ハルフォードは『Metal Hammer』誌最新号のインタビューで、ドリーとの初対面についてこう振り返っている。「俺はどういうわけか、第六感で、俺らは会うことになるとわかっていた。俺はよく、母の祖母に予知能力があったって話をしてるだろ、俺にもちょっとばかりあるようだ。“ドリー・パートンに会う”って気がしてたんだ。そしたら、2〜3日後、事務所にメールが届き、ドリーから“Jolene”の一節を歌わないかって誘われた。俺は家にいて、“なんてこった、現実になった!”って驚いたよ。ゲイとしては、“着るものがない!”って思ったね。彼女がキラキラしたものを好きなのは知ってたから、俺はそうしたかった。あの夜俺が着ていたものは適切だった」

