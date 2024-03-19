＜TERROR & TERROR(Official Remixies) TOUR＞



3/29（金）東京：不眠遊戯 ライオン(Music Bar Lion)Guest: Secret4/6（土）愛知：club buddha 名古屋Guest: DJ WATARAI4/20（ 土）石川：Music Bar Donuts 金沢Guest: NAGAN SERVER5/11（土）福岡：Kieth FlackGuest: SAKIANDTHEMAFIA5/17（金）大阪：CIRCUS OSAKAGuest: Licaxxx6/8（土）東京：不眠遊戯 ライオン(Music Bar Lion) & Enter Shibuya（2会場開催）Guest: SANABAGUN.各公演チケットに関するお問い合わせinfo-ryotakaiwa@kingrecords.co.jp まで