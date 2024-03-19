2月初めに2024年度のロックの殿堂の候補15アクトが発表されて以降、ファン投票でずっと1位につけてきたオジー・オズボーンが、最近、2位に後退し、デイヴ・マシューズ・バンドが首位に躍り出た。

2024年度はメアリー・J.ブライジ、マライア・キャリー、シェール、デイヴ・マシューズ・バンド、エリックB＆ラキム、フォリナー、ピーター・フランプトン、ジェーンズ・アディクション、クール＆ザ・ギャング、レニー・クラヴィッツ、オアシス、シネイド・オコナー、オジー・オズボーン、シャーデー、ア・トライブ・コールド・クエストが候補に挙がっている。

ファン投票は、初週、オジー・オズボーンが1位、ピーター・フランプトンが2位、フォリナーが3位、デイヴ・マシューズ・バンドが4位、シェールが5位だった。最新では、デイヴ・マシューズ・バンドが1位、オジー・オズボーンが2位、フォリナーが3位、ピーター・フランプトンが4位、シェールが5位と同じ顔触れながら順位が入れ替わった。

ファン投票はRock & Hall Of Fameの公式サイト（Rockhall.com）にて4月26日まで受け付けている。

デイヴ・マシューズ・バンドが候補に挙がるのは2020年に続き2度目。2020年度のファン投票で、100万以上の票を集め1位に輝いたものの、殿堂入りは果たせなかった。

2024年度殿堂入りするアーティストは、4月終わりに発表される。

Ako Suzuki