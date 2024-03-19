高岩遼、自身初のYouTube LIVE実施。未公開MVも解禁
高岩遼がソロツアー初日を終えたばかりの3月30日に、自身初となるYouTube LIVEを実施することが明らかとなった。
YouTube LIVEでは昨年発表したフルアルバム『TERROR』に関してや、今年から移籍したキングレコードでの事、普段中々聞くことができない高岩遼の心境が語られる予定だ。
さらに、今年デジタルリリースした「I’m Prince」「RED BEANIE」「スターダスト」のMVがこの配信中に解禁となるそうだ。
◾️高岩遼 コメント
高岩遼です。今年1月にキングレコードに所属して３ヶ月。ダン、ダン、ダンッと連続で音源をリリースしました。色んなことお話しする場もなかたったので、初のYouTube LIVE を企みました。是非遊びにいらしてください。アルバムツアーの初日直後なので、顔が浮腫んでたらごめんなさい。笑
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RYO TAKAIWA SPECIAL YouTube LIVE -TERROR TALK SESSION-
https://youtube.com/live/85_C-ssUd6w?feature=share
＜TERROR & TERROR(Official Remixies) TOUR＞
Guest: Secret
4/6（土）愛知：club buddha 名古屋
Guest: DJ WATARAI
4/20（ 土）石川：Music Bar Donuts 金沢
Guest: NAGAN SERVER
5/11（土）福岡：Kieth Flack
Guest: SAKIANDTHEMAFIA
5/17（金）大阪：CIRCUS OSAKA
Guest: Licaxxx
6/8（土）東京：不眠遊戯 ライオン(Music Bar Lion) & Enter Shibuya（2会場開催）
Guest: SANABAGUN.
各公演チケットに関するお問い合わせ
info-ryotakaiwa@kingrecords.co.jp まで
NEIGHBORHOOD x Anti Social Social Club Release
キーヴィジュアルのモデルには、高岩遼が起用され、両ブランドのバックグラウンドにもあるストリートカルチャーのテイストを感じさせる。
※国内オンライン特設ページにて受注販売のみとなります。
https://www.neighborhood.jp/pages/antisocialsocialclub
受注期間 ： 3/23(土)12:00〜3/24(日)12:00
問い合わせ ： NEIGHBORHOOD HARAJUKU 03-3401-1201
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