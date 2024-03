■30年間輝き続けるGLAYの軌跡をビジュアルで辿る永久保存版!GLAYが、デビュー30周年記念日となる5月25日に『GLAY CREATIVE COLLECTION 1994-2024』を発売することが決定した。1994年から2024年までの30年間に発表された全シングル・アルバムのCDジャケット、MVのクリエイターに取材し、コンセプトやテーマ、制作秘話などとともに一挙紹介。また、表紙&巻頭は本書のための撮り下ろし作品。30年間常に輝き続けるGLAYの軌跡をビジュアルで辿る、唯一無二の永久保存版。GLAYオフィシャルサイト・Amazonほかネット書店で予約がスタートしている。■『GLAY CREATIVE COLLECTION 1994-2024』収録概要◇TOPICS 1 表紙&巻頭32Pは長山一樹&清水恵介のタッグによる撮り下ろし表紙・巻頭は60thシングル「Only One, Only You」、GLAYの30周年のアーティストビジュアルも手がけた長山一樹&清水恵介が撮影&ディレクション。巻頭32Pの大ボリューム。◇TOPICS 2 アートディレクター・フォトグラファー・イラストレーターらによるCDジャケット解説1994年5月25日発売のシングル「RAIN」から最新シングル・アルバムまで。30年間で発表されたCDジャケットに携わったアートディレクター・フォトグラファー・イラストレーターに取材。制作意図や制作秘話がオフショットなどとともに解説。クリエイター名/取材作品の一部:アートディレクター:・福士昌明 「RAIN」「真夏の扉」「ANSWER」ほか・駿東宏 「生きてく強さ」「グロリアス」「BELOVED」ほか・小野光治 「誘惑」「SOUL LOVE」「REVIEW」「DRIVE」ほか・打越俊明 「GLOBAL COMMUNICATION」「STAY TUNED」「ONE LOVE」ほか・原伸一 「G4」「VERB」「LOVE IS BEAUTIFUL」ほか・井上絢名 「HC 2023 episode 1 -THE GHOST/限界突破-ほかフォトグラファー・管野秀夫 「HOWEVER」「BE WITH YOU」「pure soul」ほか・石坂直樹 「時の雫」「WHITE ROAD」「THE FRUSTRATED」ほか・蜷川実花 「BLEEZE」・アミタマリ 「鼓動」「HEROES」「SUMMERDELICS」ほか◇TOPICS 3 MVディレクターによるMV解説30年間に発表された全MVを、MVディレクターが解説。知られざるコンセプトやストーリー、絵コンテや台本などを貴重な資料と共に紹介。ディレクター名/取材作品の一部・翁長裕 「SOUL LOVE」「Winter, again」「Blue Jean」ほか・中野裕之 「誘惑」「BE WITH YOU」「the other end of the globe」ほか・丹 修一 「MERMAID」「とまどい」「I LOVE YOUをさがしてる」ほか・Asai Takeshi 「SPECIAL THANKS」「嫉妬」「Fighting Spirit」ほか・清水康彦 「everKrack」「JUSTICE [from] GUILTY」・務中基生 「DIAMOND SKIN」「元号」「BAD APPLE」ほか書籍情報2024.05.25 ON SALE『GLAY CREATIVE COLLECTION 1994-2024』GLAY OFFICIAL SITEhttps://www.glay.co.jp/