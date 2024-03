2月初めに2024年度のロックの殿堂の候補15アクトが発表されて以降、ファン投票でずっと1位につけてきたオジー・オズボーンが、最近、2位に後退し、デイヴ・マシューズ・バンドが首位に躍り出た。2024年度はメアリー・J.ブライジ、マライア・キャリー、シェール、デイヴ・マシューズ・バンド、エリックB&ラキム、フォリナー、ピーター・フランプトン、ジェーンズ・アディクション、クール&ザ・ギャング、レニー・クラヴィッツ、オアシス、シネイド・オコナー、オジー・オズボーン、シャーデー、ア・トライブ・コールド・クエストが候補に挙がっている。

