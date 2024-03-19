ロックの殿堂2024、ファン投票の順位に変化
2月初めに2024年度のロックの殿堂の候補15アクトが発表されて以降、ファン投票でずっと1位につけてきたオジー・オズボーンが、最近、2位に後退し、デイヴ・マシューズ・バンドが首位に躍り出た。
2024年度はメアリー・J.ブライジ、マライア・キャリー、シェール、デイヴ・マシューズ・バンド、エリックB＆ラキム、フォリナー、ピーター・フランプトン、ジェーンズ・アディクション、クール＆ザ・ギャング、レニー・クラヴィッツ、オアシス、シネイド・オコナー、オジー・オズボーン、シャーデー、ア・トライブ・コールド・クエストが候補に挙がっている。
ファン投票はRock & Hall Of Fameの公式サイト（Rockhall.com）にて4月26日まで受け付けている。
デイヴ・マシューズ・バンドが候補に挙がるのは2020年に続き2度目。2020年度のファン投票で、100万以上の票を集め1位に輝いたものの、殿堂入りは果たせなかった。
2024年度殿堂入りするアーティストは、4月終わりに発表される。
Ako Suzuki
Congratulations to the #RockHall2024 Nominees! The Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony will be returning to @ABCNetwork and @Disneyplus. Cast your ballot in the Fan Vote: https://t.co/keewGnGnnD pic.twitter.com/9zwxXCEujg— Rock Hall (@rockhall) February 10, 2024