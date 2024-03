■WEST.「FATE」MVは3月20日21時30分にプレミア公開!

WEST.が、4月24日にリリースする10thアニバーサリーシングル「ハート/FATE」から、「FATE」のMVが、3月20日21時30分にWEST.オフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開することが決定した。



「FATE」は、神山智洋主演WOWOW連続ドラマW-30『白暮のクロニクル』の主題歌。11年目も挑戦し続けるWEST.の決意表明となる至極のダンスナンバーで、自ら運命を切り拓き、自分らしくあることの大切さを壮大なサウンドに織り込んで届ける。



MVは前衛劇のような世界で、心に蓋をし、抗えないと思い込んでいる自分と、自己を解放しようとする自分との心の葛藤をWEST.が演じ、スタイリッシュな映像で魅せる。



リリース情報

2024.04.24 ON SALE

SINGLE「ハート/FATE」



