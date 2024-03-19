乃木坂46「チャンスは平等」収録内容解禁 山下美月のソロ曲なども
【モデルプレス＝2024/03/19】乃木坂46の35thシングル「チャンスは平等」（4月10日発売）の商品概要が、グループのオフィシャルサイトにて公開された。
【写真】乃木坂46、素肌ちら見せ80年代風衣装
80年代のディスコソングを彷彿とさせる表題曲「チャンスは平等」を筆頭に、共通C／W曲として収録されるアンダー楽曲、また着実に力をつけ、グループ内でも頭角を現してきた5期生の楽曲、さらに卒業を控えラストシングルとなる山下美月のソロ曲など、オリジナリティー溢れる数々の楽曲も収録されることが決定した。
【初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤】
＜Type-A＞
M1：「チャンスは平等」（35thシングル選抜メンバー）
M2：「車道側」（35thアンダーメンバー）
M3：「「じゃあね」が切ない」（5期生メンバー）
M4：「チャンスは平等」〜off vocal ver.〜
M5：「車道側」〜off vocal ver.〜
M6：「「じゃあね」が切ない」〜off vocal ver.〜
＜Type-B＞
M1：「チャンスは平等」
M2：「車道側」
M3：「あと７曲」（遠藤さくら・小川彩・賀喜遥香・川崎桜※「崎」は正式には「たつさき」・林瑠奈・弓木奈於）
M4：「チャンスは平等」〜off vocal ver.〜
M5：「車道側」〜off vocal ver.〜
M6：「あと7曲」〜off vocal ver.〜
＜Type-C＞
M1：「チャンスは平等」
M2：「車道側」
M3：「ぶんぶくちゃがま」（池田瑛紗・一ノ瀬美空・田村真佑・筒井あやめ・冨里奈央）
M4：「チャンスは平等」〜off vocal ver.〜
M5：「車道側」〜off vocal ver.〜
M6：「ぶんぶくちゃがま」〜off vocal ver.〜
＜Type-D＞
M1：「チャンスは平等」
M2：「車道側」
M3：「サルビアの花を覚えているかい？」（五百城茉央・奥田いろは）
M4：「チャンスは平等」〜off vocal ver.〜
M5：「車道側」〜off vocal ver.〜
M6：「サルビアの花を覚えているかい？」〜off vocal ver.〜
※初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤 共通特典
1.特典映像Blu-ray収録（詳細は追って発表）
2.封入特典
「全国イベント参加券orスペシャルプレゼント応募券」1枚
生写真1枚（35名×4種＝全140種のうち1種ランダム封入）
【通常盤】（CDのみ）
M1：「チャンスは平等」
M2：「車道側」
M3：「夏桜」（山下美月）
M4：「チャンスは平等」〜off vocal ver.〜
M5：「車道側」〜off vocal ver.〜
M6：「夏桜」〜off vocal ver.〜
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆乃木坂46「チャンスは平等」商品概要公開
80年代のディスコソングを彷彿とさせる表題曲「チャンスは平等」を筆頭に、共通C／W曲として収録されるアンダー楽曲、また着実に力をつけ、グループ内でも頭角を現してきた5期生の楽曲、さらに卒業を控えラストシングルとなる山下美月のソロ曲など、オリジナリティー溢れる数々の楽曲も収録されることが決定した。
◆乃木坂46、35thシングル「チャンスは平等」商品概要
【初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤】
＜Type-A＞
M1：「チャンスは平等」（35thシングル選抜メンバー）
M2：「車道側」（35thアンダーメンバー）
M3：「「じゃあね」が切ない」（5期生メンバー）
M4：「チャンスは平等」〜off vocal ver.〜
M5：「車道側」〜off vocal ver.〜
M6：「「じゃあね」が切ない」〜off vocal ver.〜
＜Type-B＞
M1：「チャンスは平等」
M2：「車道側」
M3：「あと７曲」（遠藤さくら・小川彩・賀喜遥香・川崎桜※「崎」は正式には「たつさき」・林瑠奈・弓木奈於）
M4：「チャンスは平等」〜off vocal ver.〜
M5：「車道側」〜off vocal ver.〜
M6：「あと7曲」〜off vocal ver.〜
＜Type-C＞
M1：「チャンスは平等」
M2：「車道側」
M3：「ぶんぶくちゃがま」（池田瑛紗・一ノ瀬美空・田村真佑・筒井あやめ・冨里奈央）
M4：「チャンスは平等」〜off vocal ver.〜
M5：「車道側」〜off vocal ver.〜
M6：「ぶんぶくちゃがま」〜off vocal ver.〜
＜Type-D＞
M1：「チャンスは平等」
M2：「車道側」
M3：「サルビアの花を覚えているかい？」（五百城茉央・奥田いろは）
M4：「チャンスは平等」〜off vocal ver.〜
M5：「車道側」〜off vocal ver.〜
M6：「サルビアの花を覚えているかい？」〜off vocal ver.〜
※初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤 共通特典
1.特典映像Blu-ray収録（詳細は追って発表）
2.封入特典
「全国イベント参加券orスペシャルプレゼント応募券」1枚
生写真1枚（35名×4種＝全140種のうち1種ランダム封入）
【通常盤】（CDのみ）
M1：「チャンスは平等」
M2：「車道側」
M3：「夏桜」（山下美月）
M4：「チャンスは平等」〜off vocal ver.〜
M5：「車道側」〜off vocal ver.〜
M6：「夏桜」〜off vocal ver.〜
（modelpress編集部）
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