & Cher”としてデビュー、77年に解散するまで一時は大人気のデュオでした。バックバンドにはハンゲイトがいて、前任ドラマーがやめた時、ジェフを推薦しました。その後ペイチも加入します。

彼らのライブアルバム『Live in Las Vegas vol.2』に収録された「Bang Bang (My Baby Shot Me Down)」という曲は、ソニーが書いて、シェールがソロで66年にシングルを出してヒットした曲なんですが、ここではソニーが歌ってます。この時まだ19歳だったジェフはドラムソロも聴かせてくれます。 ライブアルバム『Live in Las Vegas vol.2』(1973年12月発売)収録

作詞・作曲:Sonny Bono/プロデュース:Denis Pregnolato

レーベル:Kapp/MCA

アルバムは全米175位



・Jeff Porcaro: drums / David Paich: conductor, piano, organ / David Hungate: bass / Dan Ferguson, Dean Parks: guitar / Jack Eglash Orchestra: house band

ソニー&シェール:

米国の歌手Sonny BonoとCherによるポップス・デュオ。1965年のデビュー以来、夫婦デュオとしてヒット曲を連発し、1971年からは冠番組を持つテレビタレントとしても人気を博したが、1975年に離婚。翌年に冠番組で再共演し、バービー人形風の「ソニー&シェール人形」が大ヒットするなどしたが、1977年の番組終了とともに活動を停止した。代表曲は全米1位を獲得した「I Got You Babe」。

解散後、シェールはソロ歌手として成功し、2000年には世界的な大ヒットを記録した「ビリーヴ」でグラミー賞最優秀ダンス・レコーディング賞を受賞。また、女優としても1980年代にカンヌ国際映画祭女優賞・アカデミー主演女優賞などを受賞した。

Steely Dan「Doctor Wu」 ジェフが“Steely Dan”のレコーディングに初めて参加したのは1974年の3rdアルバム『Pretzel Logic』で、この時は2曲、あとはジム・ゴードン(Jim Gordon)。それですっかり気に入られて、その次の『Katy Lied(うそつきケイティ)』では10曲中9曲を叩き、裏ジャケットに写真も載りました。このアルバムでジェフの実力は少なくとも音楽業界には知れ渡ったと思います。これ以降忙しくなり過ぎたのか、次にSteely Danのアルバムに登場するのは80年の『Gaucho』、そして82年のDonald Fagenのソロ『The Nightfly』では、またほとんどがジェフになります。 4th アルバム『Katy Lied(うそつきケイティ)』(1975年3月1日発売)収録

作詞・作曲:Walter Becker and Donald Fagen/プロデュース:Gary Katz

レーベル:ABC

アルバムは全米13位、全英13位



・Jeff Porcaro: drums / Phil Woods: alto sax solo

・アルバム全体として> Walter Becker, Chuck Rainey, Wilton Felder: bass / Walter Becker, Denny Dias, Rick Derringer, Dean Parks, Elliott Randall, Hugh McCracken, Larry Carlton: guitar / Donald Fagen, Michael Omartian, David Paich: keyboards

Boz Scaggs「Lowdown」 ジェフの名声をさらに決定的にしたのが、ボズ・スキャッグスの『Silk Degrees』です。そしてこのアルバムはペイチが全曲編曲を担当して、ソングライティングでも6曲に絡んでいます。またベースはハンゲイトで、このアルバムでのセッションがToto結成の直接のきっかけとなったと言われています。ボズ自身もこの7作目のアルバムでいきなりブレイクしました。それまでは6作目の『Slow Dancer』が最高で81位。この『Silk Degrees』は全米2位です。おそらくこれで売れなかったらやばかっただろうし、ひょっとしたら予算が少なくて、まだギャラが安かったであろう若手の彼らに依頼したのかもしれませんね。

「Lowdown」はアルバムからの第2弾シングル。当初はシングルカットする予定はなかったそうですが、ラジオで評判がよく、カットしたところ、全米3位のヒットとなり、アルバムの売上を押し上げました。

この曲は特にドラムの評価が高い。この時点でもジェフはまだ22歳ですが、いちばん乗っている頃かもしれません。16分のハイハットを別途ダビングしています。

第2弾シングル(1976年6月発売)

7th アルバム『Silk Degrees』(1976年2月18日発売)収録

作詞・作曲:Boz Scaggs, David Paich/編曲:David Paich/プロデュース:Joe Wissert

レーベル:Columbia

全米3位、R&B 5位、ディスコ5位 アルバムは全米2位、全英20位



・Jeff Porcaro: drums / David Paich: keyboards / David Hungate: bass / Fred Tackett, Louis Shelton: guitar



Andrew Gold「Thank You for Being a Friend(気の合う二人)」 アンドリュー・ゴールドは、楽器は何でもできるし、歌は唄うし、作詞作曲編曲プロデュース、すべてを高いレベルでこなす、非常に多彩な人で、70年代はリンダ・ロンシュタットのいろんなヒット曲に関わっているし、80年代は10ccのグレアム・グールドマンと“Wax”というユニットで活躍したし、矢沢永吉のアルバムを7枚もプロデュースしています。

彼の3rd アルバム『All This and Heaven Too(幸福を売る男)』はTotoデビューの半年前のリリースですが、ジェフが何曲か叩いています。第3弾シングルの「Thank You for Being a Friend(気の合う二人)」は、1時間ほどで書いたと本人が言っていますが、なんかすごく耳馴染みがいいというか、アメリカでもいろんなドラマとかCMとかに使われてきたようで、誰もが知っている曲みたいです。 3rd アルバム『All This and Heaven Too(幸福を売る男)』(1978年4月15日発売)収録

作詞・作曲:Andrew Gold/プロデュース:Andrew Gold, Brock Walsh

レーベル:Asylum

全米25位、全英12位 アルバムは全米1位、全英8位、オリコン28位



・Jeff Porcaro: drums / Kenny Edwards: bass / Waddy Wachtel: guitar / Andrew Gold: piano, synth, percussion

・1時間ほどでつくった曲らしい。

・「The Golden Girls」という米NBCのSitcom(ホームドラマ)のテーマソングとして、Cynthia Feeがこの曲を歌い、アメリカ人なら誰もが知る曲となった。 アンドリュー・ゴールド:

1951年8月2日、米国カリフォルニア州バーバンク生まれ

・・・

高中正義「Brasilian Skies」 ジェフは日本人のレコードにもたくさん参加しています。竹内まりや、杏里、尾崎亜美、小田和正、鈴木雅之、中村雅俊、矢沢永吉、渡辺美里、Char、SING LIKE TALKING、大村憲司などなど。だけどほとんどはやはり、Totoデビュー以降、つまり有名になってからなんですが、その中で唯一高中正義だけが、Toto前にジェフを起用して、4thアルバム『Brasilian Skies』をToto 1stの3ヶ月前にリリースしています。ただクレジットにはもう「courtesy of Columbia, TOTO」と書いてありますが。次に大村憲司も早いんですが、『Kenji Shock』というアルバムがToto 1stの1ヶ月後、78年11月25日発売。

『Brasilian Skies』はブラジル、ロス、伊豆の3カ所でレコーディングされて、ミュージシャンも日米ブラジルの3カ国にまたがり、曲ごとのクレジットがないので、詳細が分からないのですが、タイトル曲「Brasilian Skies」は、小原由夫著「ジェフ・ポーカロのほぼ全仕事」という本で、これはきっとジェフだろう!と判定されています。 4th アルバム『Brasilian Skies』(1978年7月21日発売)収録

作曲:高中正義/編曲・プロデュース:高中正義

レーベル:KITTY



・Jeff Porcaro: drums / ・・・

Larry Carlton「Room 335」 『Larry Carlton(夜の彷徨)』はラリー・カールトンの3rdソロアルバムなんですが、5年くらい“The Crusaders”のメンバーのようになっていたのを辞めた後、本格的にソロ活動をしていく最初のアルバムなので、1stみたいなものです。カールトンの中ではこれがいちばん人気があって、中でも「Room 335」は代表曲です。

この曲のリフは、Steely Danの『Aja』(1977)に入っている「Peg」っていう曲のものと似ています。実は「Peg」のギターソロを、カールトンは呼ばれて弾いたのですが、採用されず、ジェイ・グレイドンの演奏が使われました。その悔しさから、同じリフの曲をつくって、ギターを弾きまくったのではないか、という説があります。

アルバムの発売は1978年の何月か情報がないのですが、Totoの1stの少し前だそうです。この曲を含め、アルバム全曲でジェフが演奏しています。

3rd アルバム『Larry Carlton(夜の彷徨)』(1978年発売)収録

作曲:Larry Carlton/プロデュース:Larry Carlton

レーベル:Warner Bros.

アルバムは全米174位、オリコン46位



・Jeff Porcaro: drums / Abraham Laboriel: bass / Greg Mathieson: keyboards / Paulinho da Costa: percussion / Larry Carlton: guitar, lead vocals

ラリー・カールトン(本名:Larry Eugene Carlton):

1948年3月2日、米国カリフォルニア州トーランス生まれ

Tom Scott「Come Closer, Baby」 ジェフと同様、ロスのセッション・ミュージシャンとして大忙しだったサックス奏者のトム・スコットですが、ソロアルバムもたくさん出しています。その9作目、1979年リリースの『Street Beat』では、ジェフが8曲中6曲を演奏しています。「Come Closer, Baby」でのジェフの演奏は、素晴らしいグルーヴだと思います。トム・スコットはリリコンというシンセ管楽器を吹いています。 9th アルバム『Street Beat』(1979年発売)収録

作曲:Tom Scott/プロデュース:Tom Scott, Hank Cicalo

レーベル:ポリドール

オリコン8位 アルバムはオリコン14位



・Jeff Porcaro: drums / Neil Stubenhaus: bass / Carlos Rios: guitar / Jerry Peters: keyboards / Tom Scott: Lyricon



Ned Doheny「Guess Who's Looking for Love Again」 ネッド・ドヒニーはあのAsylum Recordsの第1号アーティストだそうですが、AORのSSWで、日本では人気があったのですが、米国ではあまり売れなくて、この曲が収録された3rdアルバム『Prone』は発売が見送られ、日本のみのリリースとなりました。オーティス・レディング(Otis Redding)らとの仕事で知られるスティーヴ・クロッパーがプロデュースしていて、内容は全然問題ないと思います。どこがダメで米国では受けないのか、よく分かりません。 3rd アルバム『Prone』(1979年発売)収録

作詞・作曲:Ned Doheny/プロデュース:Steve Cropper

レーベル:CBSソニー



・Jeff Porcaro: drums / Dennis Parker: bass

ネッド・ドヒニー(本名:Patrick Anson Doheny):

1948年3月26日、米国カリフォルニア州マリブ生まれ

1971年、Dave Masonに「On and On」を提供。

Mason、Cass Elliottと一時期トリオを組む。

David Geffenが1971年に設立したAsylum Recordsの第1号アーティストとなる。

1973年、1st アルバム『Ned Doheny』リリース。

1976年、2nd アルバム『Hard Candy』リリース。

収録曲「A Love of Your Own」を“Average White Band”がカバー。

1979年、3rd アルバム『Prone』リリース。

1980年、“Average White Band”のHamish Stuartと「What Cha' Gonna Do for Me」を共作、彼らのアルバム『Shine』に収録される。

1981年5月、Chaka Khanが「What Cha' Gonna Do for Me」をカバー、R&B 1位を獲得する。

Aretha Franklin「What a Fool Believes」 アレサ・フランクリンが12年間在籍したAtlanticから離れてAristaに移籍した第1弾、通算26枚目のアルバム『Aretha』では、その前年に“the Doobie Brothers”が大ヒットさせた「What a Fool Believes」をカバーしていて、ジェフが叩いています。

実はこの次のアルバム『Love All the Hurt Away(想い出の旅路)』は全曲ジェフでそちらも演奏・アレンジともによいのですが、1曲どれか選ぶなら、やはりこの作品かと。ドゥービーほど売れてはいませんが、アリフ・マーディンのアレンジとジェフの演奏がとても聴きごたえあると思います。

第2弾シングル(1981年2月発売)(米国のみ)

26th アルバム『Aretha』(1980年9月30日発売)収録

作詞・作曲:Kenny Loggins, Michael McDonald/プロデュース:Arif Mardin

レーベル:Arista

全英46位 アルバムは全米47位、R&B 6位



・12年間在籍したAtlanticから離れ、Arista移籍第1弾

・Jeff Porcaro: drums / Louis Johnson: bass / David Foster: keyboards / Steve Lukather, David William: guitar / David Sanborn: alto sax solo /



Airplay「Nothin' You Can Do About It(貴方には何も出来ない)」 ギタリストでプロデューサーのジェイ・グレイドンとキーボーディストでプロデューサーのデイヴィッド・フォスターが組んだユニット“Airplay”が残した唯一のアルバム『Airplay(ロマンチック)』。ジェフやハンゲイトが参加したAORアルバムですが、米国ではまったく売れず、日本でも、Totoは既にすごい人気だったけど、これは当初あまり売れなかったのですが、今やAOR好きの日本人の間ではバイブルのように扱われています。米国では依然無視されていますが。

ただこれ、アルバムのクレジットにはミュージシャンの詳細が載っていないし、ジェフの他にマイク・ベアード(Mike Baird)という、かなりジェフのプレイスタイルに似たドラマーも参加しており、しかもグレイドンとフォスターも記憶が曖昧らしく、どちらがどの曲で叩いたのか、よく分からなかったらしいのですが、前出の「ジェフ・ポーカロの(ほぼ)全仕事」の判定では、「Nothin' You Can Do About It(貴方には何も出来ない)」はジェフとのこと。

この前年1979年にグレイドンが“The Manhattan Transfer”のアルバム『Extensions』をプロデュースしていますが、それにこの曲を提供していて、こちらはセルフカバーということになります。

1st & the last アルバム『Airplay(ロマンチック)』(1980年4月5日発売)収録

作詞・作曲:David Foster, Jay Graydon, Steve Kipner/プロデュース:Jay Graydon, David Foster

レーベル:RCA

アルバムはオリコン75位



・Jeff Porcaro: drums / David Hungate: bass / Jay Graydon: guitar, lead vocal / Ray Parker Jr.: guitar / David Foster: keyboards / Tommy Funderburk: backing vocal



竹内まりや「Sweetest Music」 そのAirplayのセッションがそのままで、ボーカルが竹内まりやに代わっただけというような作品です。Airplayと同じ1980年にリリースされた4枚目のアルバム『Miss M』は、A面がロサンゼルスで録音されました。その冒頭の曲「Sweetest Music」はアレンジがJay Graydonと David Foster、ジェフがドラム、ベースはDavid Hungate、ギターはJay GraydonとSteve Lukather、キーボードがDavid Fosterです。

6th シングル(1980年12月5日発売)

4th アルバム『Miss M』(1980年12月5日発売)収録

作詞:David Lasley/作曲:Peter Allen/編曲:Jay Graydon, David Foster/弦管編曲:Greg Mathieson/プロデュース:宮田茂樹、村上優

レーベル:RCA/RVC

圏外 アルバムはオリコン14位



・Jeff Porcaro: drums / David Hungate: bass / Jay Graydon, Steve Lukather: guitar / David Foster: keyboards / Bill Champlin, Tom Kelly, Carmen Twillie: backing vocals

・「Sweetest Music」のシングルジャケットに使用された写真は、当時アメリカで撮影されたもので、後年、アルバム『VARIETY』収録曲「プラスティック・ラヴ」の動画が海外を中心に1億回以上に上る再生回数を記録した際にイメージ画像として流用された。当初は非公式だったが、2021年11月3日に同曲の別バージョンが12インチ・シングルとしてリリースされた際、ジャケット写真として正式に採用された。



Randy Goodrum「One Step Ahead of the Bad News」 ランディ・グッドラムはソングライターにしてピアニスト。カントリー系が中心ですが、スティーヴ・ペリー(Steve Perry)とかTotoとかオリヴィア・ニュートン=ジョン(Olivia Newton-John)とも仕事をしていて守備範囲は広い。日本人も多くて、オフコースとか松田聖子とか槇原敬之にも曲を提供しています。ソロアルバムも数枚出していますが、その第1作、『Fool’s Paradise』収録の「One Step Ahead of the Bad News」は、ジェフとグッドラム自身を含むメンバーで、一発録りで録音されたそうです。 1st アルバム『Fool’s Paradise』(1982年発売)収録

作詞・作曲:Randy Goodrum/プロデュース:Elliot Scheiner & Randy Goodrum

レーベル:Polydor



・Jeff Porcaro: drums / Neil Jason: bass / Steve Kahn: guitar / Randy Goodrum: keyboards

ランディ・グッドラム:

1947年7月7日、米国アーカンソー州Hot Springs生まれ。

ヘンドリックス大学卒業後、米陸軍に加わり、軍楽隊で演奏した。

1972年、退役後、ナッシュビルへ移住し、曲づくりに励む。

1978年、ほとんどあきらめていた「You Needed Me」という曲を、Anne Murrayが歌い、全米1位となった。さらに、アカデミー・オブ・カントリーミュージックで年間最優秀ソングを受賞し、第21回グラミー賞では最優秀女性ポップ・ボーカル・パフォーマンス賞を受賞した。

ピアニストとしてはチェット・アトキンスとのコラボレーションが知られる。

1984年、Steve Perryのソロ・デビュー・アルバム『Street Talk』を共同プロデュース。

2000年、ナッシュビル・ソングライターの殿堂入り

2008年、ジェイ・グレイドンとともに、“JaR”としてアルバム『Scene 29』をリリース。

・・・

The Manhattan Transfer「Confide in Me」 ここで急に90年代にまで跳ぶのですが、80年代の中盤から後半は、リンドラムなどのデジタル音源や打ち込みが流行って、ジェフの仕事自体もそれまでに比べると減っているし、いい作品も少ないのです。たとえばマイケル・ジャクソンの「Beat It」もジェフが叩いているのですが、なんか変な音がスネアのタイミングでかぶさってたり、グルーヴも打ち込みっぽいので全然ジェフらしくありません。

さて、マンハッタン・トランスファーには、4th『Pastiche』(1978)、5th『Extensions』(79)、7th『Bodies and Souls』(83)に、それぞれ何曲か参加してきたジェフですが、亡くなる約1年前にリリースされた13th アルバム『The Offbeat of Avenues』でも1曲だけ叩いています。「Confide in Me」というDonald Fagenの曲です。これはカバーではなくて書き下ろしで、後にFagenがシングル「Tomorrow's Girls」(『Kamakiriad』収録)のB面でセルフカバーしています。

13th アルバム『The Offbeat of Avenues』(1991年8月13日発売)収録

作詞・作曲:Donald Fagen/プロデュース:Tim Hauser

レーベル:Columbia

アルバムは全米179位、JAZZ 2位



・Jeff Porcaro: drums / Leland Sklar: bass / Jamie Glaser: guitar / Mike Finnigan: Hammond organ / Larry Williams: arrangement, sax

マンハッタン・トランスファー:

Cheryl Bentyne, Tim Hauser, Alan Paul, Janis Siegel



Toto「Rosanna」 最後は再びTotoの曲。4thアルバム『Toto 検弊擦覆觀)』とシングル「Rosanna」は、Totoにおいて最も評価された作品です。1983年のグラミー賞で、アルバムは「Album of the Year」と「Producer of the Year」、「Rosanna」は「Record of the Year」を受賞しました。

そしてこの曲のドラムは、「half-time shuffle」と呼ばれる奏法で、バーナード・パーディ(Bernard Purdie)がSteely Danの「Home at Last」(『Aja』収録)で叩いているもの(Purdie shuffle)と、ジョン・ボーナム(John Bonham)がレッド・ツェッペリンの「Fool in the Rain」(『In Through the Out Door』収録)で叩いているものを参考に、ジェフ流に改良し、その後「Rosanna shuffle」と呼ばれて、多くのドラマーに影響を与えています。ジェフにとっても最高の演奏のひとつです。

第1弾シングル(1982年3月31日発売)

4th アルバム『Toto 検弊擦覆觀)』(1982年3月26日発売)収録

作詞・作曲:David Paich/プロデュース:Toto

レーベル:Columbia

全米2位、全英12位 アルバムは全米4位、全英4位、オリコン3位



・lead vocal>verse A: Steve Lukather / verse B: Bobby Kimball

・1983年のグラミー賞で、アルバムが「Album of the Year」と「Producer of the Year」、「Rosanna」が「Record of the Year」を受賞

・本アルバムの後、David Hungateが抜け、Bobby Kimballが解雇される。

・Lenny Castro: congas / Tom Scott, Jim Horn: sax / Jimmy Pankow: trombone / Gary Grant: trumpet / Jerry Hey: trumpet, horn arrangements / Tom Kelly: backing vocals

