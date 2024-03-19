¤¤¤¤²»Çú²»¥¢¥ï¡¼ vol.149¡Ö¡ÈÁ´ÎÏ¥É¥é¥Þ¡¼¡É ¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ý¡¼¥«¥í¡×

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Steve Lukather - guitars, backing vocal
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David Hungate - bass
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ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Walter Becker and Donald Fagen¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Gary Katz
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¡¦Jeff Porcaro: drums / Phil Woods: alto sax solo
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡ä¡¡Walter Becker, Chuck Rainey, Wilton Felder: bass / Walter Becker, Denny Dias, Rick Derringer, Dean Parks, Elliott Randall, Hugh McCracken, Larry Carlton: guitar / Donald Fagen, Michael Omartian, David Paich: keyboards
¥¸¥§¥Õ¤ÎÌ¾À¼¤ò¤µ¤é¤Ë·èÄêÅª¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¥º¡¦¥¹¥¥ã¥Ã¥°¥¹¤Î¡ØSilk Degrees¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥Ú¥¤¥Á¤¬Á´¶ÊÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â6¶Ê¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥Ï¥ó¥²¥¤¥È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Toto·ëÀ®¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥º¼«¿È¤â¤³¤Î7ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï6ºîÌÜ¤Î¡ØSlow Dancer¡Ù¤¬ºÇ¹â¤Ç81°Ì¡£¤³¤Î¡ØSilk Degrees¡Ù¤ÏÁ´ÊÆ2°Ì¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤ÇÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÍ½»»¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¥®¥ã¥é¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¼ã¼ê¤ÎÈà¤é¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
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7th ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSilk Degrees¡Ù¡Ê1976Ç¯2·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¼ýÏ¿
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Boz Scaggs, David Paich¡¿ÊÔ¶Ê¡§David Paich¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Joe Wissert
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§Columbia
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¡¦Jeff Porcaro: drums / David Paich: keyboards / David Hungate: bass / Fred Tackett, Louis Shelton: guitar
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¡¦Jeff Porcaro: drums / Kenny Edwards: bass / Waddy Wachtel: guitar / Andrew Gold: piano, synth, percussion
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¡¦Jeff Porcaro: drums / ¡¦¡¦¡¦
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¡¦Jeff Porcaro: drums / Abraham Laboriel: bass / Greg Mathieson: keyboards / Paulinho da Costa: percussion / Larry Carlton: guitar, lead vocals
1948Ç¯3·î2Æü¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥È¡¼¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì
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¡¦Jeff Porcaro: drums / Neil Stubenhaus: bass / Carlos Rios: guitar / Jerry Peters: keyboards / Tom Scott: Lyricon
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¡¦Jeff Porcaro: drums / Dennis Parker: bass
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¡¡Mason¡¢Cass Elliott¤È°ì»þ´ü¥È¥ê¥ª¤òÁÈ¤à¡£
¡¡David Geffen¤¬1971Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿Asylum Records¤ÎÂè1¹æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£
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1979Ç¯¡¢3rd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØProne¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
1980Ç¯¡¢¡ÈAverage White Band¡É¤ÎHamish Stuart¤È¡ÖWhat Cha' Gonna Do for Me¡×¤ò¶¦ºî¡¢Èà¤é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØShine¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
1981Ç¯5·î¡¢Chaka Khan¤¬¡ÖWhat Cha' Gonna Do for Me¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡¢R&B 1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
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¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§Arista
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ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§David Foster, Jay Graydon, Steve Kipner¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Jay Graydon, David Foster
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§RCA
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó75°Ì
¡¦Jeff Porcaro: drums / David Hungate: bass / Jay Graydon: guitar, lead vocal / Ray Parker Jr.: guitar / David Foster: keyboards / Tommy Funderburk: backing vocal
¤½¤ÎAirplay¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Airplay¤ÈÆ±¤¸1980Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿4ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMiss M¡Ù¤Ï¡¢AÌÌ¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÏ¿²»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¤Î¶Ê¡ÖSweetest Music¡×¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Jay Graydon¤È David Foster¡¢¥¸¥§¥Õ¤¬¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÏDavid Hungate¡¢¥®¥¿¡¼¤ÏJay Graydon¤ÈSteve Lukather¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬David Foster¤Ç¤¹¡£
6th ¥·¥ó¥°¥ë¡Ê1980Ç¯12·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë
4th ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMiss M¡Ù¡Ê1980Ç¯12·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¼ýÏ¿
ºî»ì¡§David Lasley¡¿ºî¶Ê¡§Peter Allen¡¿ÊÔ¶Ê¡§Jay Graydon, David Foster¡¿¸¹´ÉÊÔ¶Ê¡§Greg Mathieson¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§µÜÅÄÌÐ¼ù¡¢Â¼¾åÍ¥
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¡¦Jeff Porcaro: drums / David Hungate: bass / Jay Graydon, Steve Lukather: guitar / David Foster: keyboards / Bill Champlin, Tom Kelly, Carmen Twillie: backing vocals
¡¦¡ÖSweetest Music¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Åö»þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸åÇ¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVARIETY¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥ô¡×¤ÎÆ°²è¤¬³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë1²¯²ó°Ê¾å¤Ë¾å¤ëºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤È¤·¤ÆÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤ÏÈó¸ø¼°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯11·î3Æü¤ËÆ±¶Ê¤ÎÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬12¥¤¥ó¥Á¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
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1st ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFool¡Çs Paradise¡Ù¡Ê1982Ç¯È¯Çä¡Ë¼ýÏ¿
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Randy Goodrum¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Elliot Scheiner & Randy Goodrum
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§Polydor
¡¦Jeff Porcaro: drums / Neil Jason: bass / Steve Kahn: guitar / Randy Goodrum: keyboards
1947Ç¯7·î7Æü¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£Hot SpringsÀ¸¤Þ¤ì¡£
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1972Ç¯¡¢ÂàÌò¸å¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ø°Ü½»¤·¡¢¶Ê¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤à¡£
1978Ç¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖYou Needed Me¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¡¢Anne Murray¤¬²Î¤¤¡¢Á´ÊÆ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÇÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥½¥ó¥°¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Âè21²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨½÷À¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
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1984Ç¯¡¢Steve Perry¤Î¥½¥í¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStreet Talk¡Ù¤ò¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£
2000Ç¯¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê
2008Ç¯¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥°¥ì¥¤¥É¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈJaR¡É¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØScene 29¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
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¤µ¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ï¡¢4th¡ØPastiche¡Ù(1978)¡¢5th¡ØExtensions¡Ù(79)¡¢7th¡ØBodies and Souls¡Ù(83)¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²¿¶Ê¤«»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥§¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÌó1Ç¯Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿13th ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Offbeat of Avenues¡Ù¤Ç¤â1¶Ê¤À¤±Ã¡¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖConfide in Me¡×¤È¤¤¤¦Donald Fagen¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥«¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¡¢¸å¤ËFagen¤¬¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTomorrow's Girls¡×¡Ê¡ØKamakiriad¡Ù¼ýÏ¿¡Ë¤ÎBÌÌ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13th ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Offbeat of Avenues¡Ù¡Ê1991Ç¯8·î13ÆüÈ¯Çä¡Ë¼ýÏ¿
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Donald Fagen¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Tim Hauser
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§Columbia
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´ÊÆ179°Ì¡¢JAZZ 2°Ì
¡¦Jeff Porcaro: drums / Leland Sklar: bass / Jamie Glaser: guitar / Mike Finnigan: Hammond organ / Larry Williams: arrangement, sax
Cheryl Bentyne, Tim Hauser, Alan Paul, Janis Siegel
1975Ç¯4·î2Æü¡¢Atlantic¤è¤ê¡¢1st ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Manhattan Transfer¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
ºÇ¸å¤ÏºÆ¤ÓToto¤Î¶Ê¡£4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØToto ¸¡ÊÀ»¤Ê¤ë·õ¡Ë¡Ù¤È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRosanna¡×¤Ï¡¢Toto¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£1983Ç¯¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡ÖAlbum of the Year¡×¤È¡ÖProducer of the Year¡×¡¢¡ÖRosanna¡×¤Ï¡ÖRecord of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¤Î¥É¥é¥à¤Ï¡¢¡Öhalf-time shuffle¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁÕË¡¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Ç¥£(Bernard Purdie)¤¬Steely Dan¤Î¡ÖHome at Last¡×¡Ê¡ØAja¡Ù¼ýÏ¿¡Ë¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡ÊPurdie shuffle¡Ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥à(John Bonham)¤¬¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¡ÖFool in the Rain¡×¡Ê¡ØIn Through the Out Door¡Ù¼ýÏ¿¡Ë¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥¸¥§¥ÕÎ®¤Ë²þÎÉ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖRosanna shuffle¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¤Î±éÁÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
Âè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ê1982Ç¯3·î31ÆüÈ¯Çä¡Ë
4th ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØToto ¸¡ÊÀ»¤Ê¤ë·õ¡Ë¡Ù¡Ê1982Ç¯3·î26ÆüÈ¯Çä¡Ë¼ýÏ¿
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§David Paich¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Toto
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§Columbia
Á´ÊÆ2°Ì¡¢Á´±Ñ12°Ì¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´ÊÆ4°Ì¡¢Á´±Ñ4°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó3°Ì
¡¦lead vocal¡äverse A: Steve Lukather / verse B: Bobby Kimball
¡¦1983Ç¯¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ÖAlbum of the Year¡×¤È¡ÖProducer of the Year¡×¡¢¡ÖRosanna¡×¤¬¡ÖRecord of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ
¡¦ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¸å¡¢David Hungate¤¬È´¤±¡¢Bobby Kimball¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦Lenny Castro: congas / Tom Scott, Jim Horn: sax / Jimmy Pankow: trombone / Gary Grant: trumpet / Jerry Hey: trumpet, horn arrangements / Tom Kelly: backing vocals